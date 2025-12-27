Postingan TVL Ethereum Bisa Meledak di 2026 seiring Ekspansi Stablecoin dan RWA pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Sentimen pasar Ethereum saat ini masih beragam. Meskipun adopsi on-chain dan minat institusional terus tumbuh, harga ETH kesulitan mencerminkan perbaikan ini. Ether diperdagangkan mendekati $2.924, turun lebih dari 12% selama setahun terakhir, menunjukkan bahwa penguatan fundamental belum diterjemahkan ke dalam momentum harga jangka pendek.

Meskipun terjadi ketidaksesuaian ini, analis dan pemimpin industri percaya bahwa fundamental Ethereum terus meningkat di balik layar.

Mengapa TVL Ethereum Bisa Melonjak di 2026?

Joseph Chalom, co-CEO Sharplink Gaming, percaya bahwa total value locked (TVL) Ethereum dapat meningkat hingga 10× di tahun 2026. Pandangannya didorong oleh ekspansi cepat stablecoin dan adopsi yang berkembang dari tokenisasi aset dunia nyata (RWA) on-chain.

Pasar stablecoin diperkirakan akan tumbuh dari sekitar $308 miliar menjadi $500 miliar pada akhir tahun depan. Dengan lebih dari setengah aktivitas stablecoin sudah terjadi di Ethereum, ekspansi ini dapat meningkatkan penggunaan jaringan dan aliran modal secara signifikan.

Di luar stablecoin, Chalom memperkirakan aset dunia nyata yang ditokenisasi akan mencapai $300 miliar di 2026, karena institusi keuangan besar beralih dari program percontohan ke penawaran dana on-chain skala penuh. Perusahaan seperti BlackRock, JPMorgan, dan Franklin Templeton sudah memperluas kehadiran blockchain mereka, memperkuat posisi Ethereum sebagai lapisan penyelesaian yang disukai.

Keamanan Ekonomi Ethereum Mencapai Rekor Baru

Mendukung narasi adopsi institusional, keamanan jaringan Ethereum telah berkembang secara diam-diam dalam skala besar. Menurut Milk Road, Ethereum telah berkembang dari nol ETH yang di-stake pada 2020 menjadi lebih dari 32 juta ETH yang di-stake pada 2025, mengamankan lebih dari $105 miliar dalam nilai ekonomi.

Partisipasi validator juga melonjak, naik dari nol menjadi lebih dari satu juta validator aktif. Sementara Bitcoin menunjukkan keamanan melalui hashrate, Ethereum menunjukkan kekuatan melalui keamanan ekonomi—faktor yang semakin penting bagi investor institusional.

Tokenisasi Wall Street Bisa Mendorong Kenaikan ETH

Co-founder Fundstrat Tom Lee percaya bahwa dorongan Wall Street untuk tokenisasi ekuitas dan instrumen keuangan akan menguntungkan Ethereum secara langsung. Dia berpendapat bahwa arsitektur netral Ethereum, uptime yang kuat, dan ekosistem pengembang yang mendalam menjadikannya pilihan alami untuk tokenisasi institusional.

Lee telah mengulangi target harga bullish, menunjukkan ETH bisa mencapai $7.000–$9.000 pada awal 2026, dengan potensi naik menuju $20.000 dalam jangka panjang jika adopsi meningkat. Dia juga menyarankan Ethereum pada akhirnya bisa menantang dominasi Bitcoin seiring kasus penggunaan dunia nyata berkembang.

Analis kripto Christopher Perkins mengulangi pandangan ini, mencatat bahwa institusi akan menyukai blockchain yang menawarkan keandalan, keamanan, dan manajemen risiko yang efektif—area di mana Ethereum terus memimpin.

Harga ETH Tertinggal, tetapi Prospek 2026 Tetap Kuat

Meskipun fundamental membaik, harga ETH tetap di bawah tekanan, diperdagangkan mendekati $2.900 dan turun lebih dari 12% year-over-year. Selain itu, analis Benjamin Cowen memperingatkan bahwa kondisi pasar yang lebih luas, terutama siklus Bitcoin, dapat menunda lonjakan besar Ethereum.

Namun, dengan TVL yang meningkat, adopsi institusional yang berkembang, dan keamanan jaringan yang menguat, pengaturan Ethereum menuju 2026 tampak semakin kokoh. Fondasinya tampaknya terbentuk bukan untuk hype spekulatif, tetapi untuk pertumbuhan berkelanjutan yang didorong oleh utilitas.

