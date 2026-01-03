Tom Lee Mengajukan Kasus untuk Menaikkan Batas Saham yang Diotorisasi Menjadi 50 Miliar

Tom Lee, ketua perusahaan perbendaharaan Ether yang terdaftar secara publik BitMine, mendesak para pemegang saham untuk mendukung proposal peningkatan dramatis jumlah saham yang diotorisasi perusahaan menjadi 50 miliar dari 50 juta, dengan alasan potensi kebutuhan untuk pemecahan saham di masa depan karena harga Ether mendorong valuasi perusahaan.

Lee mengatakan harga saham BitMine mengikuti erat harga Ether (ETH), dan ia memodelkan valuasi masa depan potensial menggunakan rasio ETH/Bitcoin. Menurut Lee, ETH bisa mencapai $250.000 jika Bitcoin (BTC) naik ke $1 juta, sebuah skenario yang akan mendorong harga saham BitMine ke level yang ia katakan tidak terjangkau bagi sebagian besar investor ritel.

BitMine beralih dari beroperasi sebagai perusahaan penambangan dan penyimpanan Bitcoin menjadi strategi perbendaharaan ETH pada tahun 2025, tetapi masih mempertahankan sebagian operasi Bitcoin-nya.

ETH yang mencapai $250.000 menempatkan saham BitMine pada "harga tersirat" sekitar $5.000 per saham, menurut Lee, yang terlalu mahal bagi sebagian besar investor ritel. "Tidak semua orang menginginkan harga saham di $500, $1.500, atau $5.000. Kebanyakan orang ingin saham tetap di sekitar $25."

Lee mengatakan jika ETH mencapai $250.000, BitMine harus melakukan pemecahan saham 100:1 untuk mempertahankan harga saham $25, yang akan menciptakan 43 miliar saham beredar.

"Saham beredar saat ini adalah 426 juta, dan kami berusaha mendapatkan jumlah saham yang diotorisasi menjadi 50 miliar. Itu tidak berarti kami menerbitkan 50 miliar saham. Itulah yang kami inginkan sebagai total maksimum saham," kata Lee.

Lee menggambarkan masalah bias unit. Dalam keuangan, bias unit adalah kecenderungan psikologis bagi investor untuk memprioritaskan jumlah saham atau token yang dimiliki daripada imbal hasil investasi mereka, rasio risiko-imbalan, atau metrik kritis lainnya dalam mengevaluasi investasi.

Reaksi terhadap proposal Lee di X sangat negatif, dengan beberapa pengguna berpendapat bahwa menaikkan batas saham yang diotorisasi adalah langkah dilutif.

"Tom, ini terlihat mencurigakan dan konyol untuk mengotorisasi jumlah saham yang lebih tinggi karena saham mungkin naik ke $500. Anda bisa melakukan ini tahun depan ketika tidak sedang terpuruk," tulis seorang pengguna sebagai tanggapan.

BitMine membeli $98 juta ETH lagi, saat cadangan melewati 4 juta

BitMine membeli 32.938 ETH pada hari Selasa, bernilai lebih dari $102 juta menggunakan harga pada saat penulisan ini.

Perbendaharaan perusahaan melewati 4 juta ETH, bernilai lebih dari $12 miliar, pada bulan Desember, karena juga mulai melakukan staking ETH untuk mendapatkan imbal hasil.

Staking dalam kripto mengacu pada proses validator mengunci token untuk mengamankan blockchain proof-of-stake, memungkinkan mereka mendapatkan imbal hasil yang dibayarkan dalam token yang di-stake.

