BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Tether menambahkan 8.888 BTC di awal 2026, melanjutkan strategi akumulasi yang stabil. Pembelian kuartalan berulang mendorong cadangan Bitcoin-nya masuk ke jajaran pemain utamaTether menambahkan 8.888 BTC di awal 2026, melanjutkan strategi akumulasi yang stabil. Pembelian kuartalan berulang mendorong cadangan Bitcoin-nya masuk ke jajaran pemain utama

Tether 2026 Kickoff Menambah 8.888 BTC dan Membangun Cadangan

Penulis: Crypto News FlashSumber: Crypto News Flash
2026/01/01 17:19
Bitcoin
BTC$96,880.51+1.95%
EPNS
PUSH$0.01111+0.81%
Major
MAJOR$0.12918+3.60%
  • Tether menambahkan 8.888 BTC di awal 2026, melanjutkan strategi akumulasi yang konsisten.
  • Pembelian kuartalan berulang mendorong cadangan Bitcoin-nya masuk ke jajaran dompet global terbesar.

Tether memulai tahun 2026 dengan langsung menambahkan 8.888 BTC ke cadangan Bitcoin resminya. Data on-chain menunjukkan bahwa sepanjang kuartal keempat 2025, perusahaan diperkirakan telah membeli total hampir 9.850 BTC, termasuk penarikan sekitar 961 BTC dari bursa pada bulan November dan transfer besar 8.888 BTC ke alamat cadangannya pada hari pertama tahun baru.

Tether terus melanjutkan pola akumulasi Bitcoin-nya sejak tahun lalu, dan ini bukan hanya langkah sementara.

Tether Membangun Cadangan Bitcoin yang Lebih Kuat untuk 2026

Perkiraan saat ini menempatkan simpanan Bitcoin Tether sekitar 96.000 BTC. Ini menempatkan kepemilikan perusahaan di antara dompet Bitcoin terbesar di dunia.

Sejak 2023, perusahaan telah menerapkan kebijakan rutin untuk mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk membeli Bitcoin sebagai aset cadangan jangka panjang. Yang lebih menonjol lagi adalah betapa konsistennya Tether, tetap pada jalur yang sama baik saat pasar memanas maupun melambat.

Cara Tether secara rutin memindahkan BTC-nya ke alamat cadangan di awal setiap kuartal juga menunjukkan niat yang jelas untuk menjaga transparansi, dengan jejak on-chain yang dapat dilihat siapa saja.

Di sisi lain, langkah ini juga memperkuat posisi Tether sebagai pemain utama yang tidak hanya mengelola stablecoin tetapi juga membangun fondasi berbasis aset keras. Pendekatan ini juga memperluas bauran cadangan mereka, karena Tether tidak lagi hanya bergantung pada aset keuangan tradisional.

Selain itu, keputusan ini mengirimkan pesan halus bahwa Bitcoin tetap dianggap sebagai kepemilikan jangka panjang yang layak oleh perusahaan sebesar Tether.

Di sisi lain, pada pertengahan Desember, kami menyoroti bahwa perusahaan secara resmi bergerak untuk menguasai Juventus melalui penawaran pengambilalihan penuh senilai sekitar €1,1 miliar, menargetkan saham mayoritas yang dimiliki oleh Exor.

Selanjutnya, pada 10 Desember, kami juga melaporkan peluncuran QVAC Health, platform kesehatan yang mengagregasi data kebugaran menggunakan AI di perangkat, mengelola masukan dari berbagai perangkat wearable dan aplikasi.

Tidak hanya itu, pada akhir November, kami mencatat bahwa penerbit stablecoin USDT juga mengakuisisi 26 ton emas pada kuartal ketiga 2025, membawa total cadangannya menjadi sekitar 116 ton. Emas tersebut digunakan sebagai bagian dari cadangan untuk mendukung USDT dan token emas XAUT.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,880.51
$96,880.51$96,880.51
+0.12%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21