Postingan Minat Pencarian Cryptocurrency Mencapai Terendah Tahunan Meskipun Pasar Stabil muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Minat pencarian Google terhadap cryptocurrency

Minat Pencarian Cryptocurrency Mencapai Titik Terendah Tahunan Meskipun Pasar Stabil

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 09:23
Poin Utama:
  • Minat pencarian Google untuk cryptocurrency mencapai titik terendah tahunan, menyoroti pergeseran sentimen.
  • Aktivitas institusional tetap kuat meskipun keterlibatan ritel rendah.
  • Sentimen pasar mencerminkan ketakutan, dengan indeks di 28.

Minat pencarian Google untuk 'cryptocurrency' turun ke titik terendah 26, menandakan ketidaktertarikan ritel di tengah aktivitas institusional yang dinamis, seperti dilaporkan oleh BlockBeats News pada 28 Desember 2025.

Perbedaan ini menunjukkan pergeseran dari hype yang didorong ritel ke penggunaan fundamental, mencerminkan partisipasi institusional yang lebih kuat meskipun sentimen pasar melemah.

Volume pencarian yang tertekan menunjukkan kepercayaan ritel yang rendah setelah ketidakstabilan pasar, kontras dengan keterlibatan institusional yang kuat mendukung operasi pasar.

Data Google Trends mengungkapkan bahwa minat pencarian "cryptocurrency" turun ke 26, tepat di atas nilai indeks terendah tahun sebesar 24. Tren ini menyoroti pergeseran sentimen ritel yang lebih luas terjadi selama 2025, yang menyimpang dari stabilitas institusional yang sedang berlangsung.

Adopsi Institusional Meningkatkan Volume Meskipun Ritel Mundur

Tahukah Anda?
Pencarian ritel untuk "cryptocurrency" sering melonjak selama euforia politik dan pasar, seperti lonjakan Januari yang terkait dengan ekspektasi kebijakan baru, namun biasanya turun di periode penyesuaian pasar.

Bitcoin (BTC) mempertahankan kehadiran pasar yang signifikan dengan harga $87.739,44 dan kapitalisasi pasar 1.751.984.627.101,64. Meskipun mengalami penurunan selama 90 hari, ia mempertahankan dominasi pasar 58,92%, menurut CoinMarketCap. Volume perdagangan rendah, mencerminkan volatilitas yang berkurang.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 01:17 UTC tanggal 28 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Analisis oleh tim riset Coincu menunjukkan sektor kripto memasuki fase kedewasaan, dengan pemanfaatan institusional dan konsistensi regulasi melampaui spekulasi ritel. Pergeseran ini dapat menstabilkan struktur pasar jangka panjang meskipun tingkat minat publik berfluktuasi.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/markets/cryptocurrency-search-interest-drops-2025/

