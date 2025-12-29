Mengapa trader Bitcoin tetap berhati-hati meski likuiditas global meningkat

Bitcoin tidak bergerak seperti seharusnya. Meskipun likuiditas global terus berkembang, angka BTC terlihat sedikit berbeda. Trader tampak berhati-hati, dan kepercayaan buta yang dibutuhkan masih belum ada.

Jadi, ke mana kita akan melangkah dari sini?

Likuiditas sedang booming, BTC tidak mengikuti

Pasokan uang global berada di rekor tertinggi. AS, Tiongkok, Jepang, dan zona Euro semuanya telah memperluas M2 ke puncak baru, sehingga ada likuiditas yang melimpah di seluruh ekonomi besar.

Sejauh ini, pengaturan ini telah menguntungkan aset berisiko seperti Bitcoin. Namun, BTC tetap hampir 30% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.

Sumber: X

Likuiditas sedang meningkat, tetapi belum mencapai pasar spekulatif. Sebaliknya, modal sedang menunggu karena ketidakpastian dan kondisi keuangan yang ketat terus berlanjut.

Ketika likuiditas akhirnya berputar ke aset berisiko, Bitcoin [BTC] pasti akan bergerak naik.

Apakah terlalu dini?

Energy Value Oscillator menunjukkan BTC pada level yang terakhir terlihat satu dekade lalu, ketika pasar sedang membangun siklus besar berikutnya. Metrik ini melacak energi yang dituangkan ke dalam jaringan melalui penambangan dan hash power.

Titik terendah yang dalam biasanya berarti dasar jangka panjang. Bukan puncak.

Sumber: X

Siklus ini tidak pernah memasuki "zona merah" yang terlalu panas, yang terlihat selama puncak pasar bullish di masa lalu.

Itu sesuai dengan apa yang kita lihat di tempat lain; likuiditas yang lebih ketat, siklus bisnis yang bergerak lambat, dan aset berisiko yang belum sepenuhnya pulih. Tekanan sedang membangun menuju sesuatu, dan gambaran besar masih harus dilihat.

Derivatif mengkonfirmasi keraguan

Open Interest agregat Bitcoin telah mengalami tren menurun, mendekati $27,3 miliar, setelah penurunan. Trader mengurangi eksposur, tidak menumpuk taruhan leverage. Pada saat yang sama, Funding Rates tetap sedikit positif pada saat penulisan, yang berarti positioning seimbang. Sumber: Coinalyze Sederhananya, leverage sedang dikuras dari sistem. Spekulan mundur, menunggu sebelum memasukkan modal segar. Reset seperti ini biasanya terjadi sebelum pergerakan besar. Jika likuiditas memang berputar ke aset berisiko, Bitcoin masih memiliki banyak ruang untuk menyerapnya tanpa terlalu panas. Pemikiran Akhir Likuiditas sedang meningkat, tetapi selera risiko belum aktif.

Dengan leverage yang terkuras dan metrik energi mendekati titik terendah siklus, BTC mungkin sedang mengumpulkan kekuatan.