Harga Bitcoin konsolidasi mendekati $87K sementara risiko penurunan tetap ada

Harga Bitcoin naik di atas $90.200 pada hari Senin.

Bulls gagal mempertahankan keuntungan, dan harga turun ke $86.717.

Bulls berusaha untuk menguat saat analis menunjukkan kelanjutan.

Beberapa minggu terakhir tahun 2025 telah sulit bagi kripto, dan Bitcoin (BTC) menunjukkan bahwa ini kemungkinan akan berlanjut hingga awal 2026 karena bulls berjuang pada hari Senin.

Namun, tren ini juga menunjukkan bahwa aset digital benchmark telah memasuki periode stabilitas relatif.

Pada 29 Desember, BTC diperdagangkan di sekitar level $87.000, melayang di bawah $90.000 di tengah likuiditas liburan yang berkurang dan sentimen investor yang hati-hati.

Bitcoin menyentuh $90k sebelum mundur

Bitcoin sempat melampaui angka $90.000 yang signifikan secara psikologis pada 29 Desember, mencapai tertinggi intraday sekitar $90.299 selama sesi perdagangan awal Asia.

Lonjakan ini mencerminkan optimisme yang sesaat, didorong oleh pembelian spot dan likuidasi short yang terbatas di pasar yang tipis.

Namun, reli terbukti berumur pendek, dengan tekanan jual muncul saat harga mendekati level yang lebih tinggi, menyebabkan mundur ke arah $86.717.

Pada saat penulisan, BTC tetap pulih secara moderat untuk merebut kembali wilayah di atas $87.700. Dengan kelemahan pasar yang terlihat, cryptocurrency telah mempertahankan profil yang sebagian besar terikat rentang.

Bears saat ini memegang kendali dengan kerugian sekitar 2% selama seminggu terakhir dan 3% sepanjang bulan.

Kinerja ini menggambarkan pasar dalam konsolidasi, di mana lonjakan singkat gagal bertahan di tengah pengambilan untung dan volume perdagangan yang lesu khas musim liburan.

Analis tentang prospek harga Bitcoin

Bitcoin bertahan di bawah penghalang $90.000 karena tekad bearish di antara penjual telah menjaga terobosan tetap terkendali.

Prospek ini telah ditunjukkan dengan jelas setelah produk investasi aset digital mencatat arus keluar yang substansial minggu lalu.

Data dari CoinShares mengungkapkan bahwa sekitar $446 juta keluar dari pasar kripto.

Bitcoin menanggung beban terberat, mengalami penebusan bersih sebesar $443 juta, sementara Ethereum melihat arus keluar sebesar $59,5 juta.

Penjualan institusional untuk BTC adalah tren yang telah diidentifikasi beberapa pihak.

Sebaliknya, cryptocurrency alternatif menarik modal, dengan XRP mencatat arus masuk terkuat sebesar $70,2 juta dan Solana menarik $7,5 juta.

Dengan demikian, pengamat pasar tetap berhati-hati dalam prospek mereka.

Analis di QCP Capital menyoroti dalam catatan terbaru bahwa pergerakan naik moderat Bitcoin terjadi dengan latar belakang aktivitas perdagangan liburan yang rendah.

Dukungan untuk harga terutama berasal dari pembelian pasar spot dan perpetual daripada likuidasi paksa posisi short yang meluas.

Positioning pasca-kadaluwarsa opsi mengungkapkan tingkat pendanaan perpetual yang terus tinggi, menunjukkan potensi untuk eksposur gamma ke atas jika BTC bertahan di atas sekitar $94.000.

Sementara itu, lindung nilai perlindungan downside telah berkurang, meskipun open interest yang berkurang tajam menandakan keyakinan terbatas di antara trader.

Arah, mereka sarankan, mungkin bergantung pada kebangkitan kembali likuiditas pasar saat perdagangan normal dilanjutkan di tahun baru.

Secara keseluruhan, lingkungan saat ini menunjukkan pasar cryptocurrency yang berhenti sejenak untuk bernapas setelah tahun 2025 yang bergejolak.

Meskipun kemajuan struktural dalam adopsi dan regulasi telah memperkuat prospek jangka panjang, aksi harga jangka pendek mencerminkan penghindaran risiko yang lebih luas dan faktor musiman.

Dalam kasus ini, investor akan menunggu katalis yang lebih jelas. Berpotensi, ini akan datang dari pergeseran makroekonomi dan arus masuk institusional yang diperbarui.

Penembusan di atas $94k bisa menjadi kunci bagi bulls.

Postingan Bitcoin price consolidates near $87K as downside risk persist muncul pertama kali di CoinJournal.