BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Ethereum's TVL Could Explode in 2026 as Stablecoins and RWAs Expand muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Sentimen pasar Ethereum saat ini tetapPostingan Ethereum's TVL Could Explode in 2026 as Stablecoins and RWAs Expand muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Sentimen pasar Ethereum saat ini tetap

TVL Ethereum Bisa Meledak di 2026 Seiring Ekspansi Stablecoin dan RWA

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2025/12/27 18:55
Ethereum
ETH$3,367.78+1.41%
NEAR
NEAR$1.788-2.40%
Moonveil
MORE$0.002426-1.38%
Prediksi harga Ethereum 2026

Postingan TVL Ethereum Bisa Meledak di 2026 seiring Ekspansi Stablecoin dan RWA pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Sentimen pasar Ethereum saat ini masih beragam. Meskipun adopsi on-chain dan minat institusional terus tumbuh, harga ETH kesulitan mencerminkan perbaikan ini. Ether diperdagangkan mendekati $2.924, turun lebih dari 12% selama setahun terakhir, menunjukkan bahwa penguatan fundamental belum diterjemahkan ke dalam momentum harga jangka pendek.

Meskipun terjadi ketidaksesuaian ini, analis dan pemimpin industri percaya bahwa fundamental Ethereum terus meningkat di balik layar.

Mengapa TVL Ethereum Bisa Melonjak di 2026?

Joseph Chalom, co-CEO Sharplink Gaming, percaya bahwa total value locked (TVL) Ethereum dapat meningkat hingga 10× di tahun 2026. Pandangannya didorong oleh ekspansi cepat stablecoin dan adopsi yang berkembang dari tokenisasi aset dunia nyata (RWA) on-chain.

Pasar stablecoin diperkirakan akan tumbuh dari sekitar $308 miliar menjadi $500 miliar pada akhir tahun depan. Dengan lebih dari setengah aktivitas stablecoin sudah terjadi di Ethereum, ekspansi ini dapat meningkatkan penggunaan jaringan dan aliran modal secara signifikan.

Di luar stablecoin, Chalom memperkirakan aset dunia nyata yang ditokenisasi akan mencapai $300 miliar di 2026, karena institusi keuangan besar beralih dari program percontohan ke penawaran dana on-chain skala penuh. Perusahaan seperti BlackRock, JPMorgan, dan Franklin Templeton sudah memperluas kehadiran blockchain mereka, memperkuat posisi Ethereum sebagai lapisan penyelesaian yang disukai.

Keamanan Ekonomi Ethereum Mencapai Rekor Baru

Mendukung narasi adopsi institusional, keamanan jaringan Ethereum telah berkembang secara diam-diam dalam skala besar. Menurut Milk Road, Ethereum telah berkembang dari nol ETH yang di-stake pada 2020 menjadi lebih dari 32 juta ETH yang di-stake pada 2025, mengamankan lebih dari $105 miliar dalam nilai ekonomi.

Partisipasi validator juga melonjak, naik dari nol menjadi lebih dari satu juta validator aktif. Sementara Bitcoin menunjukkan keamanan melalui hashrate, Ethereum menunjukkan kekuatan melalui keamanan ekonomi—faktor yang semakin penting bagi investor institusional.

Tokenisasi Wall Street Bisa Mendorong Kenaikan ETH

Co-founder Fundstrat Tom Lee percaya bahwa dorongan Wall Street untuk tokenisasi ekuitas dan instrumen keuangan akan menguntungkan Ethereum secara langsung. Dia berpendapat bahwa arsitektur netral Ethereum, uptime yang kuat, dan ekosistem pengembang yang mendalam menjadikannya pilihan alami untuk tokenisasi institusional.

  • Baca Juga :
  •   Harga Bitcoin Siap untuk Pergerakan Lebih Tinggi di 2026, Kata CEO Swan Bitcoin
  •   ,

Lee telah mengulangi target harga bullish, menunjukkan ETH bisa mencapai $7.000–$9.000 pada awal 2026, dengan potensi naik menuju $20.000 dalam jangka panjang jika adopsi meningkat. Dia juga menyarankan Ethereum pada akhirnya bisa menantang dominasi Bitcoin seiring kasus penggunaan dunia nyata berkembang.

Analis kripto Christopher Perkins mengulangi pandangan ini, mencatat bahwa institusi akan menyukai blockchain yang menawarkan keandalan, keamanan, dan manajemen risiko yang efektif—area di mana Ethereum terus memimpin.

Harga ETH Tertinggal, tetapi Prospek 2026 Tetap Kuat

Meskipun fundamental membaik, harga ETH tetap di bawah tekanan, diperdagangkan mendekati $2.900 dan turun lebih dari 12% year-over-year. Selain itu, analis Benjamin Cowen memperingatkan bahwa kondisi pasar yang lebih luas, terutama siklus Bitcoin, dapat menunda lonjakan besar Ethereum.

Namun, dengan TVL yang meningkat, adopsi institusional yang berkembang, dan keamanan jaringan yang menguat, pengaturan Ethereum menuju 2026 tampak semakin kokoh. Fondasinya tampaknya terbentuk bukan untuk hype spekulatif, tetapi untuk pertumbuhan berkelanjutan yang didorong oleh utilitas.

Jangan Lewatkan Berita di Dunia Kripto!

Tetap terdepan dengan berita terkini, analisis ahli, dan pembaruan real-time tentang tren terbaru Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan lainnya.

ikon lonceng Berlangganan Berita

FAQ

Apa yang mendorong pertumbuhan total value locked (TVL) Ethereum di 2026?

TVL Ethereum bisa melonjak karena ekspansi stablecoin dan adopsi aset dunia nyata yang ditokenisasi oleh institusi besar.

Berapa banyak ETH yang saat ini di-stake dan mengapa itu penting?

Lebih dari 32 juta ETH di-stake, mengamankan lebih dari $105 miliar dan menunjukkan keamanan ekonomi Ethereum yang kuat bagi investor.

Bisakah Ethereum menantang Bitcoin dalam jangka panjang?

Ya, karena Ethereum memperluas adopsi institusional dan tokenisasi, ia bisa menyaingi Bitcoin dalam dominasi untuk kasus penggunaan blockchain dunia nyata.

Mengapa harga ETH tertinggal meskipun fundamental kuat?

Harga ETH di bawah tekanan karena siklus pasar yang lebih luas dan tren jangka pendek, bahkan saat keamanan jaringan dan adopsi meningkat.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,368.06
$3,368.06$3,368.06
+0.66%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38