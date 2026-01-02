Biaya tersembunyi dari modal yang menganggur

Pengungkapan: Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini sepenuhnya milik penulis dan tidak mewakili pandangan dan opini editorial crypto.news.

Pemegang Bitcoin (BTC) institusional memulai tahun 2025 dengan Bitcoin diperdagangkan sekitar $94.000. Pada Oktober, mereka menyaksikan lonjakan ke rekor tertinggi sepanjang masa $126.200, sebuah pergerakan yang memvalidasi tesis makro untuk kelangkaan digital dan adopsi institusional. Perbendaharaan korporat yang bertahan melalui volatilitas, penambang yang menahan diri untuk tidak menjual, dan dana yang tetap beralokasi semuanya menangkap apresiasi tersebut di atas kertas.

Ringkasan Perjalanan pulang-pergi Bitcoin tahun 2025 mengungkapkan pajak tersembunyi pada institusi: Harga berakhir datar hingga turun, tetapi biaya kustodi secara diam-diam mengubah keyakinan menjadi pengembalian negatif.

BTC yang menganggur kini merupakan kegagalan strategis, bukan pilihan netral: Infrastruktur hasil native Bitcoin matang pada tahun 2025, menawarkan 2–7% APY tanpa pembungkusan, penjualan, atau penambahan risiko terpusat.

Fase berikutnya adalah optimalisasi neraca: Institusi dan penambang yang menggabungkan eksposur BTC dengan hasil native dapat mengimbangi hambatan kustodi dan menghasilkan keuntungan — terlepas dari arah harga.

Kemudian mereka mengembalikan semuanya. Bitcoin saat ini diperdagangkan mendekati $85.000, di bawah posisi awal tahun. Institusi yang mengendarai gelombang naik dan turun kini berada pada pengembalian year-to-date di bawah nol. Tetapi sementara harga tidak bergerak ke mana-mana, biaya terus bertambah. Biaya kustodi yang berkualitas berkisar antara 10 hingga 50 basis poin sepanjang tahun. Peluang hasil tidak dimanfaatkan. Perjalanan pulang-pergi menghabiskan uang nyata.

Pada skala pemegang korporat terbesar (600.000+ BTC), biaya peluang membiarkan modal tersebut menganggur sangat besar. Di seluruh ~2 juta BTC institusional industri (dipegang oleh perbendaharaan korporat, perusahaan swasta, dan pemerintah), biaya kustodi agregat sering berkisar dari lebih dari $100 juta hingga mendekati $1 miliar. Untuk posisi yang berakhir datar pada akhir tahun, biaya tersebut merupakan kerugian murni. Seandainya posisi-posisi ini memanfaatkan infrastruktur hasil native Bitcoin, mereka dapat mengimbangi biaya kustodi dan menghasilkan pengembalian positif.

Pertanyaan yang dihadapi perbendaharaan sekarang bukan apakah Bitcoin berfungsi sebagai penyimpan nilai. Pertanyaannya adalah apakah kinerja datar dikurangi biaya kustodi merupakan hasil yang dapat diterima ketika infrastruktur ada untuk mengubah persamaan tersebut.

Berapa biaya kustodi sebenarnya

Persyaratan kustodi yang berkualitas untuk pemegang Bitcoin institusional mewajibkan biaya yang berjalan 10-50 basis poin per tahun. Ini adalah biaya yang jarang dapat dinegosiasikan untuk entitas yang diatur. Auditor dan regulator memerlukan kustodi yang berkualitas untuk institusi mana pun yang memegang Bitcoin di neracanya.

Untuk posisi standar $100 juta, itu diterjemahkan menjadi $100.000-$500.000 per tahun dalam biaya pemeliharaan. Di seluruh BTC pasar yang lebih luas di tangan institusional, pengurasan modal sangat signifikan.

Ketika keuntungan tersebut menguap, dan posisi kembali ke titik impas, biaya tersebut mewakili seluruh hambatan kinerja tahun ini. Matematika menghasilkan pengembalian negatif sebelum nilai operasional atau strategis apa pun diperhitungkan.

Sementara itu, infrastruktur hasil native Bitcoin yang dapat mengimbangi atau menghilangkan biaya-biaya ini sambil menghasilkan pengembalian tambahan sebagian besar tetap tidak dimanfaatkan oleh pemegang institusional, meskipun mencapai kematangan selama 12 bulan terakhir.

Infrastruktur hasil native Bitcoin matang pada tahun 2025

DeFi native Bitcoin, yang biasa disebut BTCFi, mengacu pada infrastruktur hasil yang dibangun langsung di Bitcoin atau sidechain yang diamankan Bitcoin daripada melalui token terbungkus atau platform pinjaman terpusat. Selama tahun 2025, infrastruktur ini mencapai kelayakan institusional.

BTCFi sekarang mewakili sekitar $8,6 miliar dalam total nilai terkunci, menurut data dari Desember 2025. Penyedia kustodi institusional besar telah terintegrasi dengan infrastruktur Bitcoin Layer 2. Perlakuan akuntansi GAAP dan IFRS untuk posisi denominasi Bitcoin telah ditetapkan melalui beberapa siklus audit. Protokol terkemuka telah beroperasi selama beberapa tahun dengan model keamanan yang terikat pada proof-of-work Bitcoin.

