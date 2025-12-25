Opsi Ethereum Senilai $6 Miliar: Apa Artinya Bagi Harga

Ethereum (ETH) mendekati tenggat waktu derivatif yang sangat penting karena miliaran dolar dalam kontrak opsi mendekati kedaluwarsa, menempatkan level harga $3.000 sebagai fokus utama bagi trader. Meskipun trader bertaruh pada pergerakan yang lebih tinggi, aksi harga Ethereum jangka pendek tetap tidak pasti. Hasil dari kedaluwarsa opsi ini dapat membantu membentuk pergerakan besar ETH selanjutnya, baik ke atas atau turun ke level yang lebih rendah—terutama karena investor menilai kembali ekspektasi mereka setelah volatilitas dan kondisi yang bergejolak di bulan November.

Harga Ethereum saat ini berada di atas $2.900 saat kedaluwarsa opsi besar-besaran senilai sekitar $6 miliar mendekat. Peristiwa ini diharapkan memainkan peran besar dalam membentuk aksi harga jangka pendek dan dapat mempengaruhi sentimen investor menuju tahun 2026.

Opsi Ethereum Akan Kedaluwarsa Jumat Ini

Data dari platform derivatif Laevitas menunjukkan bahwa opsi ETH senilai $6 miliar akan kedaluwarsa pada Jumat, 26 Desember, dengan posisi call melebihi put lebih dari 2,2 kali. Meskipun ada ketidakseimbangan ini, bears masih memegang keunggulan kecuali harga Ethereum bergerak secara tegas di atas $3.100.

Awal tahun ini, banyak trader telah memposisikan diri untuk Ethereum melonjak signifikan pada akhir tahun. Namun, ekspektasi bullish tersebut dirusak oleh penurunan besar di bulan November, membuat kedaluwarsa opsi ETH saat ini rentan terhadap tekanan penurunan lebih lanjut.

Meskipun opsi call masih mendominasi Open Interest (OI), banyak dari posisi ini akan kedaluwarsa tanpa nilai jika harga Ethereum gagal pulih dan bergerak lebih tinggi. Ini menciptakan pengaturan yang rapuh dan meninggalkan pasar dalam posisi yang rumit, di mana taruhan yang terlalu optimis dapat dengan cepat terurai jika level harga kunci tidak bertahan.

Yang perlu dicatat, level harga $3.100 telah muncul sebagai pivot kritis menjelang kedaluwarsa opsi yang dijadwalkan pada Jumat ini. Trader menyebut level ini sebagai "max pain," karena mewakili harga di mana sebagian besar kontrak opsi akan kedaluwarsa tanpa nilai. Penutupan di bawah zona ini dapat memberikan kontrol kepada bears dan berpotensi membuka pintu untuk penurunan harga lebih lanjut. Di sisi lain, penembusan yang bersih di atas $3.100 dapat membalikkan momentum dengan cepat.

Saat ini, sekitar $3,8 miliar dalam opsi ETH diperkirakan akan kedaluwarsa di Deribit, bursa opsi Bitcoin dan Ethereum terbesar di dunia. Selain itu, lebih dari $23,6 miliar dalam opsi Bitcoin dijadwalkan akan kedaluwarsa pada Jumat, berpotensi menambah volatilitas signifikan ke pasar yang sudah rapuh.

Analis Memperkirakan Volatilitas Lebih Lanjut Untuk Ethereum

Dengan kedaluwarsa opsi Ethereum senilai $6 miliar yang besar di depan mata, trader tampaknya bersiap untuk volatilitas pasar yang signifikan, karena peristiwa tersebut dapat memicu pergerakan tajam dan menentukan dalam harga ETH. Secara terpisah, analis kripto Ted Pillows mengantisipasi volatilitas lebih lanjut untuk ETH jika harganya bergerak dalam salah satu dari dua arah kunci.

Dia mengatakan bahwa Ethereum saat ini berada di zona no-trading; namun, volatilitas dapat terjadi jika harga merebut kembali level $3.000 atau menguji ulang zona $2.700-$2.800.