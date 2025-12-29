Kesulitan Mining Bitcoin Mengalami Peningkatan Penyesuaian Terakhir di 2025

Kesulitan penambangan jaringan Bitcoin (BTC), tantangan komputasi relatif untuk menambahkan blok baru ke buku besar, meningkat sedikit menjadi 148,2 triliun dalam penyesuaian terakhir tahun 2025 dan diproyeksikan akan naik lagi pada Januari 2026.

Penyesuaian kesulitan Bitcoin berikutnya diproyeksikan akan terjadi pada 8 Januari 2026, pada ketinggian blok 931.392 dan diperkirakan akan meningkatkan kesulitan penambangan jaringan menjadi 149 triliun, menurut CoinWarz.

Waktu blok rata-rata sekitar 9,95 menit pada saat penulisan ini, sedikit di bawah target 10 menit, yang berarti kesulitan kemungkinan akan meningkat agar waktu blok lebih mendekati target.

Riwayat kesulitan penambangan Bitcoin dari 2014-2025. Sumber: CoinWarz

Kesulitan penambangan mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa pada tahun 2025, mencatat dua kenaikan tajam pada bulan September, selama tren naik Bitcoin, sebelum harga anjlok dalam kejatuhan pasar bersejarah pada bulan Oktober.

Meningkatnya kesulitan penambangan berarti para penambang harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya komputasi dan energi untuk tetap kompetitif, menambah daftar beban yang dihadapi operator di sektor padat modal ini.

Terkait: Perhitungan penambangan Bitcoin tahun 2026: Pergeseran AI, tekanan margin dan perjuangan untuk bertahan hidup

Penyesuaian kesulitan melindungi desentralisasi jaringan dan harga Bitcoin

Kesulitan penambangan jaringan Bitcoin memastikan bahwa blok tidak ditambang terlalu cepat atau terlalu lambat dengan menyesuaikan tantangan relatif untuk berhasil menambang blok dan menambahkan blok ke buku besar moneter terdesentralisasi.

Kesulitan disesuaikan setiap 2016 blok, atau sekitar setiap dua minggu, sebagai respons terhadap waktu blok rata-rata. Jika penambang menemukan dan menambahkan blok terlalu cepat, kesulitan disesuaikan naik untuk menjaga target sedekat mungkin dengan 10 menit, dan sebaliknya.

Pengukur yang menunjukkan kemajuan blok menuju periode penyesuaian berikutnya. Sumber: CoinWarz

Penyesuaian kesulitan dinamis ini memastikan bahwa tidak ada penambang tunggal yang dapat mengendalikan jaringan dengan tiba-tiba mengaktifkan lebih banyak rig penambangan atau menambahkan jumlah daya komputasi yang tidak proporsional ke jaringan dalam waktu singkat, menjaga jaringan tetap cukup terdesentralisasi.

Serangan 51% dapat terjadi jika seorang penambang tunggal atau sekelompok penambang bersekongkol untuk mengendalikan mayoritas daya komputasi jaringan, yang mengarah pada sentralisasi, double-spending, dan keruntuhan proposisi nilai inti Bitcoin, yang akan berdampak signifikan pada harga aset tersebut.

Hashrate jaringan Bitcoin, proksi untuk total daya komputasi yang mengamankan jaringan, terus meningkat. Sumber: CryptoQuant

Bahkan jika tidak ada serangan 51% yang terjadi, seorang penambang dengan sumber daya komputasi yang besar dapat terus menambang blok dengan kecepatan yang dipercepat, mengumpulkan semua hadiah blok dan membuang BTC ke pasar, memperkenalkan tekanan jual yang kuat yang akan menekan harga Bitcoin.

Penyesuaian kesulitan penambangan secara dinamis agar proporsional dengan jumlah total sumber daya komputasi yang dikerahkan di jaringan Bitcoin menjaga protokol tetap terdesentralisasi dan melindungi harga Bitcoin dengan memastikan jadwal pasokan yang stabil.

Majalah: 7 alasan mengapa penambangan Bitcoin adalah ide bisnis yang buruk