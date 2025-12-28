Kripto Besar Berikutnya: Prediksi ChatGPT Menyebut Altcoin $0,035 Ini Akan Menghancurkan Ethereum (ETH)

Saat pasar kripto bersiap untuk gelombang pertumbuhan besar berikutnya, para trader sedang mencari Ethereum berikutnya, di mana proyek-proyek baru yang sedang berkembang menjanjikan potensi pertumbuhan dari level awal. Namun, cryptocurrency murah yang berkembang pesat adalah Mutuum Finance. Proyek ini dihargai hanya $0,035 selama fase presale saat ini dan masih tersedia untuk dibeli sebelum eksposur mainstream ke pasar. Mutuum Finance (MUTM), mengalami percepatan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari yang diantisipasi, di mana altcoin ini telah berhasil mengumpulkan dana mencengangkan sebesar $19,5 juta pada saat Fase Presale 6 berada pada status 99% terjual habis, yang berarti investor memiliki waktu tersisa yang lebih sedikit sebelum ditutup. Berbeda dengan Ethereum, kripto baru ini, yang dijual dengan harga relatif jauh lebih rendah, menawarkan tingkat leverage yang berpotensi meroket, dibandingkan dengan pesaing langsung yang sudah mapan.

Ethereum (ETH) Menghadapi Penumpukan di Sekitar Level Support Penting Sebelum Rally Masa Depan

Pergerakan terbaru Ethereum (ETH) menunjukkan sapuan likuiditas dan transisi yang jelas dalam struktur pasar berdasarkan zona permintaan. Koreksi ini tidak menunjukkan apa-apa selain manajemen risiko yang baik dari para pelaku pasar, yang hanya menyerap likuiditas alih-alih menjualnya. Perlu juga dicatat bahwa jika ETH kembali ke zona permintaan yang lebih rendah dan diterima dengan baik secara material di wilayah tersebut, ini dapat membuka pintu untuk rotasi menuju zona supply $3.300-$3.400, di mana momentum pasar mengalami akselerasi. Bagi para trader cryptocurrency yang mencari ide investasi, aksi pasar ETH yang solid menunjukkan tren pasar yang kuat. Secara bersamaan, proyek seperti MUTM berada dalam radar para trader yang mencari investasi asimetris dalam tren bullish yang akan datang.

99% dari Fase 6 Terjual Habis

Mutuum Finance (MUTM) telah berhasil mengumpulkan angka mencengangkan sebesar $19,5 juta dari fase presale-nya, yang berada di fase 6 dan mencapai fase penyelesaian. Dari harga awal $0,01 di fase 1 hingga $0,035 di fase 6 dan akhirnya $0,06 untuk listing-nya, MUTM diperkirakan akan mengalami pertumbuhan luar biasa sebesar 600%. Hanya $800 juta token yang sudah terjual, dan ada 18.590 holder tokennya yang mencengangkan.

Fase 6 telah lebih dari 99% terjual habis dengan hanya beberapa token tersisa untuk dijual dengan harga ini. Fase 7 sudah di depan mata dengan kenaikan harga 20% yang dijadwalkan, tidak ada waktu yang lebih baik untuk membeli selain sekarang. Mutuum Finance adalah kripto besar berikutnya dan menciptakan ceruknya di ruang DeFi sambil memberikan investor awal bukan hanya penggunaan tetapi pertumbuhan yang luar biasa.

Tonggak Roadmap: Dari Kode ke Mainnet

Mutuum Finance telah mulai bergerak melalui Fase 2 – "Membangun Mutuum", berkonsentrasi pada pengembangan teknologi fundamental:

Menyelesaikan pemrograman smart contract

Pengujian protokol secara menyeluruh secara internal

Pengembangan Front dan Back End untuk Platform Terdesentralisasi

Implementasi sistem manajemen risiko yang canggih untuk operasi yang aman dan efisien

Setelah penyelesaian Fase 2, Fase 3 – "Menyelesaikan Mutuum Finance" akan mulai berlaku, yang akan mencakup peluncuran testnet sebelum peluncuran mainnet-nya.

Mutuum Finance (MUTM) mewakili kripto besar berikutnya yang berpotensi mengungguli Ethereum (ETH) dalam hal pertumbuhan persentase. Fase 6 lebih dari 99% terjual habis dengan $19,5 juta terkumpul dan lebih dari 18.590+ holder, yang menyajikan peluang luar biasa bagi investor awal untuk memperoleh token seharga $0,035, sekitar 50% lebih rendah dari harga peluncurannya sebesar $0,06. MUTM memiliki sistem pinjaman berbasis P2C & P2P ganda dengan kasus penggunaan DeFi nyata dan roadmap pengembangan agresif yang menuju fase pengujian dan peluncuran mainnet.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

