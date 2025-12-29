Huang Licheng mengurangi posisi long ETH sebanyak 50 unit dan menambah posisi long HYPE sebanyak 5.000 unit.

PANews melaporkan pada 29 Desember bahwa, menurut data Hyperbot, Huang Licheng baru-baru ini mengurangi posisi long ETH-nya sebanyak 50 token, mengalami kerugian sebesar $591, dan menambah posisi long HYPE sebanyak 5.000 token. Posisi long ETH-nya saat ini adalah 8.150 token (sekitar $24,21 juta), dan posisi long HYPE-nya adalah 18.888,88 token (sekitar $487.100). Total kerugian unrealized-nya saat ini adalah $46.000.

