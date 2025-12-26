Fraktal Bitcoin Menyerupai Kejatuhan 2021, Mungkin Turun ke $70K Sebelum Potensi Supersiklus 2026

Reli Santa Bitcoin yang diantisipasi pada tahun 2025 telah gagal, dengan BTC diperdagangkan mendekati $87.440 di tengah pola fraktal yang mencerminkan puncak kejatuhan akhir tahun 2021. Analis memperingatkan potensi penurunan hingga $70.000 jika tren historis terulang.

Apa yang menyebabkan Reli Santa Bitcoin 2025 gagal?

Reli Santa Bitcoin 2025 ekspektasinya meredup karena BTC melayang mendekati $87.440 dengan kenaikan hanya 0,33%, menandakan kerapuhan pasar alih-alih keuntungan perayaan. Analis di platform seperti X menyoroti kemiripan fraktal dengan puncak bull run 2021, di mana BTC mencapai puncak di $51.700 pada 24 Desember sebelum penurunan 34% dalam sebulan. Pola ini menunjukkan Januari bisa membawa volatilitas yang meningkat jika sejarah terulang.

Musim perayaan biasanya memicu optimisme untuk reli akhir tahun, tetapi aksi harga saat ini mengungkapkan level support yang goyah dan momentum yang melemah. Trader mencatat ketidakmampuan Bitcoin untuk mempertahankan keuntungan, menimbulkan pertanyaan tentang arah jangka pendek.

Sumber: X

Mengapa analis memprediksi dasar Bitcoin mendekati $70.000?

Analisis fraktal terperinci yang dibagikan oleh analis di X menunjukkan pengaturan Bitcoin saat ini cocok dengan lintasan sell-off 2021, memproyeksikan potensi penurunan ke $70.000 berdasarkan kecepatan dan momentum yang sebanding. Satu posting menekankan bahwa menerapkan tingkat penurunan pasca-puncak 2021 pada level saat ini selaras dengan target ini. Trader bearish sekarang memantau zona ini dengan cermat, memandangnya sebagai perpanjangan realistis dari psikologi pasar yang berlaku.

Data pendukung dari CryptoQuant mengungkapkan rasio True MVRV di 2,17 pada tahun 2024—jauh lebih rendah dari siklus sebelumnya—menunjukkan perilaku investor yang matang dengan pengambilan keuntungan lebih awal dan volatilitas yang berkurang. Analis Kaleo mencatat di X, "Saya masih percaya pasar berada di tempat yang mirip dengan musim gugur 2020." Pengamat lain menambahkan, "Saya biasanya bukan penggemar besar fraktal, tetapi level saat ini dan aksi harga membuatnya masuk akal bahwa sesuatu seperti ini bisa terjadi."

Sumber: X

Bitcoin telah bergeser ke pola "mini-Bart", melepaskan kemajuan terbaru dan mengkonsolidasikan dalam kisaran yang lebih rendah setelah menembus support kunci. Fase tenang ini, yang ditandai dengan volume perdagangan yang rendah, sering mendahului pergeseran signifikan. Analisis COINOTAG mengkonfirmasi BTC mempertahankan pijakan di antara moving average 50-minggu dan 100-minggu sekitar $84.000–$85.000, dengan analis Beimnet Abebe mengidentifikasi di bawah $80.000 sebagai area akumulasi yang kuat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang terjadi jika Bitcoin mengikuti fraktal 2021 hingga 2026?

Jika pola 2021 terulang, Bitcoin bisa turun 34% dari level saat ini mendekati $87.440, menargetkan sekitar $70.000 pada akhir Januari. Ini selaras dengan momentum historis, meskipun support di moving average mingguan dapat membatasi penurunan, menurut metrik on-chain dari CryptoQuant.

Bagaimana aliran institusional dapat mempengaruhi harga Bitcoin di Q1 2026?

Aliran masuk ETF institusional memberikan stabilitas harga tetapi meredam reli eksplosif, mengarah ke pergerakan yang lebih dapat diprediksi. Dengan True MVRV di 2,17, eksit awal smart money menandakan pasar yang matang yang kurang rentan terhadap ayunan tajam, seperti yang diamati oleh data CryptoQuant.

Poin Penting

Peringatan Fraktal : Reli Santa Bitcoin 2025 mencerminkan puncak kejatuhan 2021, dengan $70.000 sebagai target potensial berdasarkan kecepatan penurunan historis.

: Reli Santa Bitcoin 2025 mencerminkan puncak kejatuhan 2021, dengan $70.000 sebagai target potensial berdasarkan kecepatan penurunan historis. Level Support : Kunci bertahan di $84.000–$85.000 melalui MA 50/100-minggu; di bawah $80.000 dipandang sebagai zona beli oleh para ahli.

: Kunci bertahan di $84.000–$85.000 melalui MA 50/100-minggu; di bawah $80.000 dipandang sebagai zona beli oleh para ahli. Potensi Supersiklus: Pasca-konsolidasi dapat memicu reli berkepanjangan dan aktivitas altcoin jika tertinggi baru muncul di 2026.

Kesimpulan

Reli Santa Bitcoin 2025 telah memberikan sinyal peringatan, dengan pola fraktal yang mirip dengan penurunan 2021 dan proyeksi menuju $70.000 menguji keteguhan investor. Namun, support yang tangguh dan rasio MVRV yang rendah mengisyaratkan aset yang matang yang siap untuk supersiklus di 2026. Pantau data on-chain dan level kunci dengan cermat untuk peluang yang muncul dalam lanskap yang berkembang ini.