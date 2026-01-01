Tether menambah 8.888 Bitcoin ke cadangan; total kepemilikan melampaui 96.000 BTC

Poin-Poin Penting

Tether memperluas kepemilikan Bitcoin-nya dengan mengakuisisi 8.888 Bitcoin di Q4 2025.

Pembelian ini merupakan bagian dari strategi Tether untuk mendiversifikasi cadangannya dengan aset digital yang berharga.

Tether, perusahaan di balik stablecoin USDT, menambahkan 8.888 Bitcoin ke dalam kepemilikannya di kuartal keempat 2025, kata CEO Paolo Ardoino. Akuisisi ini menegaskan kembali kepercayaan Tether terhadap Bitcoin sebagai penyimpan nilai jangka panjang.

Pembelian terbaru ini meningkatkan total kepemilikan Bitcoin Tether menjadi lebih dari 96.000, senilai sekitar $8,4 miliar pada harga pasar saat ini, menurut Arkham Intelligence. Angka tersebut menjadikannya alamat Bitcoin terbesar kelima, menurut analis on-chain Ember.

Ember memperkirakan bahwa Tether membeli 9.850 BTC senilai $876 juta di Q4 2025, setelah data on-chain menunjukkan penarikan 961 BTC dari Bitfinex pada November dan 8.888 BTC yang dikirim ke alamat cadangannya hari ini.

Tether mengatakan pada Mei 2023 bahwa mereka akan mulai menggunakan hingga 15% dari keuntungan operasional yang direalisasikan untuk membeli Bitcoin secara berkelanjutan. Perusahaan mengatakan langkah tersebut akan memperkuat dan mendiversifikasi cadangan USDT.

Langkah ini muncul setelah meningkatnya minat institusional terhadap Bitcoin sepanjang 2025, dengan perusahaan-perusahaan besar dan entitas keuangan mengintegrasikan aset kripto ke dalam strategi investasi dan manajemen treasury mereka.

Namun, momentum tersebut mereda ketika pasar kripto yang lebih luas mundur, dengan Bitcoin merosot di bawah $90.000.