Sistem-sistem ini menghasilkan hasil tanpa membungkus Bitcoin menjadi token ERC-20, menjual posisi yang mendasarinya, atau memperkenalkan risiko kustodial terpusat yang membongkar perusahaan seperti Genesis dan BlockFi pada tahun 2022. Strategi yang tersedia mencakup profil risiko yang berbeda. Pendekatan konservatif mencakup pinjaman dan kolateralisasi stablecoin dalam kisaran 2-5% APY. Strategi moderat yang melibatkan vault terstruktur dan penyediaan likuiditas menghasilkan 5-7% APY.

Semua mempertahankan eksposur Bitcoin yang identik. Yang berubah adalah apakah aset menghasilkan pendapatan atau menganggur sambil menimbulkan biaya.

Biaya perjalanan pulang-pergi tahun 2025

Pertimbangkan posisi Bitcoin institusional yang dimulai pada tahun 2025 di $94 juta (1.000 BTC pada $94.000). Di bawah model kustodi tradisional pada 30 basis poin per tahun, posisi tersebut membayar $282.000 dalam biaya kustodi sepanjang tahun sambil menghasilkan 0% hasil.

Ketika Bitcoin mencapai $126.000 pada Oktober, posisi tersebut bernilai $126 juta, keuntungan yang belum direalisasi yang substansial. Saat Bitcoin kembali turun ke $93.000 pada pertengahan November, posisi tersebut bernilai $93 juta. Itu adalah kerugian yang direalisasi $1 juta dari titik awal, ditambah $282.000 dalam biaya kustodi. Dampak total: negatif $1,282 juta.

Di bawah model hasil native Bitcoin, institusi yang sama dapat menghilangkan hambatan kustodi melalui infrastruktur terintegrasi sambil menghasilkan 6% APY melalui strategi pinjaman terstruktur konservatif. Itu akan menghasilkan sekitar 60 BTC dalam hasil. Bahkan pada harga yang lebih rendah $93.000, total posisi akan dinilai $98,5 juta.

Perbedaan antara kedua pendekatan ini untuk posisi awal tunggal $94 juta adalah sekitar $5,5 juta. Pada skala perbendaharaan korporat terbesar, perbedaan potensial adalah ratusan juta untuk tahun ini. Di seluruh pasar institusional, kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang mungkin diukur dalam miliaran.

Mengapa penambang bergerak terlebih dahulu

Penambang Bitcoin menghadapi versi paling akut dari masalah ini. Mereka membutuhkan modal kerja untuk operasi, tetapi menjual BTC untuk mendapatkannya berarti kehilangan apresiasi masa depan apa pun. Alternatif tradisional telah dibatasi untuk menjual dengan biaya potensi naik atau memegang cadangan yang menganggur sambil meminjam modal dengan tarif premium.

Ekonomi pasca-halving telah membuat keputusan menjadi mendesak. Ketika imbalan penambangan turun setengahnya pada April 2024, margin operasional terkompresi. Penambang yang mengendarai Bitcoin dari $94k ke $126k dan kembali tanpa menghasilkan hasil apa pun pada posisi perbendaharaan mereka sekarang menghadapi siklus anggaran 2026, setelah membayar biaya kustodi setahun penuh tanpa ada yang bisa ditunjukkan.

Apa yang sebenarnya ditunjukkan tahun 2025

Strategi Bitcoin institusional berkinerja sesuai desain hingga Oktober. Bitcoin mengalami apresiasi 34% dari level Januari, dan pemegang menangkap pergerakan tersebut. Infrastrukturnya berfungsi. Kustodi yang berkualitas berkembang, ETF menyerap puluhan miliar dalam arus masuk, dan perbendaharaan korporat terus menambah posisi.

Tetapi tahun 2025 juga menunjukkan apa yang terjadi ketika volatilitas memotong kedua arah. Posisi yang berakhir tahun ini datar atau negatif masih menimbulkan biaya yang dijamin. Kinerja diukur bukan terhadap puncak Oktober tetapi terhadap realitas sepanjang tahun.

Infrastruktur untuk menggabungkan eksposur harga dengan generasi hasil sambil menghilangkan hambatan kustodi sekarang ada. Ini telah beroperasi melalui beberapa siklus pasar dengan miliaran dalam total nilai terkunci. Kerangka kerja kepatuhan GAAP dan IFRS telah ditetapkan melalui siklus audit berulang. Infrastruktur native Bitcoin telah bertahan dari beberapa pasar bearish dan menghindari kegagalan struktural yang mengganggu pemberi pinjaman terpusat.

Saat institusi menilai kinerja tahun 2025 dan merencanakan strategi perbendaharaan 2026, pertanyaannya adalah apakah pengembalian datar hingga negatif dikurangi biaya kustodi merupakan hasil yang dapat diterima ketika alternatif mempertahankan eksposur Bitcoin yang identik sambil menghasilkan pendapatan. Keyakinan mendorong adopsi Bitcoin. Manajemen strategis dapat membuat posisi-posisi tersebut bekerja lebih keras.

Bitcoin menghadirkan volatilitas pada tahun 2025. Dengan infrastruktur hasil sekarang operasional dan terintegrasi dengan penyedia kustodi yang berkualitas, tahun 2026 menawarkan institusi kesempatan untuk menangkap pengembalian apakah Bitcoin bergerak naik, turun, atau menyamping.