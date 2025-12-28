Peter Schiff Memperingatkan Bitcoin Bisa Berbalik Arah Setelah Lonjakan Rekor Perak

Peter Schiff memperingatkan bahwa Bitcoin menghadapi penurunan tajam yang mencerminkan lonjakan perak yang cepat di atas $79 per ons, karena tekanan pasar mempercepat penurunan. Perak naik lebih dari 10% dalam 90 menit ke rekor tertinggi, sementara BTC berada di sekitar $87.000 dengan kenaikan minimal.

Perak melonjak dari $78 menjadi $79 per ons hanya dalam 90 menit, menandai puncak bersejarah.

Peter Schiff, kritikus Bitcoin yang vokal, mengeluarkan peringatan di X di tengah reli logam tersebut.

Komoditas yang ditokenisasi yang didukung kripto mendekati nilai $4 miliar, menandakan pergeseran investor ke alternatif.

Peringatan Peter Schiff tentang Bitcoin menyoroti prediksinya bahwa Bitcoin akan mengalami penurunan cepat yang berlawanan dengan reli eksplosif perak baru-baru ini. Advokat emas dan komentator keuangan ini membagikan pandangan ini di X setelah perak mencapai rekor di atas $79 per ons. Dia menekankan bahwa penurunan dalam cryptocurrency berakselerasi dengan cepat di bawah tekanan pasar.

Mengapa lonjakan harga perak memicu peringatan Peter Schiff tentang Bitcoin?

Harga perak melonjak lebih dari 10% dalam waktu singkat, naik dari $78 menjadi hampir $79 per ons dalam 90 menit, menurut data pasar. Terobosan ini, yang terlihat pada grafik TradingView, mewakili puncak historis pertama perak di atas level ini dan mengikuti bulan-bulan kenaikan stabil. Reli tersebut meningkatkan sentimen di seluruh aset logam, dengan komoditas yang ditokenisasi—representasi digital logam pada platform blockchain—mendekati $4 miliar dalam total nilai pasar. Data CompaniesMarketCap menunjukkan perak menutup kesenjangan kapitalisasi pasar dengan perusahaan teknologi besar seperti NVIDIA, memicu prediksi permintaan institusional. Sementara itu, Bitcoin diperdagangkan di sekitar $87.000 dengan pergerakan 24 jam yang sedikit, sesuai angka CoinMarketCap, di tengah kenaikan minimal untuk cryptocurrency terkemuka.

Kesimpulan

Peringatan Bitcoin Peter Schiff menggarisbawahi interaksi volatil antara logam tradisional seperti perak dan cryptocurrency, karena lonjakan perak ke tertinggi historis di atas $79 per ons kontras dengan stabilitas BTC di sekitar $87.000. Dengan komoditas yang ditokenisasi mendapatkan daya tarik dan grafik mengungkapkan momentum superior perak, investor harus mempertimbangkan strategi diversifikasi. Lacak tren ini dengan cermat untuk keputusan yang terinformasi dalam lanskap keuangan yang berkembang.

Lonjakan Perak Memicu Perdebatan Luas Industri tentang Nasib Bitcoin

Kenaikan dramatis perak telah memicu diskusi di seluruh kalangan keuangan, terutama mengenai implikasinya untuk Bitcoin. Analis menunjuk pada Relative Strength Index bulanan perak yang mencapai puncak 45 tahun, seperti yang disorot dalam grafik oleh pengamat pasar Ted Pillows. Indikator ini, yang biasanya menandakan kondisi overbought, justru mencerminkan tekanan bullish yang berkelanjutan dalam siklus saat ini.

Pertanyaan terus berlanjut tentang kelangsungan reli, dengan para ahli memperdebatkan apakah perak dapat mempertahankan lintasan ini di tengah faktor ekonomi yang lebih luas. Secara komparatif, grafik jangka panjang Bitcoin menunjukkan bahwa ia melepaskan keuntungan yang terakumulasi selama delapan tahun terakhir relatif terhadap logam mulia. Model penilaian yang mengadu perak melawan BTC menyiratkan harga cryptocurrency harus selaras di sekitar $394.000 mengingat posisi perak mendekati $80 per ons—angka yang menimbulkan keraguan tentang potensi mengejar BTC.

Sentimen Pasar yang Lebih Luas dan Minat Institusional

Kinerja perak memiliki efek riak, meningkatkan daya tarik untuk aset yang didukung komoditas. Pertumbuhan komoditas yang ditokenisasi menjadi hampir $4 miliar menunjukkan peran kripto dalam menjembatani pasar tradisional dan digital, menarik investor yang mencari stabilitas. Data dari CompaniesMarketCap menggambarkan nilai pasar perak yang merambah ke raksasa teknologi, menunjukkan selera institusional yang meningkat.

Peter Schiff, yang terkenal dengan advokasi emas dan skeptisisme terhadap Bitcoin, memanfaatkan acara semacam itu untuk memperkuat pandangannya. Komentarnya sering mengambil dari preseden historis di mana logam mulia mengungguli aset spekulatif selama ketidakpastian. Sementara Bitcoin mempertahankan ketahanan di sekitar $87.000, peringatan Schiff berfungsi sebagai pengingat kerentanan kripto terhadap koreksi cepat.

Konteks Historis Kritik Kripto Schiff

Peter Schiff telah lama memposisikan dirinya sebagai skeptis Bitcoin, dengan alasan bahwa cryptocurrency tidak memiliki nilai intrinsik dibandingkan dengan aset berwujud seperti emas dan perak. Pernyataan terbarunya sejalan dengan filosofi ini, menafsirkan terobosan perak sebagai pertanda kelemahan BTC. Peserta pasar mencatat bahwa penurunan dalam kripto sering berlangsung lebih cepat daripada tren naik, dinamika yang secara eksplisit dirujuk Schiff.

Data pendukung dari CoinMarketCap menunjukkan cryptocurrency besar hanya mencatat kemajuan harian yang marjinal, menggarisbawahi respons yang lesu terhadap dinamisme perak. Divergensi ini mendorong trader untuk menilai kembali portofolio, terutama karena reli perak memengaruhi sentimen terhadap semua investasi alternatif.

Indikator Teknis dan Prospek Masa Depan

Analisis teknis mengungkapkan terobosan tajam perak, dengan visual TradingView mengonfirmasi pendakian 90 menit ke puncak baru. Kenaikan bulanan logam yang konsisten telah memuncak pada pencapaian ini, berpotensi menandakan rotasi modal yang lebih dalam. Untuk Bitcoin, kinerja yang relatif rendah terhadap perak selama rentang multi-tahun menyoroti pergeseran prioritas investor menuju lindung nilai inflasi.

Analis dari berbagai meja keuangan, menggemakan laporan teks biasa dari pelacak pasar, menyarankan kehati-hatian. Arus masuk institusional ke komoditas dapat menekan aset berisiko seperti BTC, terutama jika perak bertahan di atas $79. Peringatan tepat waktu Peter Schiff merangkum risiko-risiko ini, mendesak kewaspadaan dalam lingkungan pasar yang rentan terhadap tekanan.