BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Upbit Korea Selatan mungkin akan mencantumkan pasangan perdagangan XAUT terhadap KRW, BTC, USDT.Upbit Korea Selatan mungkin akan mencantumkan pasangan perdagangan XAUT terhadap KRW, BTC, USDT.

Upbit Berencana Menambahkan Pasangan Trading XAUT

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/01 12:56
Tether Gold
XAUT$4,585.93-0.99%
MAY
MAY$0.0137-1.08%
Bitcoin
BTC$96,873.84+1.97%
Yang Perlu Diketahui:
  • Upbit akan mencatatkan pasangan perdagangan XAUT.
  • Potensi dampak pada keterkaitan pasar emas.
  • Tidak ada konfirmasi resmi dari saluran Upbit.

Bursa kripto terbesar Korea Selatan, Upbit, berencana mencatatkan pasangan perdagangan XAUT terhadap KRW, BTC, dan USDT, meskipun belum ada konfirmasi dari sumber resmi.

Pencatatan ini menyoroti potensi minat pasar terhadap aset digital yang didukung emas dan dampak perdagangannya, meskipun belum ada konfirmasi resmi atau pergeseran pasar langsung yang dilaporkan.

Bursa mata uang kripto terbesar Korea Selatan, Upbit, dilaporkan bertujuan untuk mencatatkan pasangan perdagangan XAUT (Tether Gold) terhadap KRW, BTC, dan USDT.

Langkah ini dapat mempengaruhi pasangan perdagangan utama dan minat publik, meskipun masih belum terverifikasi melalui saluran resmi.

Pencantuman XAUT oleh Upbit Menambah Keragaman Aset Strategis

Upbit, yang dikenal karena mencatatkan berbagai aset digital, diduga berencana untuk memasukkan XAUT. Token ini didukung 1:1 oleh batangan emas yang memenuhi standar London Bullion Market Association, menyoroti keragaman pencatatan Upbit yang semakin meningkat.

Meskipun ada pengumuman, tidak ada keterlibatan yang dikonfirmasi dari eksekutif Upbit atau kepemimpinan Tether dalam sumber yang dapat dipercaya. Kurangnya pernyataan resmi mempertanyakan keaslian pencatatan ini, dengan spekulasi yang terus berlanjut.

Optimisme Pasar di Tengah Pengumuman Upbit yang Belum Terverifikasi

Pencatatan potensial dapat meningkatkan visibilitas untuk XAUT, terhubung ke pasar BTC dan USDT. Penambahan ini sejalan dengan tren Upbit dalam memperluas penawarannya tetapi menghadapi skeptisisme karena kurangnya konfirmasi formal.

Meskipun tidak ada pergeseran keuangan yang signifikan atau pengumuman regulasi yang terkait dengan acara ini, hal ini menunjukkan kemungkinan lintasan pertumbuhan untuk aset kripto yang terkait dengan emas, menarik perhatian trader.

Posisi Pasar Unik XAUT dalam Kancah Kripto Korea Selatan

Pencatatan Upbit sebelumnya seperti WET dan YB meningkatkan likuiditas dan kehadiran pasar untuk token. Namun, keterkaitan XAUT dengan emas memperkenalkan kelas aset unik, yang mungkin dipasarkan secara berbeda dari mata uang kripto pada umumnya.

Hasil potensial bergantung pada konfirmasi dan perilaku pasar, dengan para ahli mengamati pergeseran yang dapat mempengaruhi investasi kripto yang didukung emas dan penerimaan yang lebih luas di lingkungan yang diatur Korea Selatan.

[Form S-1 Registration Statement for BitGo Holdings, Inc.](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1740604/000162828025042203/bitgoholdingsincforms-1.htm)

Penafian: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar mata uang kripto bersifat volatil, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Peluang Pasar
Logo Tether Gold
Harga Tether Gold(XAUT)
$4,585.93
$4,585.93$4,585.93
-0.60%
USD
Grafik Harga Live Tether Gold (XAUT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21