BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Dogecoin buzz returns, price stays weak – Traders, watch THIS level closely muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin adalah salah satu kripto terkemukaPostingan Dogecoin buzz returns, price stays weak – Traders, watch THIS level closely muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin adalah salah satu kripto terkemuka

Dogecoin buzz kembali, harga tetap lemah – Trader, perhatikan level INI dengan seksama

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 05:01
Bitcoin
BTC$96,986.85+2.18%
Ethereum
ETH$3,380.09+2.47%
Zcash
ZEC$438.91+5.52%
RISE
RISE$0.006147-0.58%

Dogecoin adalah salah satu aset kripto terkemuka yang mendorong keterlibatan media sosial, catat Santiment.

Dalam sebuah postingan di X, platform analitik tersebut mengamati bahwa Dogecoin, bersama Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH], dan ZCash [ZEC], mengalami peningkatan tertinggi dalam keterlibatan media sosial.

Dogecoin sedang trending karena disebutkan di Reddit untuk acara undian yang menawarkan hadiah DOGE, serta skeptisisme mengenai status meme tersebut, dan di X (sebelumnya Twitter) untuk aktivitas pasar dan pergerakan harga.

Berdasarkan aksi harga sektor memecoin, aset seperti Dogecoin [DOGE] tidak menjadi yang terdepan dalam pikiran investor. Apakah metrik onchain menunjukkan tekanan bearish yang berkelanjutan, atau apakah ada harapan untuk pemulihan?

Dogecoin menunjukkan fase akumulasi di seluruh jaringan

Sumber: Santiment

Peningkatan keterlibatan media sosial disertai dengan kenaikan Mean Coin Age selama dua bulan terakhir. Data Santiment menunjukkan bahwa DOGE sedang diakumulasi di antara alamat pemegang, meskipun aksi harga tetap bearish.

Faktanya, Age Consumed Metric, yang melonjak lebih tinggi jika token lama yang tidak aktif bergerak secara massal, tetap tenang sejak pertengahan November. Ini semakin memperkuat gagasan bahwa tekanan jual memudar.

Selain itu, MVRV mencapai level terendah enam bulan pada pertengahan Desember dan belum banyak membaik sejak saat itu. Ini menunjukkan sebagian besar investor menghadapi kerugian yang dalam.

Rata-rata, pemegang selama enam bulan terakhir mengalami kerugian tidak terealisasi sebesar 36%, demikian metrik tersebut menunjukkan.

Apakah Dogecoin mulai berkonsolidasi?

Sumber: DOGE/USDT di TradingView

Grafik 1 hari menunjukkan bahwa DOGE membentuk kisaran antara $0,122 dan $0,133. Tren jangka panjang sangat bearish, tetapi aksi harga sepuluh hari terakhir menggembirakan dengan formasi kisaran ini.

Pergerakan kembali di atas level tertinggi lokal di $0,135 akan memberi sinyal pergeseran struktur bullish.

Sumber: Glassnode

Investor harus berhati-hati bahkan jika Dogecoin naik kembali di atas $0,135. Metrik Net Unrealized Profit/Loss menunjukkan fase kapitulasi sedang berlangsung untuk memecoin tersebut.

Jika tren turun 2021-2022 terulang, NUPL memiliki kedalaman yang jauh lebih dalam untuk dijelajahi.

Sentimen di seluruh pasar penuh ketakutan.

Pemulihan Bitcoin [BTC] kembali ke level tertinggi sepanjang masa dan seterusnya tidak mungkin terjadi. Trader Dogecoin harus tetap bias bearish meskipun ada akumulasi onchain, dan menggunakan pantulan harga untuk menjual.

Pemikiran Akhir

  • Dogecoin menunjukkan akumulasi onchain, menurut metrik MVRV dan age consumed.
  • Meskipun demikian, trader dan investor harus menjual saat kuat, karena pemulihan ke ATH tidak mungkin terjadi dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.
Selanjutnya: Bitcoin turun 32% saat uang ETF keluar – Namun kelompok INI tidak mundur

Sumber: https://ambcrypto.com/dogecoin-buzz-returns-price-stays-weak-traders-watch-this-level-closely/

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,986.85
$96,986.85$96,986.85
+0.23%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21