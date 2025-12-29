BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Bitcoin Mining Difficulty Sees Last Adjustment Increase in 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Tingkat kesulitan penambangan jaringan Bitcoin (BTC), yang relatifPostingan Bitcoin Mining Difficulty Sees Last Adjustment Increase in 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Tingkat kesulitan penambangan jaringan Bitcoin (BTC), yang relatif

Kesulitan Mining Bitcoin Mengalami Peningkatan Penyesuaian Terakhir di 2025

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 07:25
Bitcoin
BTC$96,986.85+2.18%
Blockstreet
BLOCK$0.015682-1.37%
RISE
RISE$0.006147-0.58%
Moonveil
MORE$0.002409-2.46%

Kesulitan penambangan jaringan Bitcoin (BTC), tantangan komputasi relatif untuk menambahkan blok baru ke buku besar, meningkat sedikit menjadi 148,2 triliun dalam penyesuaian terakhir tahun 2025 dan diproyeksikan akan naik lagi pada Januari 2026.

Penyesuaian kesulitan Bitcoin berikutnya diproyeksikan akan terjadi pada 8 Januari 2026, pada ketinggian blok 931.392 dan diperkirakan akan meningkatkan kesulitan penambangan jaringan menjadi 149 triliun, menurut CoinWarz.

Waktu blok rata-rata sekitar 9,95 menit pada saat penulisan ini, sedikit di bawah target 10 menit, yang berarti kesulitan kemungkinan akan meningkat agar waktu blok lebih mendekati target.

Riwayat kesulitan penambangan Bitcoin dari 2014-2025. Sumber: CoinWarz

Kesulitan penambangan mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa pada tahun 2025, mencatat dua kenaikan tajam pada bulan September, selama tren naik Bitcoin, sebelum harga anjlok dalam kejatuhan pasar bersejarah pada bulan Oktober.

Meningkatnya kesulitan penambangan berarti para penambang harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya komputasi dan energi untuk tetap kompetitif, menambah daftar beban yang dihadapi operator di sektor padat modal ini. 

Terkait: Perhitungan penambangan Bitcoin tahun 2026: Pergeseran AI, tekanan margin dan perjuangan untuk bertahan hidup

Penyesuaian kesulitan melindungi desentralisasi jaringan dan harga Bitcoin

Kesulitan penambangan jaringan Bitcoin memastikan bahwa blok tidak ditambang terlalu cepat atau terlalu lambat dengan menyesuaikan tantangan relatif untuk berhasil menambang blok dan menambahkan blok ke buku besar moneter terdesentralisasi.

Kesulitan disesuaikan setiap 2016 blok, atau sekitar setiap dua minggu, sebagai respons terhadap waktu blok rata-rata. Jika penambang menemukan dan menambahkan blok terlalu cepat, kesulitan disesuaikan naik untuk menjaga target sedekat mungkin dengan 10 menit, dan sebaliknya.

Pengukur yang menunjukkan kemajuan blok menuju periode penyesuaian berikutnya. Sumber: CoinWarz

Penyesuaian kesulitan dinamis ini memastikan bahwa tidak ada penambang tunggal yang dapat mengendalikan jaringan dengan tiba-tiba mengaktifkan lebih banyak rig penambangan atau menambahkan jumlah daya komputasi yang tidak proporsional ke jaringan dalam waktu singkat, menjaga jaringan tetap cukup terdesentralisasi.

Serangan 51% dapat terjadi jika seorang penambang tunggal atau sekelompok penambang bersekongkol untuk mengendalikan mayoritas daya komputasi jaringan, yang mengarah pada sentralisasi, double-spending, dan keruntuhan proposisi nilai inti Bitcoin, yang akan berdampak signifikan pada harga aset tersebut.

Hashrate jaringan Bitcoin, proksi untuk total daya komputasi yang mengamankan jaringan, terus meningkat. Sumber: CryptoQuant

Bahkan jika tidak ada serangan 51% yang terjadi, seorang penambang dengan sumber daya komputasi yang besar dapat terus menambang blok dengan kecepatan yang dipercepat, mengumpulkan semua hadiah blok dan membuang BTC ke pasar, memperkenalkan tekanan jual yang kuat yang akan menekan harga Bitcoin.

Penyesuaian kesulitan penambangan secara dinamis agar proporsional dengan jumlah total sumber daya komputasi yang dikerahkan di jaringan Bitcoin menjaga protokol tetap terdesentralisasi dan melindungi harga Bitcoin dengan memastikan jadwal pasokan yang stabil.

Majalah: 7 alasan mengapa penambangan Bitcoin adalah ide bisnis yang buruk

Sumber: https://cointelegraph.com/news/btc-mining-difficulty-adjustment-2025-rise-jan?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,986.85
$96,986.85$96,986.85
+0.23%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21