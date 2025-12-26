Harga Solana Stagnan di $122-$145 saat Whale Mengambil Posisi Berlawanan: Apa Selanjutnya?

Artikel ini pertama kali diterbitkan di The Bit Journal. Harga Solana tetap berada di bawah tekanan berkelanjutan, diperdagangkan di bawah zona support jangka pendek utama karena sentimen hati-hati terus mendominasi aktivitas pasar. Meskipun ada perkembangan berkelanjutan dari ekosistem, aksi harga Solana menunjukkan bahwa ini lebih merupakan pasar berbasis positioning likuiditas daripada pasar dengan katalis fundamental.

Harga Solana Berjuang di Bawah Resistance Utama

Dalam sesi sebelumnya, harga Solana telah mematahkan beberapa upaya untuk merebut kembali zona resistance yang lebih besar, melemahkan spekulasi positif dan memperkuat ancaman bearish jangka pendek. SOL sebagian besar terikat dalam rentang antara $122 dan $145 dengan pembeli berulang kali membatasi upaya pemulihan.

Tekanan berkelanjutan pada harga Solana ini mengalihkan perhatian para trader ke gagasan kelanjutan tren dan ke titik likuidasi yang lebih langsung, dan di mana trader leverage paling berisiko. Indikator teknis masih menekankan tidak adanya pergerakan pada harga Solana.

Relative Strength Index (RSI) berada di sekitar garis 40, yang merupakan indikator kekuatan beli yang rendah dan kurangnya keyakinan arah. Sementara itu, indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) berada di bawah garis sinyalnya yang menunjukkan bahwa harga Solana masih dalam kondisi bearish yang persisten tanpa menampilkan pembalikan yang jelas.

Whale Solana Mengambil Posisi Leverage yang Berlawanan

Informasi on-chain juga memberikan penjelasan tambahan untuk aksi harga Solana, dengan dua pembeli whale terkemuka menempati posisi leverage yang berlawanan dalam divergensi tajam. Satu alamat whale, yang disebut sebagai 0x0e4, memiliki posisi long dengan leverage 20x pada SOL yang telah mengalami kerugian lebih dari $5,78 juta saat harga Solana turun. Total kerugian yang belum direalisasi dari trader tersebut hampir $8,5 juta, termasuk posisi long leverage lebih banyak di Bitcoin dan HYPE.

Sebaliknya, whale lain, 0x35d, memiliki short leverage 20x yang menarik pada SOL senilai sekitar 11 juta dolar yang mendapat keuntungan dari harga Solana yang tetap lemah. Posisi ini dipotong secara bertahap dari waktu ke waktu, dan ini menunjukkan bahwa ia mengambil keuntungan secara stabil sebagai lawan dari pergeseran sentimen pasar. Trader tersebut juga memiliki posisi leverage di Bitcoin dan Ethereum, dan total hasil yang belum direalisasi lebih dari $27,7 juta.

Coinbase Memperluas Akses Solana Melalui Base

Coinbase mengungkapkan kemampuannya untuk mendukung deposit dan penarikan SOL melalui jaringan Base-nya, di tengah pergerakan harga Solana yang redup. Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk mentransfer SOL antara Solana dan Base tanpa menggunakan bridge pihak ketiga konvensional.

Dengan perubahan ini, ekosistem berkecepatan tinggi Solana akan diintegrasikan dengan likuiditas berbasis Ethereum di Base dan akan menjadikan SOL sebagai token ERC-20 pada aplikasi keuangan terdesentralisasi asli Base. Sejauh pengumuman tersebut secara struktural positif untuk harga Solana jangka panjang, karena ketersediaan berita yang terbatas di beberapa yurisdiksi, itu memiliki efek terbatas di pasar.

Data Likuidasi Membentuk Harga Solana Jangka Pendek

Data likuidasi tetap berpengaruh dalam menentukan dinamika harga Solana jangka pendek. Peta panas likuidasi 48 jam menunjukkan bahwa likuiditas sisi bawah terkonsentrasi padat antara area $121 dan $122, yang penuh dengan long leverage yang bisa dipaksa dilikuidasi. Karena likuiditas yang belum dibersihkan ini, mungkin ada kekuatan ke bawah pada harga Solana.

Di sisi atas, likuiditas tampaknya terkonsentrasi di sekitar $128,5–$129,5 dan ada kluster sekunder di sekitar $131,5-$133. Area ini adalah lapisan posisi short yang mungkin berfungsi sebagai magnet sisi atas dalam perubahan momentum. Hingga aksi ini terwujud, respons harga Solana teredam, dan pantulan korektif masih lemah.

Kesimpulan

Secara umum, prospek jangka pendek Solana masih ditentukan oleh dinamika likuiditas dan positioning yang hati-hati. Meskipun ada dukungan struktural jangka panjang dalam kemajuan ekosistem, momentum yang lemah, kluster likuidasi yang belum terselesaikan dan taktik whale yang berbeda akan membuat respons harga tetap teredam dengan SOL tunduk pada konsolidasi atau penurunan tambahan hingga sentimen menentukan arah.

Glosarium Istilah Kunci

Solana (SOL): Jaringan blockchain berkecepatan tinggi dan cryptocurrency.

Support Zone: Tingkat harga di mana minat beli mencegah penurunan lebih lanjut.

Resistance Zone: Tingkat harga di mana tekanan jual membatasi pergerakan ke atas.

Short Position: Taruhan bahwa harga aset akan menurun.

Liquidation: Penutupan paksa posisi leverage karena margin yang tidak mencukupi.

Base Network: Blockchain terkait Ethereum milik Coinbase untuk transfer lintas rantai.

