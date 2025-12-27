Co-Founder BAYC Ethereum Garga.eth Mengumumkan Akuisisi Yuga Labs terhadap Platform Unreal Engine Improbable dan Lisensi Permanen Otherside Menjelang Ekspansi 2026

Di X, co-founder BAYC Garga.eth mengungkapkan bahwa Yuga Labs telah mengakuisisi platform kreasi Unreal Engine milik Improbable dan mengamankan perjanjian lisensi permanen untuk teknologi high-concurrency Otherside. Pengumuman tersebut juga mencatat bahwa para insinyur dan developer Improbable akan bergabung dengan Yuga Labs, sementara harga akuisisi yang tepat tidak diungkapkan.

Pengamat industri melihat langkah ini sebagai pendalaman strategis dari gaming stack Yuga Labs, memanfaatkan tools Improbable untuk meningkatkan skala pengalaman Otherside. Yuga Labs berencana untuk memperluas perangkat lunak dan tools Improbable pada tahun 2026, menandakan komitmen jangka panjang untuk infrastruktur web3 yang lebih baik.

Dengan mengintegrasikan kemampuan high-concurrency dengan pengembangan Otherside, kemitraan ini bertujuan untuk mempercepat pengalaman gaming baru sementara persyaratannya tetap tidak diungkapkan. Kolaborasi ini memperkuat kepemimpinan Yuga Labs dalam crypto gaming dan hiburan blockchain, dengan roadmap terukur untuk pencapaian milestone.