Kripto Menyaksikan Arus Modal Bersih di Bawah $4,5 Miliar untuk Pertama Kalinya dalam Dua Tahun

Untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun, pasar cryptocurrency telah mengalami perubahan dalam arus modal bersih, turun di bawah angka $4,5 miliar. Penurunan ini terjadi saat Bitcoin (BTC) memimpin kuartal keempat yang bergejolak, ditandai dengan peningkatan tekanan jual dan volatilitas yang meningkat.

Krisis Arus Kas Dalam Kripto

Khususnya, CoinShares baru-baru ini melaporkan bahwa produk kripto mengalami arus keluar total $446 juta minggu lalu, berkontribusi pada total $3,2 miliar arus keluar sejak penurunan harga tajam pada 10 Oktober.

Analis teknikal Ali Martinez membagikan wawasan di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), mengindikasikan bahwa, dari perspektif aksi harga, pantulan jangka pendek mungkin terjadi setelah tren turun yang berkepanjangan seperti ini, mengingatkan pada pola yang diamati setelah puncak pasar pada tahun 2021.

Namun, ketika menganalisis data on-chain, penurunan keseluruhan dalam arus masuk modal menunjukkan bahwa uang saat ini keluar dari ruang kripto daripada masuk ke dalamnya.

Hal ini semakin didukung oleh arus bersih exchange-traded fund (ETF) Bitcoin, yang telah melihat hampir $1 miliar arus keluar selama dua minggu terakhir, menunjukkan bahwa investor institusional saat ini mengurangi eksposur mereka daripada meningkatkan aset berisiko mereka.

Martinez memperingatkan bahwa setiap pemulihan potensial kemungkinan akan didorong oleh leverage daripada permintaan segar, yang dapat menciptakan skenario di mana pembeli terlambat terjebak, yang pada akhirnya mengarah pada penurunan harga lebih lanjut. Dia menyimpulkan bahwa risiko Bitcoin mencapai level terendah yang lebih rendah tetap signifikan karena modal terus keluar dari pasar.

Bisakah Bitcoin Pulih ke $100.000 di Q1 2026?

Meskipun sentimen bearish yang berlaku, beberapa prakiraan optimis telah muncul untuk kuartal pertama 2026. Crypto Rover menyoroti bahwa Q1 bisa sangat bullish untuk Bitcoin dan altcoin karena beberapa alasan.

Pertama, modal segar biasanya digunakan pada awal tahun, karena hedge fund, manajer aset, dan pemain institusional mengalokasikan uang baru untuk bekerja.

Dengan aset tradisional seperti emas, perak, dan indeks saham sudah mendekati tertinggi sepanjang masa, Rover percaya bahwa institusi mungkin melihat kripto sebagai peluang menarik, terutama karena Bitcoin dan berbagai altcoin masih berada di bawah puncak sebelumnya.

Kedua, penjualan akhir tahun sering bertransisi menjadi pembelian saat Januari tiba. Perilaku ini sering didorong oleh pemanenan kerugian pajak, di mana investor menjual posisi yang merugi di Desember untuk mengunci kerugian, hanya untuk masuk kembali ke posisi tersebut di Januari.

Terakhir, Bitcoin telah dikenal mengikuti siklus pasar empat tahun. Siklus sebelumnya melihat Bitcoin turun dari $69.000 ke $32.000, sebelum rebound ke sekitar $48.000 dan merebut kembali exponential moving average (EMA) 50-minggu.

Saat ini, EMA ini berada di dekat $98.200, dan jika Bitcoin mematuhi pola serupa di Q1 2026, pergerakan menuju kisaran $100.000 hingga $102.000 sepenuhnya masuk akal, menandai kenaikan 18% dari level saat ini.

Secara historis, kenaikan 20% dalam Bitcoin sering berkorelasi dengan kenaikan 35-40% dalam Ethereum (ETH) dan altcoin berkapitalisasi besar, sementara altcoin yang lebih kecil mungkin melihat kenaikan yang lebih dramatis sebesar 60-80% sebelum momentum stabil.

Pada saat penulisan, cryptocurrency terkemuka di pasar diperdagangkan di $87.620 — penurunan 30% dari tertinggi sepanjang masa $126.000 yang dicapai pada Oktober.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com