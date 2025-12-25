CEO Strategy (MSTR) Mengatakan Dia Bersemangat untuk 2026 Meskipun Pasar Bitcoin Sedang Turun – Ini Alasannya

CEO perusahaan perbendaharaan aset digital Strategy (MSTR) tetap optimis meskipun perusahaan mengalami kerugian besar setelah Bitcoin (BTC) turun di bawah $87.000.

Strategy berinvestasi besar-besaran dalam BTC dan saat ini merupakan pemegang korporat terbesar di dunia untuk raja kripto tersebut.

Saham perusahaan turun 8,5% di tengah penurunan pasar kripto.

Dalam wawancara baru, Phong Le menjelaskan mengapa dia berpikir Bitcoin akan terus memberikan keuntungan meskipun terjadi penurunan saat ini.

"Anda harus mundur selangkah dengan Bitcoin. Bitcoin unik karena merupakan penemuan teknologi generasional. Ini adalah inovasi makroekonomi dan terobosan pasar modal. Itu menjadikannya kelas aset yang tunggal. Saya tidak berpikir orang memahami dengan tepat apa artinya dalam jangka pendek, tetapi mereka akan mengetahuinya dalam jangka panjang."

Le memperkirakan tahun mendatang akan bullish untuk Bitcoin. Dia mengatakan dampak jangka pendek dari cryptocurrency acuan ini sama seperti aset berisiko lainnya.

"Dalam jangka panjang, jika saya melihat tahun 2026, saya cukup bersemangat. Saya pikir kita akan melihat Fed yang lebih dovish. Saya pikir kita akan melihat lebih banyak pembelian risk-on saat kita memasuki periode pemilihan paruh waktu. Saya pikir adopsi bank dan adopsi negara bagian akan meningkat, jadi saya cukup bersemangat tentang jangka panjang."

BTC saat ini diperdagangkan pada harga $87.039, turun 1% dalam 24 jam terakhir.

