Binance Menghapus Pasangan Trading Spot BTC/RON Berlaku 2 Januari 2026 pukul 10:00 WIB

COINOTAG News melaporkan bahwa platform kripto besar melakukan tinjauan rutin terhadap penawaran perdagangan spot. Binance melakukan penilaian berkelanjutan terhadap pasangan perdagangan spot yang terdaftar, mengevaluasi likuiditas dan volume perdagangan di antara faktor-faktor lainnya. Ketika metrik memburuk, delisting dapat dilakukan untuk menjaga kualitas pasar.

Berdasarkan tinjauan terbaru, Binance akan menghapus pasangan BTC/RON dan menghentikan perdagangan pada 2 Januari 2026, pukul 10:00 WIB. Perhatikan bahwa RON adalah mata uang fiat dan tidak mewakili cryptocurrency lainnya, sebuah perbedaan penting untuk penilaian risiko lintas aset.

Trader harus meninjau posisi yang terkait dengan BTC/RON, menyelesaikan transfer yang tertunda, dan memantau pemberitahuan resmi untuk batas waktu delisting. Penyesuaian ini hanya memengaruhi pasangan BTC/RON dan tidak menunjukkan perubahan yang lebih luas pada pasar spot lain yang terdaftar di Binance.