Prenetics Hentikan Rencana Pembelian Bitcoin Beberapa Bulan Setelah Raih Dana $48 Juta

Prenetics menghentikan rencana akumulasi Bitcoin kurang dari tiga bulan setelah mengumpulkan $48 juta.

Modal kini sepenuhnya dialihkan untuk mengembangkan IM8, sebuah merek suplemen.

Kepemilikan BTC yang ada tetap tidak tersentuh, dengan 510 BTC dipertahankan sebagai aset cadangan pasif.

Prenetics Global telah meninggalkan rencananya untuk mengakumulasi Bitcoin secara agresif, kurang dari tiga bulan setelah mengumpulkan $48 juta dalam putaran ekuitas yang sebagian dirancang untuk mendanai perbendaharaan kripto.

Perusahaan ilmu kesehatan yang terdaftar di Nasdaq mengatakan tidak akan lagi mengejar pembelian Bitcoin tambahan, menarik diri dari strategi yang baru secara resmi diadopsi awal tahun ini.

Keputusan ini menyusul periode kelemahan berkepanjangan di pasar kripto, yang telah menempatkan model perbendaharaan aset digital yang mendapat popularitas selama paruh pertama tahun ini, dalam risiko.

Harga Bitcoin telah turun secara substansial sejak Prenetics, yang didukung oleh bintang David Beckham, mengumumkan putaran pendanaan pada bulan Oktober.

Modal Dialihkan Menuju Pertumbuhan IM8

Daripada terus membangun posisi BTC, perusahaan mengalihkan fokusnya untuk mengembangkan merek kesehatan konsumennya, IM8.

Manajemen menggambarkan IM8 sebagai salah satu merek suplemen dengan pertumbuhan tercepat, dengan lebih dari $100 juta dalam pendapatan berulang tahunan yang dicapai dalam tahun pertama peluncurannya.

Perusahaan kini memandang IM8 sebagai peluang eksekusi langka dengan visibilitas pendapatan yang lebih jelas dan volatilitas neraca yang lebih rendah dibandingkan akumulasi aset digital.

Dengan lebih dari $70 juta dalam kas dan setara kas, Prenetics percaya memusatkan sumber daya pada ekspansi produk dan distribusi global menawarkan jalur yang lebih dapat diandalkan untuk nilai pemegang saham jangka panjang.

Namun, Prenetics akan terus memegang cadangan BTC yang ada. Perusahaan saat ini memiliki 510 BTC, yang bermaksud untuk disimpan sebagai aset cadangan daripada diperdagangkan atau diperluas secara aktif.

Tidak ada modal tambahan, baru atau yang ada, akan dialokasikan untuk pembelian Bitcoin di bawah strategi yang direvisi. Pergeseran ini secara efektif membekukan eksperimen perbendaharaan kripto tanpa memaksa penjualan.

