Tema Investasi Kripto untuk 2026: Bitcoin, Stablecoin, dan RWA

Tahun 2025 tidak berjalan seperti yang diharapkan banyak investor cryptocurrency.

Meskipun Bitcoin (BTC) mencapai puncaknya hampir tepat sesuai dengan siklus empat tahun historisnya, puncak blow-off yang telah lama dinanti-nantikan tidak pernah terwujud. Yang paling mencolok, keuntungan Bitcoin gagal menyebar ke pasar yang lebih luas, meninggalkan harapan untuk musim altcoin yang sempurna sebagian besar tidak terpenuhi.

Akibatnya, tahun 2026 dibuka di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Sentimen investor sangat negatif, ditandai dengan kehati-hatian dan skeptisisme, bahkan ketika industri ini menemukan dirinya dalam posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah 15 tahun crypto, institusi, korporasi, dan regulator sebagian besar bergerak ke arah yang sama, meletakkan dasar untuk adopsi yang lebih luas daripada secara aktif menentangnya.

Setelah satu tahun yang ditandai oleh hasil yang tidak terduga, mengidentifikasi peluang investasi paling menarik untuk tahun 2026 bukanlah tugas yang sederhana. Namun, argumen yang meyakinkan dapat dibuat untuk fokus pada aset dan sektor dengan relevansi jangka panjang yang tahan lama, daripada hanya mengandalkan prediktabilitas siklus pasar empat tahun yang terkait dengan halving Bitcoin.

Ada juga bukti yang berkembang bahwa struktur pasar Bitcoin telah berevolusi. Modal institusional, dengan horizon waktu yang lebih panjang dan mandat yang lebih ketat, semakin mempengaruhi aksi harga dan dinamika likuiditas.

Dengan melakukan hal ini, para peserta ini mungkin membentuk kembali perilaku pasar crypto, secara bertahap menggeser narasi dari pendorong tradisional seperti penambang, pemegang jangka panjang, dan paus Bitcoin.

Dengan latar belakang ini, berikut adalah tiga tema investasi cryptocurrency yang patut diperhatikan di tahun 2026.

Bitcoin: Akankah sejarah berulang, atau siklusnya rusak?

Bitcoin sekarang sudah jauh ke dalam era halving keempatnya, dan secara historis, periode setelah setiap halving bertepatan dengan fase paling agresif dari pasar bullish. Dalam siklus sebelumnya, Bitcoin biasanya mencapai puncaknya sekitar 12 hingga 18 bulan setelah halving, pola yang telah lama membentuk ekspektasi investor.

Sumber: Hunter Horsley

Jika sejarah mengikuti naskah yang familiar, Bitcoin mungkin telah menandai titik tertinggi siklusnya pada Oktober 2025, setelah naik lebih dari 600% dari titik terendah 2022.

Meskipun langkah seperti itu akan konsisten dengan pemulihan pasca-pasar beruang sebelumnya, itu masih akan mewakili keuntungan yang relatif sederhana dibandingkan dengan rally awal siklus Bitcoin yang eksplosif, dan akan memperkuat gagasan tentang pengembalian yang menurun seiring aset matang.

Namun, tidak semua orang yakin bahwa siklus masa lalu masih berlaku.

Menurut analis Bitwise Matt Hougan dan Ryan Rasmussen, Bitcoin mungkin berada di ambang melepaskan diri dari ritme empat tahun yang telah lama ada sama sekali.

Pada tahun 2026, "Bitcoin akan memecahkan siklus empat tahun dan menetapkan rekor tertinggi baru sepanjang masa," kata mereka, menunjuk pada pergeseran struktural yang membentuk kembali pasar. Menurut pandangan mereka, pendorong siklus tradisional, seperti guncangan pasokan yang disebabkan oleh halving, volatilitas suku bunga, dan kelebihan spekulatif yang sangat berutang, memiliki pengaruh yang lebih sedikit daripada sebelumnya.

Meskipun leverage tetap menjadi fitur pasar crypto, dampaknya telah berkurang setelah fase deleveraging yang tajam di akhir 2025, ketika serangkaian likuidasi menghapus miliaran open interest pada bulan Oktober. Reset itu, mereka sarankan, telah mengurangi probabilitas puncak blow-off klasik yang didorong oleh spekulasi berlebihan.

Lebih penting lagi, Hougan dan Rasmussen melihat modal institusional sebagai variabel penentu fase berikutnya. Persetujuan exchange-traded funds (ETF) Bitcoin spot pada tahun 2024 menandai tembakan pembuka, tetapi adopsi yang lebih luas mungkin masih di depan.

