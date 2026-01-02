BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Harga BTC Melonjak Melampaui Tonggak $89.000 Dalam Reli Besar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Melesat: Harga BTC Melonjak Melampaui Tonggak $89.000 Dalam Reli BesarPostingan Harga BTC Melonjak Melampaui Tonggak $89.000 Dalam Reli Besar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Melesat: Harga BTC Melonjak Melampaui Tonggak $89.000 Dalam Reli Besar

Harga BTC Melonjak Melampaui Tonggak $89.000 Dalam Reli Besar

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/02 11:56
Bitcoin
BTC$96,995.88+1.91%
Major
MAJOR$0.12936+3.61%
hadtotakeprofits sir
HTTPS$0.00009241+9.49%
4
4$0.02646+7.56%



















































Langsung ke konten
Beranda Berita Kripto Bitcoin Melonjak: Harga BTC Melesat Melewati Tonggak $89.000 dalam Reli Besar


Sumber: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surges-above-89000-4/

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,995.88
$96,995.88$96,995.88
+0.23%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20