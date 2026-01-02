BursaDEX+
Postingan Spot Bitcoin ETFs Catat $355 Juta Dalam Arus Masuk Bersih, Mengakhiri Tren Negatif 7 Hari ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com.

ETF Bitcoin Spot Mencatat Arus Masuk Bersih $355 Juta, Memutus Tren Negatif 7 Hari ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/02 04:15
Dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih $355 juta pada hari Selasa, mengakhiri periode tujuh hari yang brutal di mana investor menarik $1,12 miliar dari produk tersebut.

Arus masuk yang sehat ini menyoroti optimisme pasar yang kembali meskipun harga spot tetap berada di bawah tekanan.

ETF BTC Bangkit dari Kejatuhan Arus Keluar

Kontributor utama pemulihan hari Selasa adalah iShares Bitcoin Trust (IBIT) milik BlackRock dengan arus masuk bersih $143,8 juta dan ARKB milik Ark & 21Shares dengan $109,6 juta. Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) milik Fidelity menyusul dengan $78,6 juta, menurut data agregat dari SoSoValue.

Bitcoin ETF BITB milik Bitwise menarik $13,87 juta, sementara penerbit lain, termasuk Grayscale dan VanEck, juga mencatat keuntungan, meskipun lebih kecil.

Jeda ini datang setelah dana Bitcoin spot kehilangan $1,12 miliar selama tujuh hari perdagangan sebelumnya. Penebusan terburuk terjadi pada hari Jumat, ketika ETF mengalami kerugian $276 juta. Perlu disebutkan bahwa bulan Desember didominasi oleh arus keluar, dengan ETF BTC spot kehilangan $744 juta secara kolektif karena investor memasuki libur Natal dengan likuiditas yang berkurang dan selera risiko yang lebih lemah.

Arus masuk baru mengisyaratkan minat institusional yang kembali meskipun Bitcoin, turun 29,9% dari puncak $126.000 pada bulan Oktober, diperdagangkan pada $88.039, penurunan 0,6% dalam 24 jam terakhir, menurut data CoinGecko.

ETF Kripto Lainnya Juga Membalikkan Tren Arus Keluar

ETF Ethereum spot mengikuti lintasan serupa dengan dana BTC, mencatat arus masuk bersih $12,5 juta pada hari Selasa setelah empat hari arus keluar. ETH diperdagangkan sekitar $2.987, turun 0,2% dalam 24 jam terakhir, data CoinGecko menunjukkan.

ETF XRP dan Solana spot yang baru diluncurkan semuanya melaporkan arus positif untuk hari itu. Dana XRP, khususnya, memperpanjang rentetan arus masuk mereka hingga 30 hari berturut-turut, menarik $15 juta lagi pada hari Selasa. Produk-produk ini baru-baru ini melampaui tonggak arus masuk $1 miliar dalam waktu kurang dari sebulan, yang dapat mengindikasikan penerimaan substansial dan likuiditas untuk aset yang berafiliasi dengan Ripple dalam pasar keuangan tradisional.

Sumber: https://zycrypto.com/spot-bitcoin-etfs-notch-355-million-in-net-inflows-snapping-7-day-losing-streak/

