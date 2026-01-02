Tether Tutup Tahun 2025 Dengan Pembelian 8.888 BTC, Kepemilikan Melampaui 96.000 Bitcoin

Raksasa stablecoin ini membeli 8.888,8888888 BTC selama Q4 2025, mendorong total kepemilikan Bitcoin yang diungkapkan melampaui 96.000 koin senilai sekitar $8,4 miliar.

CEO Paolo Ardoino mengonfirmasi pembelian tersebut pada 31 Desember 2025, menandai kali ketiga pada tahun 2025 bahwa Tether mengakuisisi tepat 8.888 Bitcoin. Pembelian ini menunjukkan komitmen berkelanjutan Tether untuk membangun cadangan Bitcoin meskipun pasar kripto mendingin.

Kebijakan Akumulasi Bitcoin Strategis

Strategi pembelian Bitcoin Tether berasal dari kebijakan yang ditetapkan pada Mei 2023. Perusahaan mengalokasikan hingga 15% dari keuntungan operasional triwulanan yang direalisasikan untuk pembelian Bitcoin. Pendekatan sistematis ini memperlakukan Bitcoin sebagai aset cadangan jangka panjang daripada posisi perdagangan spekulatif.

Data on-chain yang dilacak oleh analis blockchain Ember CN mengungkapkan gambaran lengkap aktivitas Q4 Tether. Perusahaan melakukan dua pergerakan Bitcoin utama selama kuartal tersebut. Pada 7 November 2025, Tether menarik 961 BTC dari exchange Bitfinex senilai sekitar $97,18 juta. Kemudian pada 1 Januari 2026, perusahaan mentransfer 8.888,8 BTC bernilai mendekati $778 juta ke alamat cadangan Bitcoin utamanya.

Sumber: @paoloardoino

Secara gabungan, analis on-chain memperkirakan total pembelian Bitcoin Q4 2025 Tether mencapai sekitar 9.850 BTC senilai kira-kira $876 juta pada saat akuisisi.

Pemegang Bitcoin Terbesar Kelima Secara Global

Alamat cadangan Bitcoin Tether kini memegang 96.185 BTC bernilai sekitar $8,42 miliar pada harga pasar saat ini. Ini menempatkan dompet Tether sebagai alamat Bitcoin terbesar kelima yang diketahui secara global, menurut data blockchain dari Arkham Intelligence.

Di antara perbendaharaan korporat swasta, Tether berada di peringkat kedua hanya setelah Strategy (sebelumnya MicroStrategy), yang memegang sekitar 672.000 BTC. Penerbit stablecoin ini hanya tertinggal dari dompet exchange utama seperti Binance, Robinhood, dan Bitfinex dalam total kepemilikan Bitcoin.

Biaya akuisisi rata-rata perusahaan di seluruh posisi Bitcoin-nya berada di sekitar $51.100 per BTC. Dengan Bitcoin diperdagangkan jauh lebih tinggi, Tether memegang lebih dari $3,5 miliar keuntungan yang belum direalisasi pada cadangan Bitcoin-nya.

Strategi Cadangan Terdiversifikasi

Bitcoin hanya mewakili satu komponen dari strategi aset keras Tether yang berkembang. Perusahaan mempertahankan portofolio cadangan terdiversifikasi yang mendukung stablecoin USDT-nya, yang memiliki sekitar $187 miliar dalam peredaran pada awal 2026.

Sekuritas Treasury AS membentuk tulang punggung cadangan Tether, dengan perusahaan memegang lebih dari $97,6 miliar dalam Treasuries. Ini menempatkan Tether di antara 20 pemegang terbesar utang pemerintah AS secara global.

Di luar Bitcoin dan Treasuries, Tether telah secara agresif mengakumulasi emas fisik. Perusahaan membeli 26 metrik ton emas di Q3 2025 saja, melampaui bank sentral mana pun selama kuartal tersebut. Total kepemilikan emas Tether kini mencapai 116 metrik ton, menjadikannya pemegang emas fisik swasta terbesar di seluruh dunia.

Koneksi Twenty One Capital

Eksposur Bitcoin Tether meluas melampaui kepemilikan langsungnya. Perusahaan adalah pemilik mayoritas Twenty One Capital, sebuah perusahaan perbendaharaan yang berfokus pada Bitcoin yang mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange pada Desember 2025 dengan ticker XXI.

Twenty One Capital memegang 43.514 BTC per 1 Januari 2026, menjadikannya pemegang Bitcoin perusahaan publik terbesar ketiga di belakang MARA Holdings dan Strategy. Tether mendukung Twenty One Capital bersama Bitfinex dan SoftBank Group, memberikan kontribusi Bitcoin yang signifikan untuk meluncurkan usaha tersebut.

Beberapa kebingungan muncul pada awal 2025 ketika laporan triwulanan Tether menunjukkan saldo Bitcoin yang berfluktuasi. CEO Ardoino mengklarifikasi bahwa penurunan yang terlihat dihasilkan dari transfer Bitcoin ke Twenty One Capital daripada penjualan pasar, mengatasi spekulasi tentang Tether menjual cadangannya.

Konteks Pasar dan Tren Institusional

Pembelian Bitcoin Q4 2025 Tether terjadi selama periode volatilitas pasar. Bitcoin jatuh di bawah $90.000 selama kuartal tersebut, mewakili penurunan sekitar 22% dari posisi tertinggi sebelumnya. Meskipun ada penurunan, Tether mempertahankan jadwal pembelian sistematisnya.

Tren akumulasi Bitcoin korporat yang lebih luas menunjukkan tanda-tanda pendinginan pada akhir 2025. Pengadopsi korporat baru turun dari sekitar 53 di Q3 menjadi hanya sembilan di Q4, dengan November hanya melihat tiga pendatang institusional baru. Volatilitas pasar yang meningkat, harga Bitcoin yang tinggi, dan persaingan yang tumbuh dari spot Bitcoin ETF berkontribusi pada perlambatan.

Namun, perusahaan perbendaharaan Bitcoin yang mapan seperti Tether dan Strategy terus mengakumulasi terlepas dari pergerakan harga jangka pendek. Metaplanet yang terdaftar di Jepang menambahkan 4.279 BTC pada akhir Desember, membawa kepemilikannya menjadi 35.102 BTC. CEO Strategy Michael Saylor terus mengumpulkan modal untuk memperluas posisi Bitcoin perusahaannya menjadi sekitar 672.000 BTC.

Secara kolektif, diperkirakan 117 hingga 145 perusahaan publik dan institusi kini memegang Bitcoin dalam neraca mereka, mengendalikan kira-kira 1,5 juta BTC bernilai antara $90 miliar dan $150 miliar.

Kesimpulan

Akuisisi Bitcoin Q4 2025 Tether memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain institusional paling signifikan di pasar cryptocurrency. Pendekatan sistematis perusahaan dalam mengonversi keuntungan stablecoin menjadi Bitcoin menciptakan tekanan beli yang konsisten terlepas dari sentimen pasar. Dengan lebih dari 96.000 BTC dalam kepemilikan langsung ditambah eksposur substansial melalui Twenty One Capital, Tether telah dengan kuat memantapkan dirinya di antara pemegang Bitcoin terbesar di dunia sambil mempertahankan posisi dominannya di pasar stablecoin.