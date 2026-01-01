BursaDEX+
Postingan Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 31 Desember muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bears telah mengambil inisiatif pada hari terakhir minggu ini, menurut

Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 31 Desember

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 04:00
Bears telah mengambil inisiatif pada hari terakhir minggu ini, menurut CoinStats.

Koin teratas menurut CoinStats

BTC/USD

Harga Bitcoin (BTC) telah turun 0,56% sejak kemarin.

Gambar oleh TradingView

Pada grafik per jam, harga BTC sedang menguji support lokal di $88.073. Jika tembus, koreksi kemungkinan akan berlanjut ke zona $87.500 besok.

Gambar oleh TradingView

Pada kerangka waktu yang lebih panjang, tidak ada pihak yang mendominasi, karena harga kripto utama masih jauh dari level utama. Volume tetap rendah, mengonfirmasi tidak adanya kekuatan bulls dan bears. 

Secara keseluruhan, konsolidasi di sekitar harga saat ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi.

Gambar oleh TradingView

Dari sudut pandang jangka menengah, situasinya serupa. Baik pembeli maupun penjual tidak memiliki energi yang cukup untuk pergerakan tajam. Dalam hal ini, trader tidak boleh mengharapkan peningkatan volatilitas dalam waktu dekat.

Bitcoin diperdagangkan pada harga $87.986 saat berita ini ditulis.

Sumber: https://u.today/bitcoin-btc-price-analysis-for-december-31

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

