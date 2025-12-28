Grayscale Memprediksi Bitcoin Akan Mencapai Puncak Baru di H1 2026 – Inilah Alasannya ⋆ ZyCrypto

Iklan

Grayscale telah menerbitkan prediksinya untuk tahun 2026 bagi industri aset digital, memperkirakan Bitcoin (BTC) akan mencapai rekor tertinggi baru dalam enam bulan pertama tahun baru. Mengutip pendorong pasar baru, laporan tersebut memperingatkan bahwa aktivitas perusahaan perbendaharaan tidak akan memiliki pengaruh besar terhadap harga aset.

Grayscale Memperkirakan Reli Bitcoin di 2026

Perusahaan investasi aset digital Grayscale telah memprediksi tahun yang gemilang untuk Bitcoin di 2026, memproyeksikan cryptocurrency utama ini akan mencapai titik tertinggi baru. Perusahaan membuat perkiraan tersebut dalam outlook pasar crypto 2026-nya, mengidentifikasi tren yang muncul untuk industri ini.

Bertajuk 2026 Digital Asset Outlook: Dawn of the Institutional Era, analis Grayscale berpendapat bahwa BTC akan melepaskan sentimen bearish-nya dalam beberapa bulan mendatang. Menurut laporan tersebut, BTC akan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada paruh pertama 2026, memicu kenaikan pasar yang lebih luas untuk altcoin.

Sejak awal, para analis berpendapat bahwa peningkatan kejelasan regulasi di AS dan meningkatnya permintaan untuk "penyimpan nilai alternatif" akan memperkenalkan gelombang minat institusional terhadap cryptocurrency. Terutama, laporan tersebut menyebutkan penjembatanan blockchain publik ke dalam infrastruktur keuangan utama sebagai tambahan dari injeksi modal dari kekayaan yang dikelola sebagai fitur yang menentukan tahun 2026.

Sementara longsoran modal institusional siap membanjiri pasar crypto, analis Grayscale memproyeksikan berakhirnya siklus empat tahun untuk aset digital.

Iklan





"Akibatnya, kami mengharapkan peningkatan valuasi di 2026 dan berakhirnya siklus empat tahun yang disebut-sebut," tulis analis Grayscale. "Harga Bitcoin kemungkinan akan mencapai rekor tertinggi baru pada paruh pertama tahun ini, menurut pandangan kami."

Selanjutnya, analis Grayscale memprediksi lonjakan persetujuan dan peluncuran exchange-traded funds (ETF) crypto, yang berpotensi menarik longsoran modal institusional. Sementara itu, laporan tersebut memperingatkan bahwa risiko pelemahan dolar akan mendorong arus masuk ke cryptocurrency.

"Sistem uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum yang menawarkan pasokan yang transparan, terprogram, dan pada akhirnya langka akan semakin diminati, menurut pandangan kami, karena meningkatnya risiko mata uang fiat," demikian bunyi laporan tersebut.

Komputasi Kuantum dan DAT Tidak Akan Mempengaruhi Pasar

Meskipun obrolan seputar ancaman komputasi kuantum telah mencapai tingkat yang hiruk-pikuk, Grayscale meremehkan efeknya terhadap harga aset di tahun mendatang. Namun, tim tersebut memprediksi lonjakan upaya penelitian oleh blockchain terkemuka untuk tetap unggul dari ancaman komputasi kuantum.

Selanjutnya, outlook pasar Grayscale 2026 mencatat bahwa perbendaharaan aset digital (DAT) tidak akan menjadi faktor utama dalam menentukan harga crypto di tahun mendatang. Pada tahun 2025, aktivitas DAT mendapat perhatian media besar dengan akuisisi besar memicu reli harga.