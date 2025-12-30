Metaplanet Membeli Bitcoin Senilai $451 Juta, Mengumpulkan 35.102 BTC dan Mencatat Hasil BTC 568% di Tahun 2025

Poin Penting:

Metaplanet mengakuisisi 4.279 BTC seharga $451 juta di Q4 2025 , membawa total kepemilikan menjadi 35.102 BTC .

Perusahaan melaporkan 568,2% BTC Yield year-to-date , didorong oleh strategi akumulasi dan pendapatan.

568,2% BTC Yield year-to-date Biaya akuisisi Bitcoin rata-rata berada di ~$107.606 per BTC , dengan total eksposur mendekati $3,8 miliar .

Metaplanet juga telah memperkuat reputasinya sebagai salah satu pemegang Bitcoin korporat paling agresif di pasar. Aksi pembelian besar-besaran dan kinerja yield di Q4 2015, yang ditandai dengan akumulasi institusional, merupakan pencapaian yang sangat besar dan sangat terstruktur dari perusahaan tersebut.

Metaplanet Memperluas Perbendaharaan Bitcoin dengan Akumulasi Agresif Q4

CEO Metaplanet, Simon Gerovich, mengakui bahwa pada kuartal keempat 2025, perusahaan telah mengakuisisi 4.279 BTC dengan biaya sekitar $451,06 juta pada harga rata-rata $105.412 per Bitcoin.

Perusahaan saat ini memiliki 35.102 BTC, yang telah dibeli dengan total biaya sekitar $3,78 miliar, dengan harga akuisisi rata-rata per BTC sebesar $107.606.

Baik Gerovich maupun akun resmi Metaplanet mengungkapkan informasi ini secara publik melalui X dan pemberitahuan formal tentang kinerja keuangan Q4 serta penyesuaian perspektif seluruh tahun terkait bisnis pendapatan Bitcoin perusahaan.

Metaplanet telah aktif dalam mengelola perbendaharaannya, berbeda dengan perusahaan yang memegang Bitcoin secara pasif; perusahaan telah terlibat dalam kombinasi pembelian spot dan strategi pendapatan sistematis sepanjang tahun 2025 untuk memperkuat pengembalian berbayar BTC

Memahami Metrik BTC Yield 568% Metaplanet

BTC Yield Metaplanet juga merupakan salah satu komponen paling mencolok dari pengumuman tersebut, meningkat 568,2% year-to-year. Metrik ini menciptakan perdebatan di komunitas kripto, terutama mengingat fluktuasi harga Bitcoin sepanjang tahun.

Cara Menghitung BTC Yield

Menurut Metaplanet, BTC Yield tidak mengukur apresiasi harga. Sebaliknya, ini mengikuti perkembangan investasi Bitcoin dibandingkan dengan jumlah saham yang sepenuhnya terdilusi dari perusahaan.

Ini berarti:

Yield mencerminkan ekspansi neraca dalam istilah BTC

Ini termasuk BTC yang diperoleh melalui premi opsi dan strategi pendapatan

premi opsi dan strategi pendapatan Ini tidak termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari pergerakan harga Bitcoin

Akibatnya, bahkan pada saat BTC lebih rendah dari biaya akuisisi rata-rata Metaplanet, perusahaan ini masih dapat melaporkan yield yang jauh lebih tinggi dengan mengakumulasi total volume Bitcoin yang berada di bawah kendalinya.

Metode akuntansi seperti ini lebih sesuai dengan strategi perbendaharaan yang berfokus pada Bitcoin, dibandingkan dengan metrik mark-to-market standar saat mengelola portofolio ekuitas.

Bisnis Pendapatan Bitcoin Mendorong Pendapatan Melampaui Target

Bersama dengan pembaruan perbendaharaannya, Metaplanet mengungkapkan bahwa Bisnis Pendapatan Bitcoin-nya terbukti lebih tinggi dari yang diharapkan pada tahun 2025.

Perusahaan sekarang mengharapkan:

JPY 4,24 miliar dalam pendapatan operasional dari unit pendapatan Bitcoin di Q4 saja

JPY 8,58 miliar dalam pendapatan operasional untuk seluruh tahun fiskal 2025

Perlu dicatat, Metaplanet telah menyoroti bahwa kepemilikan jangka panjangnya pada Bitcoin tidak dibebani. Perusahaan juga memisahkan BTC perbendaharaan dan strategi pendapatan berbasis derivatif, yang mengurangi eksposur terhadap likuidasi paksa di bawah tekanan pasar.

Metaplanet Di Antara Pemegang BTC Korporat Terbesar

Dengan 35.102 BTC di neracanya, Metaplanet kini berada di antara pemegang Bitcoin korporat yang diungkapkan secara publik terbesar di dunia.

Sementara banyak perusahaan perbendaharaan Bitcoin mengandalkan dollar-cost averaging atau model buy-and-hold sederhana, strategi Metaplanet memadukan:

Akumulasi spot skala besar

Generasi pendapatan aktif melalui opsi

Filosofi neraca Bitcoin-first

Pendekatan hibrida ini menempatkan perusahaan di antara pemegang perbendaharaan murni dan operator keuangan asli kripto.

Strategi ini tidak lepas dari pengawasan. Beberapa investor mempertanyakan keberlanjutan metrik yield yang terkait dengan derivatif. Yang lain menunjuk pada disiplin eksekusi dan pemisahan risiko sebagai bukti model Bitcoin institusional yang lebih matang.

