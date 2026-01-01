ETF Kripto Spot AS Meraup Arus Masuk $32 Miliar di 2025

Investor AS menuangkan lebih dari $31,77 miliar ke dalam exchange-traded fund kripto AS pada tahun 2025 meskipun pasar kripto tersandung menjelang bulan-bulan akhir tahun.

ETF Bitcoin (BTC) spot AS mengambil porsi terbesar dari minat investor, mengumpulkan arus masuk bersih $21,4 miliar pada tahun 2025, menurut data Farside Investors.

Namun, ini menandai penurunan dari arus masuk bersih $35,2 miliar yang terlihat pada tahun 2024.

ETF Ether (ETH) spot mengalami peningkatan empat kali lipat dalam arus masuk dari tahun 2024, menarik $9,6 miliar uang investor dalam setahun. ETF Ether diluncurkan pada Juli 2024, yang berarti 2025 adalah tahun penuh pertama ETF tersebut dapat diperdagangkan.

ETF Solana (SOL) spot termasuk di antara produk kripto baru yang memasuki pasar AS pada tahun 2025, yang telah mencatat $765 juta sejak diluncurkan pada akhir Oktober.

Adopsi institusional telah didukung oleh pemerintahan yang lebih ramah kripto tahun ini, termasuk kepemimpinan Securities and Exchange Commission yang baru, yang mempercepat persetujuan untuk produk kripto baru.

Arus masuk IBIT BlackRock 5x lebih besar dari FBTC

BlackRock memperkuat dominasinya di pasar ETF kripto pada tahun 2025, dengan iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) miliknya melihat arus masuk senilai $24,7 miliar yang mencengangkan untuk mengakhiri tahun ini.

Total arus IBIT kini lima kali lebih besar dari Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), pesaing terdekatnya.

Analis ETF Bloomberg Eric Balchunas mencatat pada pertengahan Desember bahwa IBIT menempati peringkat keenam dalam arus masuk bersih di antara semua ETF, hanya tertinggal dari dana indeks luas dan ETF obligasi perbendaharaan.

"Jika Anda bisa melakukan $25 miliar di tahun yang buruk, bayangkan potensi arus di tahun yang baik," katanya, mencatat sedikit penurunan Bitcoin dari $93.500 pada awal tahun 2025.

Dengan menghilangkan IBIT dari persamaan, sembilan ETF Bitcoin spot lainnya mengalami arus keluar gabungan $3,1 miliar untuk tahun ini.

Sebagian besar ETF Bitcoin spot lainnya mengalami peningkatan marjinal dalam arus masuk bersih, sementara Grayscale Bitcoin Trust ETF kehilangan sekitar $3,9 miliar.

Data arus ETF Bitcoin spot dari 24 Des hingga 31 Des. Sumber: Farside Investors

Sementara itu, iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) BlackRock terus mendominasi pasar ETF Ethereum meskipun gagal mencatat arus masuk selama 12 hari perdagangan terakhir.

Arus masuk ETHA saat ini berada di hampir $12,6 miliar, sementara The Fidelity Ethereum Fund (FETH) dan Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) melengkapi tiga besar masing-masing sebesar $2,6 miliar dan $1,5 miliar.

Data arus ETF Ether spot dari 24 Des hingga 31 Des. Sumber: Farside Investors

Data Glassnode menunjukkan bahwa ETF Bitcoin dan Ether spot menunjukkan sedikit atau tidak ada permintaan baru selama sebulan terakhir, menunjukkan produk kripto ini mungkin mengalami awal yang lambat pada tahun 2026.

Sumber: Glassnode

ETF Litecoin (LTC), Solana dan XRP (XRP) juga diluncurkan pada paruh kedua tahun ini, memberikan investor akses lebih besar ke altcoin utama melalui kendaraan investasi yang diatur.

Lebih banyak ETF kripto akan datang pada tahun 2026 tetapi tidak semuanya akan bertahan

Analis industri memperkirakan ledakan dalam jumlah ETP kripto yang disetujui pada tahun 2026 di bawah standar pencatatan generik baru SEC, yang tidak lagi mengharuskan setiap aplikasi dinilai berdasarkan kasus per kasus.

Terkait: 2026 akan merah untuk Bitcoin, tetapi teknologi pembayaran akan meningkat: BTC OGs

Manajer aset kripto Bitwise memperkirakan bahwa lebih dari 100 ETF kripto akan diluncurkan pada tahun 2026, prediksi yang disetujui oleh analis Bloomberg James Seyffart tetapi mengatakan banyak yang tidak akan bertahan melampaui 2027 karena kurangnya permintaan.

"Kita akan melihat banyak likuidasi dalam produk ETP kripto. Mungkin terjadi pada akhir tahun 2026 tetapi kemungkinan pada akhir tahun 2027," kata Seyffart pada bulan Desember.

Majalah: Penyerangan quantum terhadap Bitcoin akan menjadi buang-buang waktu: Kevin O'Leary