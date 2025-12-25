ETF Bitcoin Spot Kehilangan $175 Juta saat Analis Memprediksi Harga BTC Anjlok ke $40 Ribu

ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat mencatat arus keluar bersih sebesar $175 juta, memperpanjang tren arus keluar di tengah likuiditas tipis selama musim liburan. Arus keluar ini terjadi saat investor bersiap untuk kedaluwarsa opsi BTC senilai $23 miliar pada hari Jumat dan prediksi harga bearish dari para ahli.

Tren Arus Keluar ETF Bitcoin Spot Menandakan Minat Institusional yang Bearish

Menurut Farside Investors, ETF Bitcoin spot mencatat arus keluar bersih ke-5 berturut-turut sebesar $175,3 juta pada hari Rabu. Arus keluar berkelanjutan menunjukkan sentimen negatif di kalangan investor institusional terhadap pemulihan harga Bitcoin ke $100K.

Penarikan kembali dipimpin oleh iShares Bitcoin Trust (IBIT) milik BlackRock. ETF tersebut mencatat arus keluar sebesar $91,4 juta, menyusul penebusan institusional sebesar $157,3 juta pada hari sebelumnya. Diikuti oleh arus keluar sebesar $24,6 juta dari GBTC milik Grayscale dan $17,2 juta dari FBTC milik Fidelity.

Arus Keluar ETF Bitcoin Spot. Sumber: Farside Investors

ETF Bitcoin Spot oleh Bitwise, Ark 21Shares, VanEck, dan Franklin Templeton juga mencatat arus keluar. Ini menandai arus keluar yang bergejolak berkelanjutan yang terjadi sepanjang Desember. Arus masuk kumulatif telah turun dari $62,7 miliar menjadi $56,8 miliar.

Investor berada di bawah tekanan menjelang kedaluwarsa opsi, dengan opsi BTC senilai $23 miliar kedaluwarsa di Deribit dan 457K open interest opsi kedaluwarsa pada BlackRock Bitcoin ETF (IBIT).

BlackRock Bitcoin ETF Options Open Interest

Harga Bitcoin tetap berada di bawah tekanan berat, dengan implied volatility (IV) terkompresi, leverage mundur, dan sentimen risk-off meningkat setelah crash pasar crypto Oktober. Kenaikan harga emas dan arus keluar dari ETF Bitcoin spot menandakan tax-loss harvesting.

Pola serupa diamati tahun lalu, termasuk arus keluar substansial dalam hari-hari menjelang Natal dan Tahun Baru 2024.

10x Research mengatakan, "Dengan sedikit katalis jangka pendek dan Federal Reserve yang diperkirakan akan kurang dovish dari yang diharapkan pasar, momentum kenaikan tampak terbatas."

Analis Memprediksi Crash Lebih Dalam pada Harga Bitcoin

Sementara pandangan peserta crypto terhadap arah Bitcoin dalam beberapa minggu mendatang tetap tidak pasti, beberapa percaya pada rally BTC dalam beberapa bulan mendatang. Namun, analis populer menunjuk pada potensi koreksi yang lebih dalam, menargetkan crash harga Bitcoin hingga serendah $40K.

Trader veteran Peter Brandt dan Fundstrat milik Tom Lee memperingatkan tentang penurunan Bitcoin ke $60K. Kenaikan suku bunga Bank of Japan telah memicu ketakutan baru akan potensi penurunan di awal 2026.

Analis crypto Ali Martinez menunjukkan bahwa harga Bitcoin telah turun rata-rata 60% setelah menembus di bawah moving average 50 minggu (WMA). Dia membagikan target $40K jika BTC mengulangi pola historisnya.

Grafik Mingguan Harga Bitcoin. Sumber: Ali Martinez

Analis populer Cheds Trading mengklaim Bitcoin bisa mencapai titik terendah di $35K-$45K. Dia mengutip target harga $10K dari ahli strategi komoditas senior Bloomberg Mike McGlone sebagai "kesalahpahaman fundamental."

Prediksi bearish oleh analis datang di tengah ketidakpastian makroekonomi, kerugian yang belum direalisasi di kalangan pemegang jangka pendek, dan kemungkinan sentimen risk-off yang berkepanjangan di tahun 2026.

Pada saat penulisan, harga Bitcoin diperdagangkan di $87.730. Terendah dan tertinggi intraday adalah $86.411 dan $87.956. Volume perdagangan turun lebih lanjut sebesar 48% selama 24 jam terakhir.