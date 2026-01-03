Perusahaan perbendaharaan Bitcoin menghadapi tekanan valuasi, 40% kini merugi

Hampir setengah dari semua perusahaan treasury Bitcoin yang terdaftar secara publik, juga dikenal sebagai Digital Asset Treasuries (DATs), diperdagangkan di bawah nilai aset digital pada neraca mereka. Sekitar 40% dari 100 perusahaan treasury Bitcoin teratas dinilai oleh pasar kurang dari nilai aset bersih kepemilikan BTC mereka, menurut data dari BitcoinTreasuries.net.

Setidaknya 37 perusahaan dalam kelompok tersebut kini diperdagangkan dengan diskon terhadap NAV, pembalikan signifikan dari kondisi yang terlihat pada Q2 dan Q3 2025 ketika koin raja diperdagangkan pada level tertinggi sepanjang masa.

Selama tiga kuartal pertama tahun ini, sebagian besar perusahaan treasury memiliki premium yang cukup besar dan dapat menerbitkan ekuitas di atas nilai Bitcoin mereka, mengumpulkan modal, dan membeli lebih banyak koin tanpa dilusi pemegang saham langsung. Hampir 200 perusahaan publik kini memegang lebih dari 1 juta Bitcoin secara kolektif, senilai sekitar $96 miliar pada tahun 2026.

Di antara 5 BTC DATs teratas berdasarkan kepemilikan adalah Strategy, dengan 672.497 BTC, dan MARA Holdings, yang memiliki 53.250 koin. Twenty One Capital memegang 43.514 Bitcoin, Metaplanet mengendalikan 35.102, dan Bitcoin Standard Treasury memegang 30.021.

Apakah model Bitcoin DAT gagal? mNAV menurun tajam

Ketika perusahaan perangkat lunak Michael Saylor, Strategy (sebelumnya MicroStrategy) mulai membeli Bitcoin melalui convertible notes dan ekuitas, harga Bitcoin sedikit di atas $11.000. Lima tahun kemudian, nilai tertinggi sepanjang masa sebesar $126.000 pada bulan Oktober pasti menjadi alasan bagi pemegang saham MSTR untuk tersenyum, tetapi itu tidak sepenuhnya terjadi.

Model ini mulai goyah ketika valuasi ekuitas merosot dan harga BTC anjlok lebih dari 30% hanya dalam tiga bulan, belum lagi beberapa perusahaan seperti Strategy telah membeli pada harga tinggi. Setelah harga saham turun di bawah NAV, model bisnis menerbitkan saham baru untuk membeli Bitcoin menjadi tidak ekonomis, membuat perusahaan terpapar tekanan pasar dan kritik investor.

Laporan Desember dari BitcoinTreasuries.net menunjukkan bahwa hanya satu perusahaan treasury BTC, The Blockchain Group yang berbasis di Prancis, mengungguli S&P 500 pada tahun 2025, karena indeks saham AS acuan tersebut menghasilkan return 16% selama tahun ini.

Setiap perusahaan treasury lainnya jauh tertinggal dari indeks, dan sekitar 60% dari mereka menghabiskan lebih banyak untuk mengakuisisi BTC daripada nilai kepemilikan tersebut saat ini. Strategy yang merupakan pelopor diperdagangkan lebih dari dua kali lipat nilai Bitcoin-nya tahun lalu, tetapi sahamnya sekarang berada pada diskon 17% terhadap NAV.

Pemain yang lebih kecil seperti H100 Group dari Swedia diperdagangkan dengan diskon 32%, Vanadi Coffee diperdagangkan dengan diskon 61% terhadap nilai BTC-nya, bersama dengan lima hingga enam perusahaan mendekati paritas, termasuk OranjeBTC yang berbasis di Brasil. Setiap penjualan ekuitas yang moderat dapat mendorong mereka di bawah NAV dan membuat mereka matang untuk diambil alih jika penurunan harga Bitcoin berlanjut.

Gema kesulitan, delisting di MSCI, dan DATs dijuluki rug pulls

Bitcoin treasuries dikecam oleh beberapa penentang di komunitas kripto, yang percaya bahwa pembelian besar-besaran perusahaan menyebabkan kausalitas penurunan pasar kripto.

"Setiap perusahaan ini hanyalah pump N dump rug pull pada pemegang saham biasa mereka. Dan tidak, ekuitas preferensi tidak akan menyelamatkan skema buruk Anda ketika Anda tidak memiliki bisnis yang menguntungkan, tidak akan menyelamatkan saham buruk Anda. Anda harus menghindari perusahaan mana pun yang menyebut dirinya 'DAT' atau 'perusahaan treasury Bitcoin'. Sekelompok penipu dan orang bodoh sejujurnya," keluh seorang pengguna di X.

Beberapa perusahaan, melihat cambukan mNAV merah, juga mundur, termasuk Prenetics, sebuah perusahaan ilmu kesehatan yang mulai membeli Bitcoin pada tahun 2025. Cryptopolitan melaporkan bahwa perusahaan berhenti menambah koin pada 4 Desember dan sekarang akan fokus pada IM8, merek suplemen nutrisi yang didirikan bersama oleh mantan kapten sepak bola Inggris David Beckham.

"Kami membuat keputusan strategis yang disiplin yang mencerminkan pengalaman kami sebagai operator dan komitmen kami untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang," kata Danny Yeung, chief executive officer Prenetics, dalam siaran pers.

Dalam berita terkait lainnya, keputusan penyedia indeks MSCI untuk mengecualikan perusahaan yang memegang cadangan BTC signifikan dari tolok ukur globalnya akan dibuat pada 15 Januari. Jika perusahaan yang terdaftar di NYSE menyetujui pengecualiannya, perkiraan dari BTC for Corporations menunjukkan DATs akan dipaksa menjual antara $10 miliar dan $15 miliar selama setahun.

BTC for Corporations, sebuah kelompok yang mengadvokasi adopsi Bitcoin korporat, mengadakan diskusi dengan pimpinan MSCI sebelum tahun 2025 berakhir. "Kami memiliki percakapan yang sangat konstruktif," kata George Mekhail, direktur eksekutif kelompok tersebut.

Ingin proyek Anda di depan para ahli kripto terbaik? Tampilkan dalam laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dengan dampak.