"Gelombang modal institusional yang mulai memasuki ruang ini pada tahun 2024 kemungkinan akan berakselerasi pada tahun 2026," kata mereka, karena platform kekayaan besar seperti Morgan Stanley, Wells Fargo, dan Merrill Lynch memperluas akses dan mulai mengalokasikan atas nama klien.

Latar belakang moneter yang lebih akomodatif dapat memperkuat tren itu. Pemotongan suku bunga yang diharapkan oleh Federal Reserve akan meningkatkan kondisi likuiditas, secara historis merupakan lingkungan yang menguntungkan untuk aset berisiko, termasuk Bitcoin.

Pandangan ini sejalan dengan penelitian Julien Bittel, seorang Chartered Financial Analyst di Global Macro Investor, yang berpendapat bahwa Bitcoin lebih terkait erat dengan siklus bisnis dan likuiditas daripada jadwal halving saja.

"Berdasarkan pekerjaan kami pada siklus bisnis, kondisi keuangan, dan likuiditas keseluruhan, keseimbangan probabilitas menunjukkan siklus ini meluas hingga tahun 2026," tulis Bittel. "Dalam dunia itu, siklus empat tahun secara efektif mati."

Dari perspektif teknis, harga Bitcoin telah memasuki wilayah oversold yang dalam pada indeks kekuatan relatif, level yang, dalam siklus masa lalu, telah mendahului pembalikan tren yang tajam. Sumber: Julien Bittel

Infrastruktur stablecoin: Kisah sukses crypto yang diam-diam

Di luar Bitcoin, sedikit aplikasi blockchain yang telah menunjukkan utilitas dunia nyata yang lebih jelas daripada stablecoin, token digital yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil dengan dipatok pada mata uang fiat seperti dolar AS.

Selama 18 bulan terakhir, pasar stablecoin telah berkembang pesat, melampaui $300 miliar dalam total sirkulasi, dipimpin oleh token yang didukung dolar seperti USDt (USDT) dan USDC (USDC).

Apa yang dimulai sebagai alat untuk trader crypto semakin berkembang menjadi lapisan dasar untuk pembayaran, penyelesaian, dan likuiditas onchain.

Total kapitalisasi pasar stablecoin. Sumber: DefiLlama

Regulasi telah memainkan peran sentral dalam transisi itu. Pada pertengahan 2025, pembuat undang-undang AS memajukan GENIUS Act, undang-undang stablecoin komprehensif yang bertujuan untuk menetapkan aturan yang jelas untuk penerbitan, cadangan, dan pengawasan. Kerangka kerja itu, yang secara luas dianggap sebagai titik balik untuk sektor ini, bertujuan untuk membawa penerbit stablecoin di bawah rezim yang diatur sambil mempertahankan peran mereka dalam mendorong inovasi keuangan.

Secara paralel, regulator AS telah mulai meletakkan dasar untuk partisipasi yang lebih luas oleh sektor perbankan. Federal Deposit Insurance Corp. telah mengusulkan jalur pembuatan aturan yang akan memungkinkan bank yang diatur untuk menerbitkan stablecoin pembayaran melalui anak perusahaan yang disetujui, berpotensi mengintegrasikan stablecoin langsung ke dalam sistem keuangan tradisional.

Pada 18 Juli, Presiden AS Donald Trump menandatangani GENIUS Act menjadi undang-undang. Sumber: Associated Press

Dalam lingkungan yang berkembang ini, stablecoin semakin dipandang sebagai alat keuangan multi-tujuan, memungkinkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, memfasilitasi penyelesaian onchain, dan berfungsi sebagai dasar untuk instrumen treasury yang menghasilkan yield yang didukung oleh utang pemerintah jangka pendek.

Pembuat kebijakan juga telah membingkai stablecoin sebagai mekanisme untuk memperkuat peran global dolar AS, terutama di wilayah di mana akses ke perbankan berdenominasi dolar tetap terbatas.

Tren itu tidak terbatas pada Amerika Serikat. Stablecoin yang dipatok pada mata uang fiat lainnya, termasuk euro dan berbagai mata uang pasar berkembang, mendapatkan daya tarik, menggarisbawahi peran potensial mereka sebagai lapisan penyelesaian global daripada produk yang murni berpusat pada dolar.

