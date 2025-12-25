Laporan Tahunan CoinGlass: Binance, OKX, dan Bitget Memimpin Likuiditas BTC dan ETH

PANews melaporkan pada 24 Desember bahwa, menurut Laporan Tahunan 2025 CoinGlass tentang Pasar Derivatif Cryptocurrency, Binance, OKX, dan Bitget menempati peringkat tiga teratas CEX global dalam hal kedalaman likuiditas bilateral untuk aset utama seperti BTC dan ETH pada tahun 2025.

Dalam hal volume perdagangan derivatif dan pangsa pasar, Binance mempertahankan posisi terdepannya dengan volume perdagangan harian rata-rata sekitar $77,45 miliar dan pangsa pasar 29,3%; OKX menempati peringkat kedua dengan volume perdagangan harian rata-rata $33,2 miliar dan pangsa pasar 12,5%; Bybit menempati peringkat ketiga dengan volume perdagangan harian rata-rata sekitar $29,1 miliar dan pangsa pasar 11%; dan Bitget menempati peringkat keempat dengan volume perdagangan harian rata-rata $25,2 miliar dan pangsa pasar 9,5%.

Selain itu, CoinGlass memberikan skor komprehensif dan peringkat bursa derivatif utama dalam laporannya. Penilaian menggunakan data perdagangan fundamental sebagai bobot inti, dikombinasikan dengan berbagai dimensi seperti sistem produk, keamanan, transparansi, dan kualitas pasar, untuk membentuk sub-skor dan skor total tertimbang. Hasilnya menunjukkan bahwa Binance menempati peringkat pertama dengan 94,33 poin, OKX menempati peringkat kedua dengan 88,77 poin, dan Bitget menempati peringkat ketiga dengan 83,10 poin.