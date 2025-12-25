BTC Terikat dalam Kisaran di Bawah $90.000 Hingga Metrik Ini Berubah

Sementara Bitcoin (BTC) terus berada di dekat $87.000, aktivitas onchain dan metrik likuiditas bursa menunjukkan bahwa pasar beroperasi dalam periode partisipasi rendah, membatasi pergerakannya di atas $90.000.

Poin-poin penting:

Bitcoin diperdagangkan di dekat $88.000 saat aktivitas jaringan turun ke level terendah tahunan, bersama dengan pengurangan tekanan jual.

Arus masuk bursa di Binance dan Coinbase telah menyusut tajam, menandakan likuiditas yang lebih ketat.

Aktivitas jaringan Bitcoin memudar saat harga bertahan stabil

Data dari CryptoQuant menunjukkan perlambatan dalam utilitas jaringan Bitcoin. Rata-rata pergerakan 30 hari dari alamat aktif telah turun menjadi sekitar 807.000, level terendah dalam satu tahun terakhir, menunjukkan berkurangnya partisipasi dari pengguna ritel dan trader jangka pendek.

Penurunan alamat aktif Bitcoin. Sumber: CryptoQuant

Perilaku arus bursa memperkuat sinyal ini. Jumlah alamat yang melakukan deposit dan penarikan di Binance telah menurun secara bersamaan, dengan kedua metrik berada di level terendah tahunan. Perlambatan ini mencerminkan kebuntuan pasar.

Aktivitas deposit yang rendah menunjukkan pemegang jangka panjang tidak terburu-buru untuk menjual, menjaga tekanan sisi jual tetap terkendali. Pada saat yang sama, penarikan yang rendah menunjukkan bahwa akumulasi agresif telah berhenti sejenak, karena investor bersikap hati-hati untuk sementara waktu.

Likuiditas mengencang saat arus masuk bursa menyusut

Sementara itu, data nilai arus masuk bursa menyoroti bagaimana kondisi likuiditas telah berubah di balik harga yang stabil.

Pada 24 November, ketika Bitcoin diperdagangkan di dekat $88.500, arus masuk kumulatif tujuh hari mencapai $21 miliar di Coinbase dan $15,3 miliar di Binance, mencerminkan reposisi yang aktif.

Arus masuk bursa Bitcoin, Ether di Coinbase, Binance. Sumber: CryptoQuant

Pada hari Minggu, BTC masih berada di $88.500, tetapi arus masuk Coinbase turun hampir 63% menjadi $7,8 miliar, sementara Binance mengalami penurunan yang lebih moderat menjadi $10,3 miliar. Pergeseran ini menandakan kontraksi luas dalam likuiditas baru, menunjukkan berkurangnya aktivitas perdagangan jangka pendek dan kondisi pasar yang lebih ketat secara keseluruhan.

Level BTC ini mungkin menentukan pergerakan berikutnya

Dari sudut pandang teknis, Bitcoin tetap terikat dalam kisaran $85.000 hingga $90.000, berulang kali gagal mempertahankan penembusan di atas resistensi. Harga BTC saat ini berada di bawah indikator volume-weighted average price (VWAP) bulanan, memperkuat bias netral-hingga-hati-hati.

Grafik empat jam Bitcoin. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Kluster likuiditas di Binance menunjukkan dua zona magnet utama. Di sisi bawah, kesenjangan nilai wajar sisi beli (FVG) dari $85.800 hingga $86.500 mengandung kluster padat eksposur long berleverase.

Pergerakan ke zona ini akan menempatkan lebih dari $60 juta dalam posisi long pada risiko likuidasi, menjadikannya target likuiditas potensial di sisi bawah.

Sebaliknya, FVG sisi jual atas dari $90.600 hingga $92.000 tetap tidak terisi dan menyimpan sekitar $70 juta dalam eksposur likuidasi short. Dengan likuiditas yang jelas didefinisikan di atas dan di bawah harga, arah jangka pendek Bitcoin kemungkinan akan ditentukan oleh sisi mana dari kisaran yang disentuh terlebih dahulu.

Peta panas likuidasi Bitcoin. Sumber: CoinGlass

Artikel ini tidak mengandung nasihat atau rekomendasi investasi. Setiap langkah investasi dan perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri saat membuat keputusan. Meskipun kami berusaha memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, Cointelegraph tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi apa pun dalam artikel ini. Artikel ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan yang tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Cointelegraph tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang timbul dari ketergantungan Anda pada informasi ini.