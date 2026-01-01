BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
帖子《Robinhood在XRP、ETH和SOL奖励之后为新年庆祝活动分发价值150万美元的比特币》出现在BitcoinEthereumNews.com上。重点摘要 Robinhood帖子《Robinhood在XRP、ETH和SOL奖励之后为新年庆祝活动分发价值150万美元的比特币》出现在BitcoinEthereumNews.com上。重点摘要 Robinhood

Robinhood membagikan Bitcoin senilai $1,5 juta untuk perayaan Tahun Baru setelah hadiah XRP, ETH dan SOL

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 13:02
XRP
XRP$2.1032-1.80%
Ethereum
ETH$3,345.83+0.76%
Solana
SOL$144.07-1.35%

Poin-Poin Penting

  • Robinhood mengakhiri HOOD Holidays dengan hadiah besar, termasuk Bitcoin senilai $1,5 juta.
  • Acara dimulai pada 26 Desember dan menampilkan beberapa item bernilai tinggi dan aset kripto, termasuk Dogecoin, Ethereum, Solana, dan XRP.

Robinhood pada hari Rabu meluncurkan hadiah Tahun Baru khusus sebagai bagian dari acara HOOD Holidays, dan Bitcoin menjadi salah satu hadiah yang menonjol.

Platform perdagangan bebas komisi ini mendistribusikan BTC senilai $1,5 juta kepada pengguna, bersama dengan deretan barang mewah, termasuk Porsche 911, Rolex Daytona, dan tas Hermès Birkin.

Kampanye yang diluncurkan pada 26 Desember ini menampilkan kejutan waktu terbatas selama beberapa hari, dengan setiap peluncuran menawarkan hadiah baru bagi pengguna yang berpartisipasi. Hadiah kripto kampanye ini tidak terbatas pada Bitcoin, dengan Dogecoin, Ethereum, Solana, dan XRP juga tersedia.

CEO Robinhood Vlad Tenev mengakhiri HOOD Holidays hari ini, mengungkapkan total hadiah senilai $7 juta diberikan kepada anggota Gold. Dia juga memberikan bocoran peluncuran beberapa produk baru yang dijadwalkan untuk beberapa bulan mendatang.

Sumber: https://cryptobriefing.com/robinhood-distributes-bitcoin-new-year-celebration/

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.1032
$2.1032$2.1032
-2.44%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38