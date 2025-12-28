Lighter Mengumumkan TGE 2025 dengan Detail Airdrop Utama

Poin Utama: Detail pembuatan token dan airdrop untuk 2025 dari Lighter.

25% token didistribusikan sebagai airdrop di 2025.

50% pasokan dialokasikan untuk komunitas, tanpa NFT.

Pilla.eth, Kepala Pemasaran Lighter, mengumumkan selama AMA tanggal 27 Desember bahwa pembuatan token dan airdrop akan terjadi di 2025, mendistribusikan 25% dari total token ke dompet terpilih.

Perkembangan ini menyoroti fokus strategis Lighter pada keterlibatan komunitas, dengan alokasi token 50% dan pengungkapan model ekonomi bertahap, memengaruhi posisi pasar dan minat investor potensial.

TGE 2025 Lighter: Airdrop 25% tanpa Klaim

Pilla.eth, Kepala Pemasaran Lighter, mengungkapkan detail tentang Acara Pembuatan Token 2025 (TGE) selama sesi AMA pada 27 Desember. Acara ini mencakup airdrop token yang merupakan 25% dari total pasokan, didistribusikan langsung ke dompet pemegang. Pengumuman tersebut memperjelas strategi aksesibilitas token Lighter dengan mengungkapkan tidak ada proses klaim. 50% dari alokasi token menargetkan komunitas, meningkatkan tata kelola yang digerakkan komunitas dan partisipasi dalam ekosistem Lighter. Airdrop koin meme dibantah sebagai rumor, fokus pada ekspansi komunitas dan utilitas. Tidak ada NFT resmi yang akan dirilis, tetapi NFT yang dipimpin komunitas adalah bagian dari fitur interaktif yang diantisipasi.

Menganalisis Tren Pasar LIT dan Strategi Komunitas

Tahukah Anda? Rencana airdrop token LIT menggema strategi airdrop serupa seperti airdrop Uniswap 2020, yang berhasil meningkatkan keterlibatan pengguna dan utilitas token, memberikan konteks historis untuk pendekatan ini.

Menurut CoinMarketCap, Litentry (LIT) saat ini diperdagangkan pada $0,12 tanpa kapitalisasi pasar yang tercatat. Sambil mempertahankan dominasi pasar nol, kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi berada di 11,81 juta. Volume perdagangan harian mencapai $10.761, menandai kenaikan 60,05%. Khususnya, harga turun 0,74% dalam 24 jam dan 42,29% dalam 30 hari. Secara keseluruhan, penurunan 70,39% dalam 90 hari menggambarkan volatilitas pasar.

Litentry(LIT), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 23:16 UTC tanggal 27 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menyoroti bahwa strategi yang berfokus pada komunitas Lighter berkontribusi pada dinamisme ekonomi yang lebih kuat. Fokus pada pengungkapan model token bertahap "melampaui hype membatasi pengawasan regulasi, terutama dalam lingkungan hukum yang tidak dapat diprediksi." Namun, pendekatan transparan dapat mengurangi risiko dan meningkatkan posisi kompetitif Lighter.