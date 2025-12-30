OG Bitcoin Memindahkan ETH Senilai $332 Juta ke Binance saat Ethereum Menghadapi Tekanan

Seorang Bitcoin OG memindahkan Ethereum senilai $332 juta ke Binance saat ETH diperdagangkan di bawah $3,000 dan cadangan bursa meningkat.

Ethereum kini menghadapi ketidakpastian baru setelah seorang pemegang Bitcoin besar memindahkan posisi ETH yang besar ke Binance.

Perpindahan ini melibatkan Ethereum senilai lebih dari $332 juta dan terjadi selama fase pasar yang rapuh.

Trader kini mempertanyakan apakah transfer ini menunjukkan penjualan atau sekadar kontrol risiko.

Bitcoin OG Memindahkan ETH Senilai $332 Juta ke Binance

Pada 30 Desember, data on-chain mengungkapkan transfer besar Ethereum ke Binance.

Menurut LookOnChain, dompet "Bitcoin OG" yang terkenal mengirim 112.894 ETH ke bursa tersebut. Dan pada harga saat ini, jumlah tersebut setara dengan sekitar $332 juta.

Ini adalah tren yang menarik karena alamat yang sama memindahkan batch besar lainnya beberapa hari sebelumnya. Pada 24 Desember, dompet tersebut menyetor 100.000 ETH, senilai sekitar $292 juta.

Ethereum diperdagangkan mendekati $2.940 selama transfer kedua saat harga sudah kesulitan merebut kembali level $3.000.

Bitcoin OG Memindahkan ETH Senilai $332 Juta ke Binance tetapi Niat Tetap Tidak Jelas

Transfer besar ke bursa sering diperlakukan dengan ketakutan oleh investor, karena banyak yang mengharapkan penjualan akan terjadi.

Namun, ini tidak selalu terjadi. Whale memindahkan dana karena berbagai alasan dan beberapa memindahkan dana untuk menyesuaikan kebutuhan margin. Yang lain melakukan rebalancing di berbagai platform, sementara sisanya melakukan ini untuk mempersiapkan perdagangan cepat selama sesi volatil.

Data dari Arkham menunjukkan bahwa dompet ini masih memegang posisi long leverage yang besar senilai sekitar $749 juta pada aset seperti Bitcoin, Ethereum dan Solana.

Saat penulisan, Ethereum menghadapi tekanan tambahan dari meningkatnya cadangan bursa. Metrik ini melacak berapa banyak ETH yang ada di platform terpusat.

Cadangan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak koin siap untuk diperdagangkan, dan sejarah menunjukkan bahwa meningkatnya cadangan sering sejalan dengan fase harga yang lebih lemah.

Struktur Harga Ethereum Tetap di Bawah Tekanan

Grafik saat ini menunjukkan kehati-hatian untuk Ethereum karena grafik harian menunjukkan segitiga menurun. Pola ini menunjukkan level tertinggi yang lebih rendah dan support yang stabil.

Resistance saat ini berada di dekat $3.020 dan $3.320 dan harga telah menguji zona ini beberapa kali dengan setiap upaya gagal bertahan di atasnya.

Pola harga Ethereum menunjukkan level tertinggi yang lebih rendah dan support yang stabil | sumber: TradingView

ETH harus menembus level ini untuk mendapatkan kembali kekuatan. Sampai saat itu, rally mungkin kesulitan untuk bertahan. Penjual juga tampak aktif di dekat resistance.

Menurut grafik, support sekarang berada di sekitar $2.621 dan penembusan di bawah level tersebut dapat membuka ruang menuju $2.500.

Bacaan Terkait: Crypto Whale Menutup Short Senilai $270 Juta Lalu Membuka Kembali Posisi Besar Bitcoin, Ethereum, dan Solana

Pasar Mengamati Langkah Selanjutnya

Ethereum kini diperdagangkan mendekati $2.900 saat trader mencerna sinyal-sinyal ini. Volatilitas cenderung meningkat menjelang akhir tahun dan pemegang besar sering menyesuaikan posisi selama waktu ini.

Analis kini memperingatkan agar tidak bereaksi berlebihan terhadap satu dompet. Bahkan yang besar pun bertindak karena banyak alasan. Namun, ukuran penting dan perpindahan dalam skala ini cenderung mempengaruhi sentimen dengan satu cara atau lainnya.

Trader harus memperhatikan aktivitas lanjutan, karena penjualan akan mengonfirmasi ketakutan dan saldo yang stabil akan mendukung pandangan manajemen risiko.

Data open interest dari Coinglass juga dapat menawarkan petunjuk, karena perubahan tajam apa pun dapat menunjukkan perubahan dalam leverage.

Open interest futures Ethereum dapat menunjukkan lonjakan leverage sebelum harga bereaksi | sumber: Coinglass

Sebagai catatan akhir, Ethereum tetap berada di persimpangan jalan dan resistance harga di atas membatasi kenaikannya.

