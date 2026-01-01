Tether Meningkatkan Kepemilikan sebesar 8.888 BTC Meskipun Volatilitas Pasar

Penerbit USDT, Tether, telah memperluas perbendaharaan Bitcoin-nya sekali lagi dengan pembelian besar di Q4 2025. Perusahaan melaporkan menambahkan 8.888 BTC menjelang akhir tahun sebelumnya.

Perbendaharaan Bitcoin Berkembang saat Tether Menambahkan Hampir $900 Juta dalam BTC

Menurut data dari EmberCN, penerbit USDT meningkatkan cadangan Bitcoin secara keseluruhan dalam kuartal keempat 2025 secara signifikan. Mereka memperoleh sekitar 9.850 BTC, senilai sekitar $876 juta, melalui dua transaksi besar.

Source: EmberCN

Perusahaan melakukan transfer 961 BTC pada 7 November, dan kemudian pada 1 Januari 2026, melakukan transfer yang jauh lebih besar sebesar 8.888,8 BTC. Transfer tunggal ini bernilai sekitar $778 juta pada saat penarikan.

Ini sejalan dengan kebijakan yang diikuti Tether, yang diumumkan pada Mei 2023 untuk membeli Bitcoin sebesar 15% setiap kuartal berdasarkan keuntungan mereka. Biasanya, perusahaan ini mengumpulkan pembelian tersebut ke dalam dompet cadangan mereka pada akhir setiap kuartal atau segera setelahnya.

Setelah penambahan terbaru, alamat cadangan perbendaharaan Bitcoin utama perusahaan kini menyimpan 96.185 BTC senilai $8,4 miliar. Ini menjadikannya salah satu dari lima dompet Bitcoin terbesar yang diketahui di dunia.

Dengan harga penarikan, biaya akuisisi rata-rata perusahaan adalah sekitar $51.100 untuk setiap Bitcoin. Ini berarti memiliki keuntungan yang belum direalisasi lebih dari $3,5 miliar berdasarkan harga pasar saat ini.

Perbendaharaan Bitcoin yang terus bertumbuh adalah bagian dari strategi alokasi modal yang lebih luas, yang melampaui mata uang digital. Tether mengumumkan rencana tahun lalu untuk menginvestasikan kembali keuntungan yang dihasilkan dari cryptocurrency ke dalam bisnis rantai pasokan emas, yang mencakup penambangan, pemurnian, dan perdagangan, antara lain.

Perusahaan sudah memegang cadangan emas fisik senilai miliaran dolar di Swiss. Pengungkapan keuangan menunjukkan bahwa cadangan Bitcoin dan emas memberikan kontribusi substansial terhadap pendapatan Tether selama paruh pertama tahun sebelumnya.

Perbendaharaan Bitcoin Korporat Tetap Aktif Meskipun Harga Turun

Meskipun pasar turun, perbendaharaan terus mempertahankan tren akumulasi. Pada minggu ini, Strategy melakukan pembelian Bitcoin lainnya. Mereka membeli 1.229 BTC dengan biaya rata-rata $88.568 per unit, berjumlah $108,8 juta.

Selain itu, Metaplanet mengakhiri jeda pembelian Bitcoin selama beberapa bulan dengan pembelian 4.279 BTC di kuartal keempat 2025. Perbendaharaan Bitcoin perusahaan secara keseluruhan tumbuh nilainya, dengan simpanan saat ini sebesar 35.102 BTC, kini lebih dari $3 miliar.

Pada saat penulisan, Bitcoin tetap terjebak di level $88.000 hingga $90.000.