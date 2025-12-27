Perdagangan Futures Ethereum di Binance Melampaui $6,74 Triliun, Menandakan Permintaan Derivatif Bersejarah di 2025

COINOTAG News melaporkan pada 27 Desember bahwa, menurut analis CryptoQuant Darkfost, aktivitas kontrak Ethereum tahun ini jauh melampaui siklus sebelumnya. Di Binance, omset futures Ethereum melampaui $6,74 triliun, kira-kira dua kali lipat rekor 2024 dan menandai ETH sebagai aset terkemuka dalam pasar derivatif global 2025 berdasarkan volume, menggarisbawahi permintaan spekulatif yang berkelanjutan.

Selama setahun terakhir, rasio spot-to-futures melayang di dekat 0,2, menyiratkan sekitar $1 dalam ETH spot untuk setiap $5 dalam kontrak futures. Ketidakseimbangan ini menandakan pasar yang bergantung pada leverage tinggi dan posisi agresif, dengan aktivitas derivatif di platform seperti Binance mendorong sebagian besar eksposur ETH.

Secara keseluruhan, volume rekor dan ketidakseimbangan yang jelas memperkuat pergerakan harga ETH dan risiko likuidasi, dengan futures sebagian besar mengarahkan tren. Hasilnya adalah volatilitas yang meningkat dan rekor tertinggi baru, mencerminkan bagaimana dinamika derivatif membentuk lintasan harga ETH 2025.