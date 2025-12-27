Paus Ethereum Pertahankan Level Kunci di Tengah Risiko Leverage yang Meningkat

Paus Ethereum membela basis biaya $2,796 mereka, mengakumulasi 4,8 juta ETH sejak akhir November 2025—setara dengan 4% dari pasokan beredar—sementara dominasi ETH bangkit kembali ke 13%. Leverage tinggi di 2,964 menandakan potensi risiko di tengah rotasi altcoin yang lemah.

Dominasi ETH stabil setelah turun ke 11,5%, memantul ke 13% dengan dukungan harga sekitar $3,000-$3,500.

Paus meningkatkan kepemilikan dari 22,4 juta menjadi 27,2 juta ETH, dengan keuntungan tidak terealisasi sebesar $4,8 miliar.

Rasio Leverage Estimasi Ethereum mencapai 2,964, tertinggi dalam enam bulan, meningkatkan risiko likuidasi tanpa katalis makro.

Paus Ethereum membela dukungan kunci $2,796 di tengah dominasi dan leverage yang meningkat. Temukan tren akumulasi, sinyal on-chain, dan risiko pasar untuk trader ETH—tetap unggul dalam pergeseran kripto 2025!

Apa yang dilakukan paus Ethereum di pasar saat ini?

Paus Ethereum secara aktif mengakumulasi dan membela level dukungan kritis, dengan kepemilikan meningkat signifikan sejak 21 November 2025. Data on-chain dari CryptoQuant menunjukkan mereka menambahkan 4,8 juta ETH, atau 4% dari pasokan beredar, meningkatkan posisi dari 22,4 juta menjadi 27,2 juta ETH. Ini mendukung konsolidasi harga ETH antara $3,000 dan $3,500 sementara dominasi tetap kuat.

Sumber: CryptoQuant

Aktivitas paus ini sejalan dengan harga terealisasi ETH untuk pemegang jangka panjang di $2,796, di mana harga telah memantul tiga kali. Tanpa angin makro yang kuat atau rotasi modal yang jelas dari Bitcoin, posisi ini bergantung pada keyakinan. Dominasi Ethereum juga terstruktur lebih tinggi, pulih dari 11,5% pada akhir November menjadi sekitar 13%, menunjukkan minat berkelanjutan meskipun sentimen risk-on pasar lebih luas.

Mengapa dominasi ETH tetap stabil meskipun ada pergeseran pasar?

Dominasi ETH mencerminkan pangsa pasar Ethereum relatif terhadap kapitalisasi kripto total, memberikan wawasan tentang preferensi investor. Data dari CryptoQuant menyoroti empat tinggi yang lebih rendah pasca-penurunan November, diikuti oleh rebound yang sesuai dengan perdagangan sideways ETH. Stabilitas ini menunjukkan paus melawan tekanan jual, membela level kunci tanpa arus masuk altcoin yang lebih luas. Secara historis, aliran modal yang berat Bitcoin membatasi reli altcoin, tetapi metrik saat ini menunjukkan dukungan spesifik Ethereum. Kalimat pendek membantu pemindaian: dominasi di 13% menandakan ketahanan. Pertahanan paus mencegah koreksi lebih dalam. Leverage yang meningkat menambah kehati-hatian, karena Rasio Leverage Estimasi (ELR) mencapai 2,964—berarti $2,96 dipinjam untuk setiap $1 yang dipegang tanpa leverage.

Analitik on-chain dari CryptoQuant mengkonfirmasi harga terealisasi paus di $2,796 sebagai penting. Konsolidasi ETH bukan acak; ini didukung oleh akumulasi yang setara dengan 4% dari pasokan. Keuntungan mencapai $4,8 miliar pada harga saat ini, namun volatilitas tinggi dan katalis yang tidak ada meningkatkan risiko pullback. Penumpukan leverage, tanpa aliran rotasi, meningkatkan potensi likuidasi. Ethereum tetap rentan terhadap cascade jika dukungan goyah.

Sumber: CryptoQuant

Metrik leverage menggarisbawahi kehati-hatian. Puncak enam bulan ELR memperingatkan overextension. Trader memantau ini dengan cermat, karena de-leveraging dapat memicu penurunan. Paus Ethereum memiliki keyakinan, tetapi dinamika pasar menuntut kewaspadaan. Ketahanan dominasi, dipasangkan dengan dukungan harga, melukiskan gambaran bernuansa: kekuatan bertemu kerapuhan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah paus Ethereum mengakumulasi ETH baru-baru ini pada 2025?

Ya, paus Ethereum mengakumulasi 4,8 juta ETH sejak 21 November 2025, meningkatkan kepemilikan dari 22,4 juta menjadi 27,2 juta—4% dari pasokan beredar. Ini membela harga terealisasi $2,796 untuk pemegang jangka panjang, menurut data CryptoQuant, menghasilkan keuntungan $4,8 miliar dan menstabilkan harga sekitar $3,000.

Apa arti rasio leverage Ethereum yang meningkat bagi investor?

Rasio Leverage Estimasi Ethereum di 2,964, tertinggi dalam enam bulan, menunjukkan eksposur pinjaman yang meningkat—untuk setiap $1 ETH tanpa leverage, hampir $3 di-leverage. Ini meningkatkan risiko likuidasi selama volatilitas, terutama tanpa dukungan makro, berpotensi menyebabkan cascade harga jika paus mengurangi posisi.

Poin Penting

Paus Ethereum membela basis biaya $2,796 : Memantul tiga kali, didukung oleh akumulasi 4,8 juta ETH sejak November.

: Memantul tiga kali, didukung oleh akumulasi 4,8 juta ETH sejak November. Dominasi ETH bangkit kembali ke 13% : Dari level rendah 11,5%, sejalan dengan dukungan paus di tengah dominasi Bitcoin.

: Dari level rendah 11,5%, sejalan dengan dukungan paus di tengah dominasi Bitcoin. Leverage di 2,964 menandakan kehati-hatian: Pantau untuk de-risking; bersiaplah untuk volatilitas tanpa arus masuk rotasi.

Kesimpulan

Paus Ethereum terus membela basis biaya $2,796 mereka, mendorong pemulihan dominasi ETH ke 13% dan tren akumulasi di tengah penumpukan leverage. Data on-chain dari CryptoQuant mengungkapkan keuntungan $4,8 miliar tetapi menyoroti risiko dari puncak ELR dan aliran yang lemah. Investor harus melacak level ini dengan cermat saat Ethereum menavigasi ketidakpastian 2025—posisikan secara strategis untuk pergeseran potensial.