Dari sudut pandang investasi, stablecoin yang dipatok dolar sendiri menawarkan hampir tidak ada keuntungan. Berdasarkan desain, mereka tidak dimaksudkan untuk mengapresiasi, dan idealnya tidak boleh menyimpang dari patokan mereka. Peluang nyata terletak pada infrastruktur yang mendukung mereka.

Infrastruktur itu mencakup ekosistem yang berkembang dari penerbit, kustodian, penyedia kepatuhan, jaringan blockchain, dan rel pembayaran yang bertanggung jawab untuk mencetak, menebus, menyelesaikan, dan menjaga stablecoin dalam skala besar. Seiring adopsi meluas, begitu juga nilai platform yang memungkinkan fungsi-fungsi ini di balik layar.

Paparan terhadap tema ini juga telah mulai tumpah ke pasar modal tradisional. Circle, penerbit USDC, membuat debut publik berprofil tinggi. Pada saat yang sama, PayPal Holdings meluncurkan stablecoin yang didukung dolar sendiri, menandakan bahwa perusahaan fintech warisan melihat stablecoin bukan sebagai produk crypto niche, tetapi sebagai komponen inti dari infrastruktur pembayaran masa depan.

RWA yang ditokenisasi bergerak dari teori ke realitas Wall Street

Ketika Larry Fink dari BlackRock, chief executive dari salah satu manajer aset paling berpengaruh di dunia, mengatakan "tokenisasi semua aset" dimulai, pasar cenderung memperhatikan. Untuk investor jangka panjang, itu juga menandakan bahwa kasus penggunaan blockchain yang pernah teoretis bergerak secara tegas ke arus utama keuangan.

Tokenisasi aset dunia nyata (RWA) telah berkembang pesat dari eksperimen niche menjadi salah satu sektor yang paling didorong secara institusional di crypto. Pemain keuangan besar, termasuk BlackRock, Franklin Templeton, dan Goldman Sachs, telah meluncurkan atau berpartisipasi dalam dana yang ditokenisasi, obligasi, dan platform penyelesaian, menempatkan aset tradisional langsung ke rel blockchain.

USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) BlackRock telah muncul sebagai dana tokenisasi terbesar hingga saat ini, mengelola hampir $2 miliar dalam aset. Sumber: RWA.xyz

Data industri menunjukkan bahwa pasar RWA yang ditokenisasi mencapai lebih dari $30 miliar dalam nilai onchain pada tahun 2025, dengan kredit swasta dan produk yang didukung US Treasury muncul sebagai pemimpin awal. Instrumen-instrumen ini menarik bagi institusi yang mencari yield dan penyelesaian yang lebih cepat tanpa meninggalkan kelas aset yang familiar.

Baru-baru ini, ruang lingkup tokenisasi telah meluas. Saham yang ditokenisasi dan instrumen seperti ekuitas mendapatkan daya tarik, terutama di luar Amerika Serikat, karena bursa dan platform fintech mengeksplorasi representasi berbasis blockchain dari saham dan produk yang diperdagangkan di bursa.

Peluncuran ekuitas yang ditokenisasi Kraken untuk pasar internasional tertentu telah menyoroti permintaan yang berkembang untuk akses yang dapat diprogram 24/7 ke aset tradisional.

Pada saat yang sama, perusahaan native crypto memposisikan diri mereka untuk masa depan di mana tokenisasi tidak lagi periferal. Setelah Coinbase memberi sinyal dorongannya ke dalam perdagangan saham, Brian Huang, CEO dari manajer portofolio yang didukung Coinbase, Glider, mengatakan langkah itu dapat berfungsi sebagai on-ramp strategis ke pasar aset yang ditokenisasi.

"Coinbase akan memiliki keunggulan besar ketika aset benar-benar mulai ditokenisasi," kata Huang, mengutip posisi regulasi dan infrastruktur kustodian bursa.

Carlos Domingo, CEO Securitize, mengaitkan pertumbuhan RWA dengan perubahan regulasi, pergeseran kepemimpinan di US Securities and Exchange Commission, dan pelukan industri yang lebih luas terhadap teknologi blockchain. Sumber: CNBC Television

Untuk investor, daya tarik RWA terletak kurang pada spekulasi jangka pendek dan lebih pada adopsi struktural. Tokenisasi menjanjikan penyelesaian yang lebih cepat, risiko counterparty yang berkurang, dan aksesibilitas global. Seiring kerangka regulasi matang dan incumbent keuangan memperluas penawaran onchain mereka, RWA dapat muncul sebagai salah satu tema investasi crypto yang paling tahan lama menuju 2026.

