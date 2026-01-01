Upbit Berencana Menambahkan Pasangan Trading XAUT

Yang Perlu Diketahui: Upbit akan mencatatkan pasangan perdagangan XAUT.

Potensi dampak pada keterkaitan pasar emas.

Tidak ada konfirmasi resmi dari saluran Upbit.

Bursa kripto terbesar Korea Selatan, Upbit, berencana mencatatkan pasangan perdagangan XAUT terhadap KRW, BTC, dan USDT, meskipun belum ada konfirmasi dari sumber resmi.

Pencatatan ini menyoroti potensi minat pasar terhadap aset digital yang didukung emas dan dampak perdagangannya, meskipun belum ada konfirmasi resmi atau pergeseran pasar langsung yang dilaporkan.

Bursa mata uang kripto terbesar Korea Selatan, Upbit, dilaporkan bertujuan untuk mencatatkan pasangan perdagangan XAUT (Tether Gold) terhadap KRW, BTC, dan USDT.

Langkah ini dapat mempengaruhi pasangan perdagangan utama dan minat publik, meskipun masih belum terverifikasi melalui saluran resmi.

Pencantuman XAUT oleh Upbit Menambah Keragaman Aset Strategis

Upbit, yang dikenal karena mencatatkan berbagai aset digital, diduga berencana untuk memasukkan XAUT. Token ini didukung 1:1 oleh batangan emas yang memenuhi standar London Bullion Market Association, menyoroti keragaman pencatatan Upbit yang semakin meningkat.

Meskipun ada pengumuman, tidak ada keterlibatan yang dikonfirmasi dari eksekutif Upbit atau kepemimpinan Tether dalam sumber yang dapat dipercaya. Kurangnya pernyataan resmi mempertanyakan keaslian pencatatan ini, dengan spekulasi yang terus berlanjut.

Optimisme Pasar di Tengah Pengumuman Upbit yang Belum Terverifikasi

Pencatatan potensial dapat meningkatkan visibilitas untuk XAUT, terhubung ke pasar BTC dan USDT. Penambahan ini sejalan dengan tren Upbit dalam memperluas penawarannya tetapi menghadapi skeptisisme karena kurangnya konfirmasi formal.

Meskipun tidak ada pergeseran keuangan yang signifikan atau pengumuman regulasi yang terkait dengan acara ini, hal ini menunjukkan kemungkinan lintasan pertumbuhan untuk aset kripto yang terkait dengan emas, menarik perhatian trader.

Posisi Pasar Unik XAUT dalam Kancah Kripto Korea Selatan

Pencatatan Upbit sebelumnya seperti WET dan YB meningkatkan likuiditas dan kehadiran pasar untuk token. Namun, keterkaitan XAUT dengan emas memperkenalkan kelas aset unik, yang mungkin dipasarkan secara berbeda dari mata uang kripto pada umumnya.

Hasil potensial bergantung pada konfirmasi dan perilaku pasar, dengan para ahli mengamati pergeseran yang dapat mempengaruhi investasi kripto yang didukung emas dan penerimaan yang lebih luas di lingkungan yang diatur Korea Selatan.

