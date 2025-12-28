Harga Solana Bertahan di Support Krusial $120 Saat Pasar Memperdebatkan Langkah Selanjutnya

Solana (SOL) diperdagangkan pada $123,04 hari ini, menunjukkan pemulihan ringan setelah penurunan baru-baru ini. Token ini mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar $6,78 miliar, sementara kapitalisasi pasarnya berada di $69,39 miliar, memberikan Solana pangsa 2,35% dari total pasar kripto. Token Solana mengalami kenaikan 1,09% selama sehari terakhir.

Menembus $120 Dapat Memicu Penurunan ke $75

Fokus pasar masih pada level support $120, yang telah menjadi titik kritis bagi Solana dalam jangka pendek. Menurut postingan terbaru oleh analis kripto Crypto Patel, kehilangan level ini dapat membuat SOL mengalami penurunan yang lebih dalam.

Dia memprediksi bahwa penembusan kuat di bawah $120 dapat membuka jalan menuju $75 sebelum beberapa keuntungan baik diperoleh kembali. Namun, dia juga menegaskan kembali bahwa $500 masih menjadi tujuan akhir, karena aksi harga pasar hampir tidak pernah bergerak dalam garis lurus.

Target Naik Ditetapkan di Dekat Kisaran $125–$126

Setelah ayunan korektif dari puncak terbaru, Solana diperdagangkan di zona di mana diyakini akan membuat keputusan. Meskipun terlihat bahwa trader mencoba membuat ayunan positif dalam jangka pendek, posisi keseluruhan Solana di grafik tidak jelas.

Secara teknis, SOL telah mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Ini mengingat bahwa harga telah bergerak di atas garis menurun yang ditarik dari puncak terakhir, menunjukkan perubahan jangka pendek dalam arah pasar. Selain itu, double bottom telah terbentuk di sekitar harga $121-$122, menunjukkan permintaan tinggi setiap kali pasar menguji level ini.

Saat ini, area paling signifikan untuk difokuskan adalah support $120. Namun, area ini telah diuji beberapa kali dan masih utuh. Selama SOL berada di atas support, breakout ke atas masih memungkinkan.

Jika support dipertahankan dan harga terus bergerak naik, Solana mungkin menargetkan wilayah $125-$126. Ini bertindak sebagai level resistance di masa lalu dan dapat menyaksikan beberapa aktivitas penjualan sebagai hasilnya.

Di sisi lain, penembusan di bawah $120 akan merusak formasi yang ada. Penembusan yang jelas di bawah level tersebut akan membatalkan formasi double bottom dan dapat mengakibatkan pullback yang lebih jelas, konsisten dengan peringatan bergerak menuju wilayah harga yang lebih rendah.

Untuk saat ini, Solana berada di persimpangan jalan, dengan grafik kemungkinan akan memutuskan apakah pergerakan besar berikutnya mengarah ke bawah terlebih dahulu, atau memulai perjalanan yang lebih panjang ke atas.

