ETF Bitcoin (BTC) Bisa Mencapai AUM $400 Miliar pada 2026, Kata Analis Bitfinex di Tengah Adopsi Institusional

COINOTAG News melaporkan bahwa seorang analis Bitfinex percaya bahwa adopsi institusional yang berkelanjutan dan peluncuran produk BTC, ETH, dan kripto lainnya yang baru dapat meningkatkan aset yang dikelola ETF kripto. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa AUM dapat berlipat ganda pada akhir tahun 2026 menjadi sekitar $400 miliar, yang mencerminkan likuiditas yang meningkat dan permintaan yang berkembang dari investor profesional.

Investor harus memantau pergeseran dalam keluasan produk, perkembangan regulasi, dan kontrol risiko saat skenario ini berlangsung. Meskipun perkiraan tetap bergantung pada faktor pasar dan kebijakan, ini menekankan jejak institusional yang berkembang dalam aset digital dan potensi untuk meningkatkan kedalaman pasar dan efisiensi modal melalui kendaraan yang diatur.