BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Ethereum Whales Defend Key Level Amid Rising Leverage Risks muncul di BitcoinEthereumNews.com. Whale Ethereum sedang mempertahankan basis biaya mereka sebesar $2,796,Postingan Ethereum Whales Defend Key Level Amid Rising Leverage Risks muncul di BitcoinEthereumNews.com. Whale Ethereum sedang mempertahankan basis biaya mereka sebesar $2,796,

Paus Ethereum Pertahankan Level Kunci di Tengah Risiko Leverage yang Meningkat

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/27 13:49
4
4$0.02616+4.64%
Ethereum
ETH$3,369.37+1.46%
SIX
SIX$0.01224-1.05%
Belong
LONG$0.003504-0.56%
Everclear
CLEAR$0.00576-0.17%

Paus Ethereum membela basis biaya $2,796 mereka, mengakumulasi 4,8 juta ETH sejak akhir November 2025—setara dengan 4% dari pasokan beredar—sementara dominasi ETH bangkit kembali ke 13%. Leverage tinggi di 2,964 menandakan potensi risiko di tengah rotasi altcoin yang lemah.

  • Dominasi ETH stabil setelah turun ke 11,5%, memantul ke 13% dengan dukungan harga sekitar $3,000-$3,500.

  • Paus meningkatkan kepemilikan dari 22,4 juta menjadi 27,2 juta ETH, dengan keuntungan tidak terealisasi sebesar $4,8 miliar.

  • Rasio Leverage Estimasi Ethereum mencapai 2,964, tertinggi dalam enam bulan, meningkatkan risiko likuidasi tanpa katalis makro.

Paus Ethereum membela dukungan kunci $2,796 di tengah dominasi dan leverage yang meningkat. Temukan tren akumulasi, sinyal on-chain, dan risiko pasar untuk trader ETH—tetap unggul dalam pergeseran kripto 2025!

Apa yang dilakukan paus Ethereum di pasar saat ini?

Paus Ethereum secara aktif mengakumulasi dan membela level dukungan kritis, dengan kepemilikan meningkat signifikan sejak 21 November 2025. Data on-chain dari CryptoQuant menunjukkan mereka menambahkan 4,8 juta ETH, atau 4% dari pasokan beredar, meningkatkan posisi dari 22,4 juta menjadi 27,2 juta ETH. Ini mendukung konsolidasi harga ETH antara $3,000 dan $3,500 sementara dominasi tetap kuat.

Sumber: CryptoQuant

Aktivitas paus ini sejalan dengan harga terealisasi ETH untuk pemegang jangka panjang di $2,796, di mana harga telah memantul tiga kali. Tanpa angin makro yang kuat atau rotasi modal yang jelas dari Bitcoin, posisi ini bergantung pada keyakinan. Dominasi Ethereum juga terstruktur lebih tinggi, pulih dari 11,5% pada akhir November menjadi sekitar 13%, menunjukkan minat berkelanjutan meskipun sentimen risk-on pasar lebih luas.

Mengapa dominasi ETH tetap stabil meskipun ada pergeseran pasar?

Dominasi ETH mencerminkan pangsa pasar Ethereum relatif terhadap kapitalisasi kripto total, memberikan wawasan tentang preferensi investor. Data dari CryptoQuant menyoroti empat tinggi yang lebih rendah pasca-penurunan November, diikuti oleh rebound yang sesuai dengan perdagangan sideways ETH. Stabilitas ini menunjukkan paus melawan tekanan jual, membela level kunci tanpa arus masuk altcoin yang lebih luas. Secara historis, aliran modal yang berat Bitcoin membatasi reli altcoin, tetapi metrik saat ini menunjukkan dukungan spesifik Ethereum. Kalimat pendek membantu pemindaian: dominasi di 13% menandakan ketahanan. Pertahanan paus mencegah koreksi lebih dalam. Leverage yang meningkat menambah kehati-hatian, karena Rasio Leverage Estimasi (ELR) mencapai 2,964—berarti $2,96 dipinjam untuk setiap $1 yang dipegang tanpa leverage.

Analitik on-chain dari CryptoQuant mengkonfirmasi harga terealisasi paus di $2,796 sebagai penting. Konsolidasi ETH bukan acak; ini didukung oleh akumulasi yang setara dengan 4% dari pasokan. Keuntungan mencapai $4,8 miliar pada harga saat ini, namun volatilitas tinggi dan katalis yang tidak ada meningkatkan risiko pullback. Penumpukan leverage, tanpa aliran rotasi, meningkatkan potensi likuidasi. Ethereum tetap rentan terhadap cascade jika dukungan goyah.

Sumber: CryptoQuant

Metrik leverage menggarisbawahi kehati-hatian. Puncak enam bulan ELR memperingatkan overextension. Trader memantau ini dengan cermat, karena de-leveraging dapat memicu penurunan. Paus Ethereum memiliki keyakinan, tetapi dinamika pasar menuntut kewaspadaan. Ketahanan dominasi, dipasangkan dengan dukungan harga, melukiskan gambaran bernuansa: kekuatan bertemu kerapuhan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah paus Ethereum mengakumulasi ETH baru-baru ini pada 2025?

Ya, paus Ethereum mengakumulasi 4,8 juta ETH sejak 21 November 2025, meningkatkan kepemilikan dari 22,4 juta menjadi 27,2 juta—4% dari pasokan beredar. Ini membela harga terealisasi $2,796 untuk pemegang jangka panjang, menurut data CryptoQuant, menghasilkan keuntungan $4,8 miliar dan menstabilkan harga sekitar $3,000.

Apa arti rasio leverage Ethereum yang meningkat bagi investor?

Rasio Leverage Estimasi Ethereum di 2,964, tertinggi dalam enam bulan, menunjukkan eksposur pinjaman yang meningkat—untuk setiap $1 ETH tanpa leverage, hampir $3 di-leverage. Ini meningkatkan risiko likuidasi selama volatilitas, terutama tanpa dukungan makro, berpotensi menyebabkan cascade harga jika paus mengurangi posisi.

Poin Penting

  • Paus Ethereum membela basis biaya $2,796: Memantul tiga kali, didukung oleh akumulasi 4,8 juta ETH sejak November.
  • Dominasi ETH bangkit kembali ke 13%: Dari level rendah 11,5%, sejalan dengan dukungan paus di tengah dominasi Bitcoin.
  • Leverage di 2,964 menandakan kehati-hatian: Pantau untuk de-risking; bersiaplah untuk volatilitas tanpa arus masuk rotasi.

Kesimpulan

Paus Ethereum terus membela basis biaya $2,796 mereka, mendorong pemulihan dominasi ETH ke 13% dan tren akumulasi di tengah penumpukan leverage. Data on-chain dari CryptoQuant mengungkapkan keuntungan $4,8 miliar tetapi menyoroti risiko dari puncak ELR dan aliran yang lemah. Investor harus melacak level ini dengan cermat saat Ethereum menavigasi ketidakpastian 2025—posisikan secara strategis untuk pergeseran potensial.

Sumber: https://en.coinotag.com/ethereum-whales-defend-key-level-amid-rising-leverage-risks

Peluang Pasar
Logo 4
Harga 4(4)
$0.02616
$0.02616$0.02616
+5.14%
USD
Grafik Harga Live 4 (4)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38