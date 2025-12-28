Solana Menunda Voting Inflasi, Fokus Beralih ke Struktur Pasar

Peta jalan tata kelola Solana untuk tahun 2026 menghadapi ketidakpastian baru setelah Galaxy Research mengisyaratkan bahwa tidak ada proposal pengurangan inflasi yang akan maju tahun depan. Menurut rekan peneliti Galaxy Lucas Tcheyan, proposal terbaru, SIMD-0411, kemungkinan akan ditarik tanpa pemungutan suara. Penilaian ini mencerminkan frustrasi yang lebih luas di dalam komunitas Solana, di mana perdebatan seputar inflasi token kesulitan mencapai konsensus.

Akibatnya, perhatian beralih ke prioritas lain yang dianggap lebih mendesak oleh pengembang dan validator untuk pertumbuhan jaringan. Diskusi inflasi telah berlangsung sejak tahun lalu, menciptakan gesekan tata kelola yang berulang. Namun, peserta semakin berpendapat bahwa perdebatan yang berkepanjangan mengalihkan fokus dari perbaikan struktural.

Ini termasuk perubahan mikrostruktur pasar yang secara langsung mempengaruhi likuiditas, kualitas eksekusi, dan efisiensi onchain. Oleh karena itu, kepemimpinan Solana tampak lebih cenderung menunda perubahan moneter yang kontroversial daripada memaksakan pemungutan suara yang belum terselesaikan.

Struktur Pasar Menjadi Prioritas Dibanding Ekonomi Token

Kontributor Solana kini menekankan peningkatan infrastruktur daripada mengubah mekanisme inflasi. Tcheyan mencatat bahwa proposal inflasi yang belum terselesaikan berisiko mengalihkan perhatian builder dari menerapkan perubahan praktis yang meningkatkan kondisi perdagangan.

Selain itu, kekhawatiran tetap ada bahwa penyesuaian model penerbitan SOL dapat mempengaruhi persepsinya sebagai aset moneter netral. Risiko tersebut sangat berat karena minat institusional terhadap jaringan layer-1 terus tumbuh.

Selain pertimbangan tata kelola, ekonomi onchain Solana terus matang. Galaxy memperkirakan Internet Capital Markets yang dibangun di Solana akan mencapai valuasi $2 miliar, naik dari sekitar $750 juta saat ini.

Pertumbuhan ini mencerminkan transisi dari spekulasi berbasis meme menuju aplikasi dengan pendapatan yang terukur. Akibatnya, permintaan semakin menguntungkan token yang terkait dengan bisnis berkelanjutan daripada narasi jangka pendek.

Prospek Kripto yang Lebih Luas Membentuk Jalan Solana

Prospek Galaxy datang bersamaan dengan ekspektasi hati-hati untuk pasar kripto yang lebih luas di tahun 2026. Volatilitas Bitcoin telah terkompresi, sementara pasar derivatif sekarang menghargai risiko penurunan lebih agresif daripada kenaikan.

Namun, analis masih memperkirakan Bitcoin akan mencapai $250.000 pada akhir tahun 2027. Selain itu, akses institusional terus berkembang seiring kondisi makro secara bertahap mereda.

Dalam lingkungan tersebut, strategi Solana tampak defensif namun disengaja. Dengan menunda perubahan inflasi, jaringan menghindari ketidakpastian yang dapat mengganggu pemegang jangka panjang.

Selain itu, pengembang mendapatkan ruang untuk memperkuat lapisan eksekusi dan ekonomi aplikasi. Pendekatan ini sejalan dengan tren industri yang lebih luas di mana penangkapan nilai beralih ke aplikasi daripada lapisan dasar.

Aksi Harga Solana Mencerminkan Ketegangan Jangka Pendek

Meskipun ada ketidakpastian tata kelola, harga Solana meningkat moderat hari ini. SOL diperdagangkan di sekitar $123, mencatatkan keuntungan harian kecil namun tetap lebih rendah selama seminggu terakhir.

Sumber: X

Menurut TedPillows, seorang analis, data likuidasi menunjukkan kluster padat di kedua sisi pasar. Pergerakan menuju $126 hingga $130 dapat memicu likuidasi short. Sebaliknya, penurunan di bawah $120 berisiko mempercepat likuidasi long.