Bitcoin Merosot ke Q4 Terburuk dalam 7 Tahun di Tengah Ketakutan Pasar Ekstrem

Bitcoin Siap Menghadapi Q4 Terlemah dalam Tujuh Tahun di Tengah Ketakutan Pasar yang Ekstrem

Bitcoin (BTC) akan mengalami Q4 terlemah dalam tujuh tahun, dengan imbal hasil mencengangkan -22,54% bulan ini saja, lapor Coin Bureau. Penurunan tajam ini menyimpang dari reli akhir tahun yang biasa terjadi, menyoroti kehati-hatian yang meningkat di kalangan investor.

Data historis menyoroti kedalaman kemerosotan Bitcoin saat ini. Q4 terakhir yang menyaksikan kelemahan ini adalah pada tahun 2018, ketika BTC anjlok 42,16% selama kejatuhan pasca-pasar bullish. Meskipun penurunan hari ini lebih ringan, ini masih menandakan pemutusan langka dari ketahanan akhir tahun Bitcoin yang biasa.

Sentimen pasar mencerminkan kegelisahan yang meningkat di kalangan trader dan investor. Menurut data Coincodex, Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $87.709, dengan Indeks Fear & Greed mencatat angka rendah 23.

Pembacaan ini menunjukkan "ketakutan ekstrem," kondisi yang sering dikaitkan dengan volatilitas yang meningkat dan perilaku pasar yang hati-hati. Investor tampak waspada, dipengaruhi oleh tekanan makroekonomi yang lebih luas dan ketidakpastian seputar lanskap regulasi kripto.

Nah, kinerja Bitcoin yang lamban mencerminkan konvergensi tekanan global, seperti suku bunga tinggi, pengetatan likuiditas, dan kekhawatiran inflasi yang persisten telah mengikis selera risiko, menghantam aset spekulatif paling keras. Sebagai aset berisiko tinggi, Bitcoin sangat rentan.

Meskipun ketakutan ekstrem kadang-kadang dapat menghadirkan peluang pembelian jangka panjang, analis memperingatkan bahwa sentimen bearish dan kelemahan teknis dapat mendorong penurunan jangka pendek lebih lanjut. Trader memantau dengan cermat level support kunci dan sinyal makroekonomi yang dapat menstabilkan pasar atau mempercepat penurunan.

Meskipun pasar menantang, para ahli kripto mencatat ketahanan historis Bitcoin dalam jangka panjang. Koreksi masa lalu, termasuk kerugian Q4 yang curam pada 2018, akhirnya diikuti oleh pemulihan yang kuat, menyoroti potensi rebound aset tersebut.

Prospek jangka pendek tetap hati-hati, dengan trader menghadapi ketidakpastian yang meningkat dan fluktuasi yang didorong sentimen.

Saat tahun 2025 mendekati akhir, analis memantau dengan cermat indikator sentimen, volume perdagangan, dan tren makroekonomi untuk menilai apakah Bitcoin dapat memperoleh kembali momentum atau memperpanjang penurunan akhir tahunnya.

Kesimpulan

Pada Hari Natal, Bitcoin menghadapi salah satu Q4 terlemahnya dalam beberapa tahun, dengan ketakutan ekstrem mendominasi sentimen pasar. Meskipun kehati-hatian adalah kunci, sejarah menunjukkan penurunan seperti itu sering mendahului rebound yang kuat. Kinerja BTC dalam beberapa minggu mendatang akan sangat penting, membentuk perdagangan jangka pendek dan sentimen pasar saat tahun 2026 mendekat