Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 31 Desember

Bears telah mengambil inisiatif pada hari terakhir minggu ini, menurut CoinStats.

Harga Bitcoin (BTC) telah turun 0,56% sejak kemarin.

Pada grafik per jam, harga BTC sedang menguji support lokal di $88.073. Jika tembus, koreksi kemungkinan akan berlanjut ke zona $87.500 besok.

Pada kerangka waktu yang lebih panjang, tidak ada pihak yang mendominasi, karena harga kripto utama masih jauh dari level utama. Volume tetap rendah, mengonfirmasi tidak adanya kekuatan bulls dan bears.

Secara keseluruhan, konsolidasi di sekitar harga saat ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi.

Dari sudut pandang jangka menengah, situasinya serupa. Baik pembeli maupun penjual tidak memiliki energi yang cukup untuk pergerakan tajam. Dalam hal ini, trader tidak boleh mengharapkan peningkatan volatilitas dalam waktu dekat.

Bitcoin diperdagangkan pada harga $87.986 saat berita ini ditulis.