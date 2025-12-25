BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
CEO perusahaan treasury aset digital Strategy (MSTR) tetap optimis meskipun perusahaan mengalami kerugian besar setelah Bitcoin (BTC) terjun di bawah $87.000. StrategyCEO perusahaan treasury aset digital Strategy (MSTR) tetap optimis meskipun perusahaan mengalami kerugian besar setelah Bitcoin (BTC) terjun di bawah $87.000. Strategy

CEO Strategy (MSTR) Mengatakan Dia Bersemangat untuk 2026 Meskipun Pasar Bitcoin Sedang Turun – Ini Alasannya

Penulis: The Daily HodlSumber: The Daily Hodl
2025/12/25 18:15
Bitcoin
BTC$96,804.77+1.80%

CEO perusahaan perbendaharaan aset digital Strategy (MSTR) tetap optimis meskipun perusahaan mengalami kerugian besar setelah Bitcoin (BTC) turun di bawah $87.000.

Strategy berinvestasi besar-besaran dalam BTC dan saat ini merupakan pemegang korporat terbesar di dunia untuk raja kripto tersebut.

Saham perusahaan turun 8,5% di tengah penurunan pasar kripto.

Dalam wawancara baru, Phong Le menjelaskan mengapa dia berpikir Bitcoin akan terus memberikan keuntungan meskipun terjadi penurunan saat ini.

"Anda harus mundur selangkah dengan Bitcoin. Bitcoin unik karena merupakan penemuan teknologi generasional. Ini adalah inovasi makroekonomi dan terobosan pasar modal. Itu menjadikannya kelas aset yang tunggal. Saya tidak berpikir orang memahami dengan tepat apa artinya dalam jangka pendek, tetapi mereka akan mengetahuinya dalam jangka panjang."

Le memperkirakan tahun mendatang akan bullish untuk Bitcoin. Dia mengatakan dampak jangka pendek dari cryptocurrency acuan ini sama seperti aset berisiko lainnya.

"Dalam jangka panjang, jika saya melihat tahun 2026, saya cukup bersemangat. Saya pikir kita akan melihat Fed yang lebih dovish. Saya pikir kita akan melihat lebih banyak pembelian risk-on saat kita memasuki periode pemilihan paruh waktu. Saya pikir adopsi bank dan adopsi negara bagian akan meningkat, jadi saya cukup bersemangat tentang jangka panjang."

BTC saat ini diperdagangkan pada harga $87.039, turun 1% dalam 24 jam terakhir.

Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram
Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk menerima peringatan email langsung ke kotak masuk Anda
Periksa Aksi Harga
Jelajahi The Daily Hodl Mix

 
Penafian: Pendapat yang diungkapkan di The Daily Hodl bukan merupakan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas mereka sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda merupakan risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, dan The Daily Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Nikelser Kate/Quardia

Postingan CEO Strategy (MSTR) Mengatakan Dia Bersemangat untuk 2026 Meskipun Pasar Bitcoin Menurun – Inilah Alasannya muncul pertama kali di The Daily Hodl.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,804.77
$96,804.77$96,804.77
+0.04%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21