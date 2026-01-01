DEX Solana Kalahkan Bursa Terkemuka dengan Volume $1,6 Triliun Meskipun Harga SOL Stagnan

Solana telah mencoba pemulihan sederhana setelah kelemahan yang berkepanjangan, didukung oleh meningkatnya aktivitas on-chain. Peningkatan penggunaan jaringan telah diterjemahkan menjadi metrik kinerja yang lebih kuat, membantu menstabilkan aksi harga.

Meskipun SOL tetap berada di bawah tekanan, volume transaksi yang berkembang dapat memposisikan altcoin ini untuk reli jangka pendek jika permintaan bertahan.

Solana Mempermalukan CEX

Kinerja Solana tahun 2025 telah melampaui beberapa exchange terpusat berdasarkan volume perdagangan. Menurut peneliti Artemis ZJ, aktivitas exchange terdesentralisasi di Solana mencapai $1,6 triliun tahun ini. Angka tersebut menempatkan Solana di peringkat kedua secara keseluruhan, hanya di belakang Binance yang mencatatkan volume $7,2 triliun.

Solana vs Cex. Sumber: ZJ

Data tersebut menyoroti pertumbuhan cepat dalam perdagangan on-chain. Solana melampaui Bybit, Coinbase Global, dan Bitget dalam total volume. ZJ mencatat di X bahwa Solana berada di peringkat kelima di antara tempat perdagangan utama hanya satu tahun yang lalu.

Investor Solana Menahan Token

Meskipun metrik volume kuat, indikator valuasi menimbulkan kehati-hatian. Rasio Network Value to Transactions Solana telah naik secara stabil dan sekarang berada di level tertinggi tujuh bulan. Secara historis, pembacaan NVT yang meningkat menandakan risiko bearish, karena nilai pasar tumbuh lebih cepat daripada permintaan transaksi aktual.

Divergensi ini menunjukkan hype mungkin melampaui aktivitas ekonomi riil. Ketika valuasi jaringan berkembang tanpa pertumbuhan penggunaan yang sesuai, harga sering menghadapi koreksi. Level NVT yang tinggi cenderung mendahului penembusan bearish, menempatkan tekanan jangka pendek pada upaya pemulihan SOL.

Rasio NVT Solana. Sumber: Glassnode

Perilaku holder jangka panjang menawarkan penyeimbang terhadap sinyal bearish. Perubahan posisi bersih HODLer menunjukkan pergeseran yang signifikan selama seminggu terakhir. Setelah hampir empat bulan distribusi, holder jangka panjang telah kembali ke akumulasi.

Transisi ini signifikan karena holder jangka panjang sering menstabilkan harga selama periode volatil. Akumulasi mereka yang diperbaharui menunjukkan kepercayaan pada prospek jangka panjang Solana. Dukungan ini dapat membantu menyerap tekanan jual dan membatasi risiko penurunan meskipun indikator jangka pendek beragam.

Harga SOL Mungkin Menemukan Penembusan

Perubahan Posisi HODLer Solana. Sumber: Glassnode

Harga Solana diperdagangkan mendekati $126 pada saat penulisan, menghadapi resistensi di level ini. Bahkan dengan stabilisasi baru-baru ini, SOL berada di jalur untuk menutup tahun 2025 turun sekitar 33%. Konteks ini membingkai pemulihan saat ini sebagai korektif daripada penentu tren.

Dalam jangka pendek, Solana dapat menguji resistensi mendekati $130 jika dukungan holder jangka panjang bertahan. Tanpa arus masuk yang lebih kuat dari investor yang lebih luas, potensi kenaikan mungkin tetap terbatas. Konsolidasi di bawah $126 tampaknya mungkin jika momentum melemah.

Analisis Harga Solana. Sumber: TradingView

Risiko penurunan tetap ada. Kegagalan untuk mempertahankan support di $123 dapat mengekspos SOL ke penurunan menuju $118. Langkah seperti itu akan membatalkan tesis bullish dan memperkuat struktur bearish yang lebih luas hingga permintaan yang lebih kuat kembali.