Robinhood membagikan Bitcoin senilai $1,5 juta untuk perayaan Tahun Baru setelah hadiah XRP, ETH dan SOL

Poin-Poin Penting

Robinhood mengakhiri HOOD Holidays dengan hadiah besar, termasuk Bitcoin senilai $1,5 juta.

Acara dimulai pada 26 Desember dan menampilkan beberapa item bernilai tinggi dan aset kripto, termasuk Dogecoin, Ethereum, Solana, dan XRP.

Robinhood pada hari Rabu meluncurkan hadiah Tahun Baru khusus sebagai bagian dari acara HOOD Holidays, dan Bitcoin menjadi salah satu hadiah yang menonjol.

Platform perdagangan bebas komisi ini mendistribusikan BTC senilai $1,5 juta kepada pengguna, bersama dengan deretan barang mewah, termasuk Porsche 911, Rolex Daytona, dan tas Hermès Birkin.

Kampanye yang diluncurkan pada 26 Desember ini menampilkan kejutan waktu terbatas selama beberapa hari, dengan setiap peluncuran menawarkan hadiah baru bagi pengguna yang berpartisipasi. Hadiah kripto kampanye ini tidak terbatas pada Bitcoin, dengan Dogecoin, Ethereum, Solana, dan XRP juga tersedia.

CEO Robinhood Vlad Tenev mengakhiri HOOD Holidays hari ini, mengungkapkan total hadiah senilai $7 juta diberikan kepada anggota Gold. Dia juga memberikan bocoran peluncuran beberapa produk baru yang dijadwalkan untuk beberapa bulan mendatang.