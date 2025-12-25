Ethereum Hadapi Tekanan Saat BlackRock Pindahkan ETH $29 Juta, Hayes Kirim $2 Juta Ke Binance

Harga Ethereum naik sedikit dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan pada $2.940,22 pada pukul 12:56 pagi EST, dengan volume perdagangan turun 43% menjadi $12,5 miliar.

ETH ini berada di bawah tekanan jual yang intens setelah BlackRock menyetorkan sekitar 2.292 BTC ($199,8 juta) dan 9.976 ETH ($29,23 juta) ke Coinbase Prime, menurut data Arkham yang dikutip oleh Lookonchain.

Langkah tersebut memicu tekanan bearish, karena memindahkan token ke bursa sebagian besar merupakan prasyarat untuk menjual.

Dalam langkah serupa, salah satu pendiri BitMEX Arthur Hayes menyetorkan 682 ETH ($2 juta) ke Binance, sebuah langkah yang diikuti dengan penjualannya. Menurut data dari Arkham Intelligence, seperti yang ditunjukkan oleh Lookonchain di X, Hayes telah menjual total 1.871 ETH ($5,53 juta) dan membeli ENA, PENDLE, dan ETHFI.

Hayes sebelumnya mengatakan bahwa, "Kami beralih dari $ETH ke nama-nama DeFi berkualitas tinggi, yang kami yakini dapat mengungguli seiring dengan meningkatnya likuiditas fiat."

Saat paus-paus ini menjual, BitMine milik Tom Lee, pemegang korporat Ethereum terbesar secara global, telah membeli $201 juta lainnya. Perusahaan tersebut kini memegang sekitar 4,07 juta ETH di neraca mereka, yang sekarang bernilai sekitar $11,97 miliar.

Pembelian tersebut merupakan bagian dari tujuan perusahaan untuk memegang 5% dari total pasokan ETH, yang saat ini berada di 3,36% dari raja altcoin.

Harga Ethereum Menghadapi Tekanan Bearish, Karena Indikator Menunjukkan Ketidakpastian

Setelah lonjakan sukses dari area support $2.174 pada bulan Juli, harga ETH meroket ke rekor tertinggi sepanjang masa sekitar $4.900.

Namun, bulls tidak mempertahankan tingkat ini, karena investor mulai mengambil keuntungan di area ini, dengan harga Ethereum turun melalui pola saluran jatuh yang berkelanjutan.

Tekanan bearish ini semakin diperkuat oleh death cross yang terbentuk di sekitar $3.547, di mana Simple Moving Average (SMA) 200 hari melintasi di atas SMA 50 hari. ETH sekarang secara konsisten diperdagangkan di bawah kedua SMA, yang memberikan tekanan pada aset tersebut.

Sementara itu, Relative Strength Index (RSI) diperdagangkan dalam kisaran 40-an rendah hingga menengah, yang menempatkan ETH dalam keseimbangan, sinyal bahwa bears dan bulls sedang berjuang untuk dominasi di level ini.

Namun, indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) telah menciptakan ketidakpastian di zona ini, setelah garis MACD biru melintasi di atas garis sinyal oranye. Bar hijau telah berkurang, yang menunjukkan momentum lemah meskipun garis MACD membentuk pandangan positif.

Analisis Chart ETH/USD Sumber: GeckoTerminal

Berdasarkan analisis chart ETH/USD pada kerangka waktu harian, harga ETH saat ini berada di persimpangan jalan, sinyal bahwa investor harus berhati-hati.

Jika harga Ethereum menembus level Fibonacci Retracement 0,786 di $2.762, support utama berikutnya dan bantalan terhadap tekanan ke bawah berada di zona 1 Fib ($2.174).

Sebaliknya, jika bulls mengandalkan pembentukan indikator MACD positif, maka harga ETH bisa meroket ke batas atas saluran jatuh di $3.397. Tekanan bullish yang berkelanjutan kemudian dapat mendorong Ethereum ke resistensi berikutnya dalam SMA 200 hari di $3.582.

