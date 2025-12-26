MEXC Meluncurkan Event Staking ETH dan SOL dengan APR Hingga 20%

Victoria, Seychelles, 26 Desember 2025 – MEXC, bursa aset digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan pelopor perdagangan tanpa biaya yang sesungguhnya, telah meluncurkan acara "ETH & SOL Stake-to-Earn". Acara ini menawarkan pengguna kesempatan untuk mendapatkan 20% APR dengan melakukan staking token ETH atau SOL di platform.

Acara dibuka pada 24 Desember 2025, pukul 10:00 UTC. Partisipasi tersedia untuk semua pengguna yang telah menyelesaikan Verifikasi KYC Primer.

Pengguna yang memenuhi syarat dapat memilih antara dua produk staking yang disesuaikan dengan ukuran portofolio yang berbeda. Kedua produk menampilkan periode lock-up tujuh hari dan 20% APR. Staking ETH memerlukan minimal 2 ETH dan maksimal 35 ETH, sedangkan staking SOL memerlukan minimal 40 SOL dan maksimal 770 SOL.

MEXC tetap berkomitmen untuk menciptakan peluang keuntungan yang beragam bagi pengguna, dengan acara staking ini melanjutkan komitmen tersebut. Sebagai pelopor perdagangan tanpa biaya, bursa ini telah secara efektif mengurangi biaya perdagangan bagi pengguna melalui inisiatif perdagangan tanpa biaya yang berkelanjutan. Penambahan staking memperluas opsi penghasilan pengguna, memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak pendapatan pasif dari aset kripto mereka. Ke depan, MEXC akan mempertahankan pendekatan yang berpusat pada pengguna dan terus meluncurkan aktivitas untuk melayani kebutuhan basis pengguna globalnya dengan lebih baik.

Untuk informasi lebih lanjut tentang acara staking, kunjungi halaman acara resmi MEXC.

Tentang MEXC

Didirikan pada tahun 2018, MEXC berkomitmen untuk menjadi "Cara Termudah Anda ke Kripto." Melayani lebih dari 40 juta pengguna di 170+ negara, MEXC dikenal dengan pilihan token trending yang luas, peluang airdrop setiap hari, dan biaya perdagangan yang rendah. Platform kami yang ramah pengguna dirancang untuk mendukung trader pemula maupun investor berpengalaman, menawarkan akses yang aman dan efisien ke aset digital. MEXC memprioritaskan kesederhanaan dan inovasi, membuat perdagangan kripto lebih mudah diakses dan menguntungkan.

Situs Web Resmi MEXC｜ X ｜ Telegram ｜Cara Mendaftar di MEXC

Untuk pertanyaan media, silakan hubungi tim PR MEXC: [email protected]

Penafian: Ini adalah postingan berbayar dan tidak boleh diperlakukan sebagai berita/saran. LiveBitcoinNews tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh konten, produk, atau layanan yang direferensikan dalam siaran pers ini.

Postingan MEXC Meluncurkan Acara Staking ETH dan SOL yang Menawarkan Hingga 20% APR muncul pertama kali di Live Bitcoin News.