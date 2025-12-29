BursaDEX+
Analis Bertanya Apakah BTC Akan Mengakhiri 2025 dengan Untung atau Rugi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 07:28
Lilin harga tahunan Bitcoin (BTC) akan ditutup dalam warna merah, mengakhiri tahun 2025 lebih rendah dari awal tahun, kecuali BTC dapat naik 6,24% di atas pembukaan tahunan sekitar $93.374. 

"3 hari bagi Bitcoin untuk pulih dan ditutup naik pada tahun ini. Jika tidak, ini akan menjadi tahun pertama pasca-halving yang kita tutup dalam warna merah. Diperlukan 6,24% untuk menjadikan ini lilin hijau," kata Puckrin. 

Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di atas $125.000 pada Oktober, beberapa hari sebelum kejatuhan pasar bersejarah menghalangi reli Bitcoin dan menurunkan harga kripto secara keseluruhan.

Lilin Bitcoin 2025 saat ini dalam warna merah, dengan hanya tiga hari tersisa di tahun ini. Sumber: Nic Puckrin

Harga BTC telah turun sekitar 30% sejak rekor tertinggi sepanjang masa dan membentuk dasar lokal sekitar $80.000 pada November, mendorong analis untuk memperdebatkan apakah reli bull Bitcoin telah berakhir dan pasar beruang baru telah dimulai.

Analis pasar berbeda pendapat mengenai apakah pemulihan akan terwujud atau apakah penurunan akan berlanjut hingga 2026, sering kali fokus pada faktor makroekonomi dan kondisi likuiditas yang mendorong harga Bitcoin.

Terkait: Harga Bitcoin, aliran onchain dan makro global: Inilah yang berubah di tahun 2025

Semua mata tertuju pada Federal Reserve AS dan apakah pemotongan suku bunga akan berlanjut

Bitcoin telah diperdagangkan jauh di bawah rata-rata bergerak 365 hari, level support kritis, sejak November, memecahkan tren naik struktural yang dimulai pada tahun 2023.

Harga Bitcoin telah menembus di bawah rata-rata bergerak 365 hari, di mana ia tetap berada sejak November. Sumber: TradingView

Suku bunga yang lebih rendah adalah katalis harga positif untuk aset berisiko, termasuk mata uang kripto, yang cenderung naik dengan suntikan likuiditas segar.

Federal Reserve mengeluarkan tiga pemotongan suku bunga 25 basis poin (BPS) pada tahun 2025; namun, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengeluarkan panduan ke depan yang beragam pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan Desember.

"Tidak ada jalur kebijakan yang bebas risiko," kata Powell, menimbulkan keraguan tentang pemotongan suku bunga lainnya pada pertemuan FOMC berikutnya di bulan Januari.

Hanya 18,8% investor yang mengharapkan pemotongan suku bunga pada bulan Januari, menurut alat FedWatch dari Chicago Mercantile Exchange (CME) Group.

Majalah: Serangan kuantum terhadap Bitcoin akan menjadi buang-buang waktu: Kevin O'Leary

Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-6-24-gain-close-2025-green?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

