Pasangan trading Binance BTC/USD1 sempat turun ke $24.111 kemarin sebelum dengan cepat pulih kembali.

PANews melaporkan pada 25 Desember bahwa data Binance menunjukkan lonjakan mendadak pada pasangan perdagangan spot BTC/USD1 pada pukul 17:19 (UTC+8) tanggal 24 Desember, dengan BTC turun hingga terendah $24.111,22 sebelum pulih dengan cepat. Stablecoin USD1 yang digunakan dalam pasangan ini diterbitkan oleh World Liberty Financial, sebuah proyek dari keluarga Trump. Selama periode abnormal tersebut, volume perdagangan sekitar $25.000, mirip dengan level normal.

