Bitcoin Mengalami Lonjakan Tiba-tiba $24K saat Analis Menandai Kesenjangan Model yang Meningkat

Bitcoin menarik perhatian baru setelah dua postingan terpisah di X menyoroti sinyal harga yang tidak biasa, termasuk penurunan singkat pasangan Binance dan kesenjangan yang melebar dibandingkan model saham dan emas.

Shanaka Anslem Perera mengatakan tangkapan layar yang banyak dibagikan yang mengklaim Bitcoin jatuh ke $24.000 pada Natal mencerminkan wick singkat pada pasangan BTC USD1 Binance, bukan crash pasar secara luas.

Pasangan BTC USD1 Binance Sempat Turun Karena Trader Menyebut Likuiditas Tipis, Kata Perera

Dalam postingan di X, Perera menulis bahwa pasangan BTC USD1 "wicked down" sekitar 72% selama kurang lebih tiga detik, sementara BTC USDT tidak diperdagangkan di bawah $86.400. Dia mengatakan pergerakan tersebut tampak terbatas pada satu order book dan berakhir dengan cepat karena aktivitas arbitrase menutup kesenjangan.

Perera mengaitkan volatilitas tersebut dengan promosi Binance yang menurutnya menawarkan APY 20% pada deposit USD1 sekitar 24 jam sebelumnya. Dia mengatakan trader berpindah dari USDT ke USD1 untuk mengejar yield, yang menurutnya mengurangi likuiditas sisi jual di pasar BTC USD1. Perera mengatakan market sell besar kemudian menghantam book yang tipis, mendorong harga turun ke bid terdekat, yang dia identifikasi sebagai $24.111, sebelum harga normal kembali.

Perera juga mengatakan lonjakan serupa terjadi pada 10 Desember, ketika BTC/USD1 sempat turun dari sekitar $96.000 ke $76.000. Dia berpendapat bahwa postingan yang menuduh "manipulasi" tidak memberikan bukti on chain, sementara postingan yang menyebutnya sebagai "crash" menarik perhatian besar.

Perera menambahkan bahwa episode tersebut menyoroti risiko yang terkait dengan pasangan stablecoin yang baru terdaftar, termasuk kesenjangan likuiditas selama kampanye promosi. Dia juga mengatakan USD1, stablecoin yang digunakan dalam pasangan tersebut, diterbitkan oleh World Liberty Financial yang terkait dengan Trump dan telah melewati kapitalisasi pasar $3 miliar.

Bitcoin Diperdagangkan di Bawah Model Saham dan Emas, Kata PlanB

Bitcoin diperdagangkan mendekati $87.500 pada hari Jumat, berada jauh di bawah level yang tersirat oleh korelasi historisnya dengan saham AS dan emas, menurut analisis yang dibagikan oleh PlanB.

Dalam postingan di X, PlanB mengatakan perbandingan model menempatkan Bitcoin lebih dekat ke $6.900 ketika diselaraskan dengan ekuitas dan sekitar $4.500 ketika diselaraskan dengan emas. Dia menggambarkan kesenjangan tersebut sebagai sangat lebar, mencatat bahwa harga saat ini tampak "jauh sekali" dari hubungan masa lalu yang ditunjukkan dalam grafik regresi jangka panjang.

Grafik Divergensi Harga Bitcoin. Sumber: X (PlanB)

PlanB mengatakan pemutusan serupa terjadi ketika Bitcoin diperdagangkan di bawah $1.000 pada siklus pasar sebelumnya. Pada waktu itu, katanya, divergensi tersebut mendahului reli tajam yang akhirnya mengangkat harga sekitar sepuluh kali lipat. Namun, dia menambahkan bahwa korelasi historis tidak menjamin hasil masa depan.

Analis tersebut mengatakan hubungan antara Bitcoin, saham, dan emas bisa tetap rusak. Jika demikian, katanya, siklus saat ini mungkin berlangsung berbeda dari episode masa lalu. PlanB tidak memberikan kerangka waktu untuk konvergensi dan hanya mengatakan bahwa pasar akan menentukan apakah korelasi menegaskan diri mereka kembali.